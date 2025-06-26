在人生的經歷中，有很多地方，不必是名山勝水，也不必是歷史文化古蹟，只是在一段生活中，一個默默無聞、極平凡的地方，那地方早時只道是尋常的、理所當然的，既不起眼，也不覺怎樣，可是當它已不再存在時，才會忽然感覺到，它不知不覺中在心上留下的印痕，和一份難掩的失落惆悵；才了悟到自己對它，在無聲無息中已產生的不可磨滅深厚感情。這種地方對別人來說，可能是全然不知或不屑一顧的，但對自己而言，則可說是由情生景，極平凡瑣碎的涓滴也成了難忘的留戀。

上海路就是這樣的一條路，它既沒有衡陽路的繁華，也沒有重慶南路書店林立的文化氣氛，即使很多老台北大概也無由走過它。我家因一到台灣就落腳在信義路一段，一段是從景福門到杭州南路，中間另一條和它交叉的就是上海路，由此向北就會和仁愛路、徐州路等交叉，向南走則是和愛國東路交叉，過羅斯福路，變名成南海路。

向南這一段正是我記憶最深刻，而如今消失在中正紀念堂的兩大音樂廳下，變成汽車呼嘯而過的地下道和滿是廢氣的停車場。每次回台北經此時，縱知變化是不可免的，但心裡仍不是滋味。

早年那一段的上海路，東側是陸軍總部，西側是聯勤總部，都有森嚴高牆圍繞。父親在陸軍總部上班，他有很多的朋友分別在這兩總部上班。那時家裡是沒有電話的，所以如有什麼事要盡快告訴父親，媽媽就會叫我騎著小單車去陸軍總部告訴父親。門口的衛兵看起來很威嚴，但對我這小孩倒是溫和的，只要說出父親的名字和單位，也不多問就讓我進去了。

如有時媽媽要告訴父親在聯勤總部的單身朋友，因他們多是隨軍從大陸撤退到台灣來的，說今天家裡多了一兩樣家鄉菜，可來一起吃晚飯等，也是這樣差遣我去。父親和他的朋友常笑說我是媽媽的小傳令兵。後來父親調離陸軍總部，好像家裡也裝了電話，就沒再進去過那望之嚴然的高牆了。

中學時有三年必走這段路，到羅斯福路接南海路去上學。放學有時會碰到兩總部下班，路邊會有很多軍人在說笑聊天，等軍用的大巴來接他們回家。因父親是軍人，我早已很習慣和各省來的軍人叔伯們相處，所以從他們一旁走過，聽那些南腔北調，覺得滿親切的。至於這條路的本身，除了那兩面高牆外，別的就從沒注意到什麼。

大學四年也要走這段路到羅斯福路口，從南門市場搭車去學校，因上課時間不固定了，時早時晚，心情也較放鬆了，才注意到些四季風晴日夕的變化，瀏覽一下四周景觀。且這時也已有了些文藝薰陶，春天會感受到有略帶清香、紫色細碎的苦楝花撒落在身上，而覺得滿羅曼蒂克的；夏天在那兩旁大樹的清蔭覆蓋下，和盈耳的蟬聲中走過，也有些悠然的怡人，乃覺這條從前都沒注意、只當通道的路，其實是還有可取之處的。

那時當然不會去想到為它攝影留念的，真要照也還無從下手，照什麼呢？它不就是一段普普通通、無可誇張炫耀的路嗎？但現在偶一回想，我在那段路上往返多年的平凡點滴，總會有意無意地襲上心頭。它的可人處，不也就正是它那樸實無華嗎？這有些像水，和那些茶酒等飲料比起來，看似淡而無味，但正是那看似淡而無味，反可雋永，甘甜地在記憶中反覆輕語，曾滋養我成長中的那一段重要人生。