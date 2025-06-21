一九七一年懷孕的徐滿環老師（左一），右三是曾經在中國和台灣教學的施謀道師母。

二○二○年新冠疫情 無預警地肆虐全球，人們措手不及、惶恐不安，不知道如何保護自身免遭侵害。二月初，我當機立斷停止了到教堂的實體禮拜。感謝朋友、家人贈送我珍貴的口罩，讓我在疫苗尚未研發成功的初期平安度過。

朋友當中有些不幸被病毒感染，住在洛杉磯身體孱弱的滿環姐就是其中一位，記得她兩度住進醫院，病情相當嚴重，在許多教會教友懇切的祈禱中，感恩神的憐憫，滿環姐得以出院。由於一些後遺症，她非常辛苦，卻從不發怨言，每天努力地生活著，如同以往帶著感恩、敬虔的心，樂觀地鼓勵在各地的朋友們，讓我非常敬佩。

事實上，滿環姐曾經是我的數學老師，我讀中學時，她教過我們班上的三角、幾何課程，所以我一直稱呼她「徐老師」。對數學沒有天分和興趣的我，徐老師一直都很關心、包容、指導我，讓我順完成學業。

好在，我沒有遇到要用高難度數學的工作，只是在孩子們上高中時，遇到數學上的難題要我指導時，我無從幫助。女兒說：「你都不記得，也工作得好好的，那我們也不必學習了。」兒子說：「中國人數學都很棒，你是我見過數學最爛的那個。」我輕聲回答：「我的老師可是非常棒的唷。」好尷尬啊，老師，對不起您苦心的教導。

徐老師是位善良、刻苦、慷慨、聰慧、賢德、真誠、勤奮、樂觀、謙虛的客家人，如果有人問我老師是怎樣的一個人，我會簡單地形容：如果她家有五個蘋果，她會留下兩個小的給先生和自己，把三個大的給朋友。

老師和先生劉新生牧師都是神學系畢業的高材生，劉牧師也是位勤懇、忠誠、熱心的傳教士。他們的兒女都有傑出的事業，孫子、孫女們在家自學，而且學業成績優秀，先後進入著名的大學就讀。徐老師也曾經是他們的數學老師，相信她非常欣慰和驕傲，因為家中每位都是虔誠的基督徒。

在灣區 居住的那幾年，老師夫婦雖然已經退休 ，依然不畏艱辛長途跋涉，到各地教會做義工，他們在醫界工作繁忙、孝順的女兒若蓮，經常資助慷慨助人的退休父母親。老師和牧師無論是在家中或是餐館請客，一定會帶上他們視為家人的我，他們如同兄姊般，經常在電話中對我噓寒問暖，給予智慧的鼓勵和幫助。

前不久，我在Hallmark精心選了一張祝福的卡片，想要寄給老師，因為眼睛手術的關係，遲遲沒有去小城的郵局寄出。五月二十七日收到劉牧師的簡訊，我敬愛的徐老師已經於清晨安息主懷。

牧師家人不收奠儀，也不舉行追思禮拜，所有禮金捐贈給當地教會，我一點也不驚訝，這就是我熟悉的亦師、亦友、亦姐的徐滿環老師會交待家人做的事。感恩在我人生的旅途中與您相識，我愛您，我想念您。