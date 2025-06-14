示威逞能秀肌肉(上)

五月二十五日是美國黑人佛洛伊德（Floyd）被明州一個白人警察跪死的五周年，事件點燃全美各地波瀾壯闊的「黑命貴」運動怒火（Black Lives Matter），成為我來美後親眼目睹的最為震撼的示威舉動。

示威當為展示威力，俗稱逞能，借用老美的用語就是秀肌肉，純為向自己不屑和不滿的人與事施加壓力，以求震懾敵方，讓對手甘拜下風而改弦易轍。西方人動輒上街遊行，示威抗議幾如家常便飯，然在中國長大的我輩其實對它也不陌生，還多有所見。

一九六四 年初，拉美小國巴拿馬為從強鄰美國手中收回運河主權而鬧糾紛，中國各地連日爆發聲勢浩大的示威遊行，一邊倒地聲援巴拿馬。我時為小學高年級學生，照樣與大人一齊上街，振臂吶喊，還高唱不斷重複「要巴拿馬，不要美國佬」詞句的應時歌曲，最後則以「巴拿馬萬歲」一句收場，倒也頗有群情激昂氣勢，單不知美國佬有沒有被嚇趴。

一九七○年五月，因為越南 戰爭的擴大和加劇，偉大領袖發表題為「全世界人民團結起來，打敗美國侵略者及其一切走狗」的「五二零聲明」，各地民眾又忙不迭地響應，再次上街示威，傾力支持越南、寮國和柬埔寨等國的反美鬥爭。

正年輕力壯的我那時已進廠做工，自是基幹民兵不二人選。雖然沒發真刀實槍，但每人一頂籐帽和一竿標槍，威風凜凜地大踏步上街，歡呼偉人的驚世聲明，聲稱要當印支三國人民的堅強後盾。

顯而易見的是，那年頭我參與的示威遊行，無例外地都由官方策畫和首肯，矛頭所指唯美帝國主義而已。假若有人不贊成自家政府或領導人的做法，也想站出來示個威，略微表達一下異議，行得通嗎？只要看看上世紀七、八○年代兩次天安門 事件的慘淡結局便可心知肚明，一切釋然。

一九七六年的四五事件之所以爆發，實因底層民眾對「四人幫」的倒行逆施早就憤懣不滿，敢怒不敢言，一遇機緣就藉悼周恩來逝世之名迸發。記得那之前，我在工廠裡常與要好同事私下議論「四人幫」的胡作非為，尤對跋扈的領袖夫人和陰陽怪氣的狗頭軍師「妄議」最多，不吐不快。廣場上的熱血民眾遭到鐵腕打壓後，上面立即放下話來，威脅要嚴厲追查各種反動言論，我們從此只好三緘其口，噤若寒蟬，唯恐撞到人家槍口上。

及至一九八九年的六四事件，情況就截然不同，我已身在北美，對當權者用武力鎮壓的行徑憤慨不已，不願作壁上觀，又無須擔憂錦衣衛加害。偏巧我那時還擔任所在大學的學生學者聯誼會之長，便義不容辭地肩扛重任，與熱血沸騰的同學們一起自發到校園裡示威遊行。我們甚至還拉起隊伍，自己開車奔赴芝加哥，跑到領事館門前表達對國內同胞要求民主自由的聲援。車隊出發前，領事館教育組官員曾打電話勸阻我們，但我們箭在弦上，哪肯理會？（上）