有人說，一個人能不能成才，和他小時候有沒有得到老師點撥，有很大的關係。上世紀五○年代中期，我在上海市北中學讀初中的時候，我的同桌同學朱武元從小喜歡畫畫，在教美術的都冰如老師率心指導下，成為美術設計人才。

說起來，我們市北中學的許多老師都十分了得，教語文、數學、地理、物理、衛生、美術、音樂等課的老師，都有相當高的水平，讓人非常欽佩。那時都老師五十開外，半老頭一個，上美術課呱呱叫，很有一套方法。

記得他在美術課上拿一支鉛筆，瞇著一隻眼睛說：「看前面物體時，要一隻眼睛䀹起子，仔細測量鉛筆和物體之間的關係。」他浙江口音的普通話，我們覺得很滑稽，忍不住笑起來，但也使我們牢牢地知道了一種極為重要的畫畫技法，這就是必須學會觀察，才能符合物體距離、大小、比例和透視的要求。因此，畫畫絕不是依樣畫葫蘆，只有在仔細觀察的基礎上，才具有基本功。

有一次，他要學生比較兩幅梧桐樹的畫，一幅樹幹光潔，表皮平整，另一幅樹皮皸裂，地上還有剝落的樹皮。學生應該認真觀察兩幅梧桐樹的外形有什麼區別，還要思考為什麼有這樣的區別，從而明白開春後，梧桐樹要把上一年的老樹皮剝落下來，換上新一年的樹皮，這叫推陳出新，體現自然界生物成長和發展的必然規律，這樣才能把梧桐樹畫得形象真實、具體和鮮明，畫其他景物也莫不是如此。因此，畫畫要遵循現實主義原則，單純為了畫畫是畫不好的。

還有一次，他把一位高三學生的十幅兔子畫張貼在畫廊，讓大家比較哪一幅畫得最好，寫出自己的評語。為了培養興趣，鼓勵積極性，他還準備了獎品，我班有一位同學，有幸得到一刀十張鉛畫紙，這獎品現在看來不算什麼，但在當時價值可不小。都老師在普及教學和重點指導方面動了不少腦筋，對冒尖人才的培養，更花了不少心血。

都老師十分強調觀察與臨摹、速寫的有機聯繫。他說，有些人好高騖遠，作為學生不可只注意造型和色彩，只有基礎打好了扎實了，才能談藝術創作，否則皮之不存毛將焉附？對幾個繪畫特別感興趣和有靈氣的學生也是如此。有時候放學後，他叫幾個學生到他家裡去「開小灶」，加強寫實基礎，還準備糖果零食招待他們。

朱武元回憶往昔，一件事印象十分深刻。有一天，在都老師家裡時，一個人送來三、四個木頭凳子，都老師住二樓，那個人把凳子從樓梯口提上去後，都老師對旁邊的學生說，這凳子腳沒有做好，學生問怎麼知道，他說：「我在二樓一看到先出現的凳子腳，就覺得有問題。」他指著凳子腳說：「你們看，四個凳子腳應該是平行的，這樣才擺得平。如果不平行，有點歪斜，怎麼擺得平呢？而且看上去也不美觀、不結實。」學生細心一看，果然如此。默默地感悟都老師的確厲害，而他犀利的眼光，正是平時透過不斷地寫實訓練形成的。

就這樣，在都老師的薰陶下，朱武元畫畫時特別認真，不管是畫四方連續圖案，還是畫幾何石膏模型，他總是畫得有模有樣、有稜有角，不像有的同學馬馬虎虎地畫個差不離就完成任務。

我們和都老師接觸多了，聽說他業餘從事花布設計。有一次，我們問他可不可以欣賞一下他設計的作品，他就把已經織成的絲綢樣品拿來給我們看。哇，不得了，那圖案精細、繁複又異常艷麗、典雅，從來沒有看過，那要花多大的工夫，還要有多大的功力？許多男同學嘖嘖稱讚、暗暗佩服，女同學則看得一愣一愣的，驚訝得合不攏嘴。

原來都老師早就是著名的現代裝飾美術家，在商務印書館、中華書局任美術編輯時，精心創作了許多作品，和當時豐子愷、張光宇、萬籟鳴、錢君匋等美術大師並駕齊驅。他不但精通國畫、連環畫、年畫、宣傳畫、招貼畫、書法、篆刻創作，而且出版過「長恨歌詩畫」、「華堂春暖」、「刺繡圖案」、「十字圖案」等作品和著作，人稱全能藝術家。又據說他過去勞動時不慎壓斷半根手指，用九根半手指作畫，以別名「九五客」在藝壇膾炙人口。

他創作的「桃園結義」等連環畫，將書法、摩崖、金石、碑刻自然而然融入畫中，作為畫面不可或缺的藝術元素，又以「引雅入俗」的獨特形式，貫通古今，頗有中國作風、中國氣派。而他的「長恨歌詩畫」接通了文人畫、宮廷畫和民間畫的氣脈，又絲毫不露斧鑿痕跡，獨創一格。他精益求精，這部作品從上世紀四○年代籌畫，到八○年代還在裝裱階段，直到他精力耗盡，一病不起，還沒有功德圓滿。

一九五九年有一天，我們在學校大禮堂眼睛一亮，一幅富麗堂皇的宣傳畫吸引眼球，原來是都老師精心創作的「和平之春」，這幅畫不久作為刊頭畫，登在國慶十周年的人民日報上。

當時宣傳畫很多，但都老師這幅畫給人以中國工筆畫和西方裝飾畫中西合璧的美感。只見健美的白鴿輪廓，用濃郁的裝幀性線條畫成，頭部紅色的尖喙和明眸富有寫實性，鮮艷奪目，鴿身大部分描繪的是桃花、牡丹、大麗花等爛漫鮮花，顯得喜慶、祥和、安寧。背景是朵朵祥雲繚繞著、簇擁著、護佑著白鴿，顯示雍容華貴、和諧吉祥的美好景象，把和平之春的主題和意蘊表現得淋漓盡致。

都說興趣是最好的老師，據說都冰如自幼愛好美術，可惜父母不同意他學畫，但是他心志堅定，父親去世後析產分家後，他就變賣家產求學，興趣經過開枝散葉，結出豐碩成果。

朱武元也是如此，畫畫的興趣十分濃厚。回想當年，我和他少不更事，常常在數理化課上，一個偷偷地畫畫，一個偷偷地看書，但由於都老師的循循善誘，我們懂得了興趣只有符合規矩才能開花結果。後來朱武元因此得到正規的美術訓練，最終成為工藝設計師，而我因此開始審美意識的覺醒，後來從事美學研究。

至今想來，當年都老師耳提面命的教誨，我們從心底感謝、感激和感恩。總而言之，難忘師恩。