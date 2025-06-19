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一生難忘的恩師(下)

卓以定
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我到了美國後，拿了學位，結婚生女，一九七八年開始就業，每年必定趁孩子寒暑假回台北看望年邁的父母，也一定去台大一號館訪棣教授。他永遠都用著喜悅的心情招待我，和我聊活家常。每次我要走前，棣教授都會在我面前禱告，也總是用他一慣的南京話，說他的學生卓某某，住在美國哪裡，過兩天就得乘長途飛機由台北前往美國，請主恩賜保護他們出入平安等祝福語。

猶記得在一九八二或是一九八三年初，我又走進一號館，再次去拜訪棣教授，這一次也是此生最後一次我們師生見面。棣教授蒼老了許多，他說自己身體不好，師母也已有失智的症狀，為了照顧妻子生活起居，他們夫妻決定回國養老；他們的兩個女兒都是印第安納州的註冊護士，都在當地醫院工作，也許師母和他會獲得比較妥善的照顧。

這次聊完，當我辭別時，心中有數，可能以後再不容易見面。棣教授提起他要替我們一家禱告，邊說就跪了下來，他禱告時不只提了我的名字，還介紹了我的先生、兩個女兒、我住在哪裡和我的工作，說我每年寒暑假辛勞帶孩子們回家看望父母鄉親，希望蒙主恩賜我和我的家人一世平安。我外表平靜，內心深處其實澎湃，眼淚默默流了滿面。

感謝棣教授，他真的從來都沒有對我們學生傳教過他的信仰，但是他給予我的，又豈止是他的宗教？他是用學識，用生活中的一點一滴，表達他對信仰和人生的態度。他大半個人生都在奉獻，他對他的學生、身邊民眾，和台灣這片生活的土地，所有一草一木，表現出無條件的熱愛和付出。他常常自許生命中的豐富多彩，就像那些在深山、幽谷生長的小花小草生命力，個個綻放獨有光芒。

棣老師的起心動念、言行舉止，表達的都是偉大的愛，他愛我們，不論我們信不信宗教、屬於什麼宗教、是什麼膚色或是什麼文化……，他就是愛著我們，尊重我們，祝福我們。直到半個世紀的現在，我仍然感受到恩師給我的愛護、教誨和溫暖，直到永遠。

台大 印第安納州

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