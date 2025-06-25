朋友來，我向他提到在賣場買回來菇菇包的種植過程，聊得好不得意，他卻談到了五十年前童年歲月，跟著家人種洋菇的故事，回憶中充滿了無限的辛苦，言談中彷彿還噴得出汗水。

那是台灣農村家家戶戶努力拚經濟的年代，任何能夠賺到錢的事，哪怕再辛苦，也是大家搶著做。有一陣子村裡突然出現種洋菇的「事業」，他們家也立刻趕上那股風潮。

種洋菇的第一個步驟是搭菇寮，要蓋得堅固以防雨、防颱。以處理過的桂竹當架構，搭出菇寮骨架，整棟都密密覆蓋上防水布，再利用自家的稻草鋪在菇竂的外牆和屋頂，牆上還開了可以啟閉的窗。

菇寮裡預留中央和兩側一共三條走道，然後逐層架好菇床。菇床以竹材編成，上下一共五層，每層高度約六十到七十公分許。

菇床的準備一點馬虎不得，先將稻草剪成十來公分的一段段，放在曬榖場上澆水、攪拌、曝曬，前後翻攪三次，靜待稻草充分發酵之後，一擔擔挑進菇寮，井整鋪在菇床上，關閉菇寮的門窗，在外面用蒸氣爐燒熱水，而將高溫蒸氣導入菇寮，要一直不斷導入熱蒸氣，直到確定菇床上的稻草溫度達到攝氏一百度 才停止。這個動作主要是利用高溫殺菌、消毒，殺死稻草中可能殘存的蟲卵。

高溫薰蒸並冷卻之後，將稻草壓實，在每一層菇床上均勻灑入菌種，觀察白色的菌絲出現，並且密密麻麻伸展在菇床的稻草上，再在菇床上覆上大約一公分厚的一層紅土。經過如此辛苦的準備工作之後，便可享受到採菇的樂趣了。

只要控制好菇竂裡的溫度和濕度，大致不需耗費太多體力。當一層層紅泥土上突然冒出朵朵雪白的洋菇的剎那，一切的辛苦都有了代價。但是採菇也不是輕鬆事，每天都得巡繞好幾回。洋菇長得快，長到足夠大小便要立刻採下，太大要把過長的菇腳切掉，更大一旦菇傘爆開，那就列為淘汰品沒人買了。採菇時總得在幽暗空間裡，踩著菇床的架子一層層仔細搜索，不容漏掉一朵。切掉的菇腳和菇傘已經爆開的菇，才能被帶回家，成為餐桌上的美食。一開始全家吃得開心，太多了天天吃根本吃不完，也會吃到怕。

一簍簍的新鮮洋菇用腳踏車送到村裡的集貨中心，過磅秤量，逐日登載在一本特別的存摺上，那便是一季辛勞最可貴的收穫。

採菇得看氣候、菇床環境、菌種優劣來決定菇的品質和產量，條件好的可連續採收好幾個月。採到季末，菇床不再長菇後，便將菇床上的紅土、稻草一擔擔挑出來，在曬榖場上充分曝曬，再撒布到稻田裡，這些殘餘是稻田中上好的有機肥，一點也不容浪費。五十年前種菇是如此耗工，現代菇寮完全採用省時省力的菇菇包，真是不可同日而語。而我從賣場買回來菇菇包，每天噴噴水，竟然連收三回，一滴汗水也沒流。