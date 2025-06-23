一九八○年冬，太太懷了第二胎，我們邀岳父母來肯塔基路城（Louisville）幫忙「做月子」，並照顧剛出生的嬰兒。住慣台灣公寓的老人家，來到有前後院、有地方種花種菜的我們家，甚為興奮。

岳父姓林，福州常樂人，台灣光復前在福建省電信局工作，一九四五年被派到台灣；岳母黃氏，閩江螺州人，年輕時曾開過自助餐館，廚藝能辦酒席。岳父母到台後，一直住在北市潮州街電信局宿舍，直到一九七一年，才搬到自購的景美公寓。

我結婚時，岳父已退休 ，生活簡樸，從未要求什麼；岳母更是菩薩心腸，寧可委屈自己，也不願意與人計較。有這麼一對岳父母是我平生之大幸。

岳父的兩大嗜好是打麻將與抽菸，來美後，我們常安排他與朋友的父母「推倒胡」。我本人在菸草公司做事，每天有一包免費香菸供應，正中岳父下懷。有岳母在家主廚，回家不愁飯吃，偶爾到外面吃肯塔基炸雞與披薩，日子輕鬆了許多。有一次怕岳父無聊，帶他到路城一家酒吧喝啤酒，看金髮美女跳舞，老人家直呼大開眼界。

依政府規定，公司於員工預產期前的兩個禮拜放產假，太太的預產期是二月中，所以工作的最後一天是一月三十日。當天上完班，太太有生產的徵兆，即刻送到醫院，隔天順利生產，公司同事開玩笑稱剛生下的女兒為「公司的女兒」（Company's Girl），因為她替公司省下給母親兩個禮拜的產假。

更有趣的是，二女兒的生日與大女兒是同一天，也與她們舅舅的唯一女兒同一天，岳父母每年只要買一份生日蛋糕，便可為三個孫女過生日。

我們本有一部日產小車，一家六口擠一部小車，很不方便，於是買了一部龐帝雅克的旅行車，上邊是淺綠色，下邊深綠色，非常雅觀。領車當天，帶著岳父一起去，他老人家頻頻點頭喜愛新車，常幫著洗車打蠟。

到了夏天，二女兒在岳母的照顧下，長得胖嘟嘟。我提議帶岳父母到尼加拉瀑布觀光 ，順便到加國的多倫多中國城吃道地的中國菜，但岳母是一動不如一靜的保守人士，由於她的反對，沒有成行。新的旅行車沒有發揮它的最大功能，現在想起來，總覺得遺憾。

除了買新車，我們還想換較大的房子。其實這是標準的美國生活模式：剛畢業時薪水較低，買小房子；生了孩子，工作升遷，換大房子；孩子長大離開家後，換住公寓；如果老伴走了，則住進老人院。

第二次在路城找房子，已是老馬識途，知道哪個區域是我們要的，為了女兒的教育，距離好的學校最為重要。連續幾個周末，仲介帶著我們找房子，岳父母也跟著。在諸多房子中，有一間東區的老房子，占地約半英畝，房屋建地不太大，但是花園很大，草地修整得井井有序，樹木齊天，岳父在樹下的椅子一坐，就捨不得離開。

屋主要價十二萬五，我們出價十一萬，屋主回價十二萬，我們又出價十一萬五，以為屋主會以十一萬七千五成交，但是他們堅持十二萬，差兩千五百塊美金，終未買成。也許這就是天意，如果買成了，大概兩年後，我們就不會離開美國下南洋謀生。

幾次岳父母跟著我們看房子，我注意到岳父滿喜歡住在美國，我們便幫他們辦理綠卡 ，希望他們住下來。正準備在住家附近走路可以到的地方，買一間合適的小房子讓他們居住時，岳父突然臉部三叉神經作痛，起先以為是蛀牙引起的，送他到牙科醫師處拔了幾顆牙。這一病痛，老人家打消了待在美國的念頭，決定回台灣終老。

岳父母在我們家住了九個月，岳父幫忙油漆地下室牆壁，在前後院草坪撒肥料殺蟲，用紙袋包紮正在結果的李子以防鳥啄；岳母照顧二女兒七個月，把她養得白白胖胖。他們回台灣後，我們覺得悵然若失，很懷念他們跟我們住在一起的時光。美國有許多編排岳父母來訪的笑話，甚或稱一種植物為「岳母的舌頭」（Mother-in-Law Tonge Plant），我一點都不以為然。