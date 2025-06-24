上世紀七、八○年代，我們村莊來了一位浙江小商販，風塵僕僕在泉口鎮一帶，做起商品流通輕工產品的貨郎擔生意。他名叫吳西，年逾五旬，頭髮已有些許斑白，但他的眼神依然閃爍著堅毅和樂觀。他用那雙布滿皺紋的手，挑起了一副沉甸甸的貨擔，走村串戶，成為了一道獨特的風景線。

那時的農村物資匱乏，人們日常生活所需的小商品，只能走兩里路到集鎮供銷社去購買，為了方便群眾，鄉村貨郎的蹤影就呈現在人們的面前。精明的浙商貨郎，從浙江採購一批日用小商品，銷往泉口鎮一帶村民，遊走橫跨三個交界鄉鎮。

他的貨擔木架玻璃框裡面，裝滿了各式各樣的百貨，從針頭線腦到油鹽醬醋，從孩子們的糖果到農家的日常用品，應有盡有。他手裡拿著一把搖浪鼓，那是他走村串巷的「樂器」，輕輕一搖，便發出叮咚清脆悅耳的聲響，彷彿能喚醒村莊的每一個角落。

他一年四季從早到晚挑著擔子，走東村串西村，早上出門，晚上回家，有時走得遠了來不及回家，就在鄉村餐館睡上一晚；餓了就從衣襟裡拿出乾糧，向村裡人討要一碗水，就著水嚥下，有時就拿一些日用品向村裡人換碗飯來充饑，也是很辛苦的。但他以勤勞的雙腿、堅實的臂膀和熱情的服務，給鄉村帶來了極大的方便和無盡的歡樂。

每當吳西走進一個村莊，總會停下腳步，找一個寬敞的地方，放下貨擔。然後，他拿起搖浪鼓，邊搖邊喊：「賣百貨囉，新鮮的百貨來囉！」那聲音，穿越過稻田的綠意，飄過村莊的炊煙，引得大人小孩紛紛探出頭來，好奇地張望。

而最引人注目的，莫過於吳西那悠揚的越劇唱腔。每當他卸下貨擔，便會從懷裡掏出一本泛黃的曲譜，那是他心中最珍貴的寶貝。他清了清嗓子，唱起了那首經典的越劇「紅樓夢」的一段插曲：「天上掉下一個林妹妹，似一朵輕雲剛出岫……。」那唱腔，如同山間清泉，潺潺流過人們的心田，引得周圍的村民紛紛圍攏過來，有的好奇地盯著貨擔裡的商品，有的則沉浸在吳西那深情的唱腔中，忘卻了周圍的一切。

孩子們瞪大眼睛，興奮地挑選著糖果和玩具；姑娘們圍在貨郎前挑選著紅頭繩和頭花；當家的婦女從側邊的褲袋裡慢慢掏出包著紙幣手帕，小心翼翼地打開，從裡面找出一角、兩角、五角、一塊的紙幣來，精打細算地買點做衣服正缺的針頭線腦，買幾個納鞋底要用的頂針，配幾粒衣服上掉了的紐扣……。

村裡的男人們也都圍上來湊個熱鬧，瞅瞅貨郎擔裡擺放在顯眼位置的「大公雞」、「游泳」、「紅雙喜」牌香菸，有的出手大方，買一整包「大公雞」牌香菸；有的手頭緊，看著眼饞，又來了菸癮，只買一兩支。吳西的貨擔，彷彿是一個小小的世界，承載著人們的歡笑與期盼，也連接著人與人之間的溫情與紐帶。

那時的農村，生活雖然簡單，但充滿了溫馨與歡樂。吳西的貨擔，就像一座移動的寶庫，為村莊帶來了新鮮與活力。每當他離開時，人們總會依依不捨地送別，期待著下一次的到來。

然而，時光荏苒，歲月如梭。隨著時代的變遷，農村的面貌悄然發生著變化，昔日的泥濘小路變成了寬闊的水泥路，摩托車、小汽車逐漸駛入尋常百姓家。村子裡的小店開成了小超市，日常生活用品、各式糖果糕點、各種新鮮蔬菜一應俱全；集鎮上幾大的超市裡商品更是琳瑯滿目，舒適時尚的家居用品，款式新穎的衣服、鞋子，時尚新潮的箱包，配好的菜，烤好的雞鴨，壺裝的油，各種形狀、不同品味的巧克力、糖果、餅乾等排滿了貨架。

曾經熱鬧非凡的貨郎擔，也就漸漸淡出了人們的視線。

但每當夜深人靜，月光如水灑滿村莊時，總有人會想起那段時光，想起那個挑著貨擔、唱著越劇的吳西。他的貨擔，不僅是一個時代的縮影，更是一種精神的傳承。那遠去的貨郎擔，成為一代人的美好回憶。