我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

牠們的今昔兩重天

巫恩霓
聽新聞
test
0:00 /0:00

有一天，朋友小敏在郊外的一個商場見到一個老人，他推著一台購物車，裡面有七隻純黑皮毛的狗狗，牠們是一胞所生，出生不久但體形不小，把車裡面擠得滿滿的。這天老人要把牠們送出去，小狗們要跟母親和兄弟姊妹分離，牠們的眼裡好像含著淚。老人也顯得無可奈何，他對小敏說：「牠們太多了，我照顧不過來。」可惜小敏對狗過敏不能長期收養，但她覺得狗狗們好可愛，就在那和老人一起守著狗狗。

很快，小狗們一一被領走了，還剩下兩隻時，小敏對老人說：「您老回去歇一歇，這兩隻我帶走吧。」「行，記住把牠們安頓好哈。」「放心吧！」小敏馬上聯繫了朋友們，一隻當天就讓朋友領回去了，另外一隻要在小敏家待一個星期後，另一個朋友來取。當最後這隻小狗離開的那一天，小敏好捨不得，欣慰的是狗狗們都找到了溫暖的家。

當我看到那些狗狗黑色的毛、亮亮的眼睛時，我腦海裡浮現出小熊的可愛模樣來，一陣疼痛揪住我的心。小熊是一隻小狗的名字，牠黑毛絨絨的、很活潑可愛。那是多年以前在中國，鄰居張娃去鄉下親戚家玩時帶回來的。

那天，我爺爺剛從外面回到院子裡，見小熊被人摔到院子中間，原來居民委員會的楊代表又來找張娃談話，要他把狗處理掉。她氣勢洶洶地來了還沒進門，張娃一生氣，把小熊扔到老遠去了，剛好讓我爺爺撞上。爺爺眼睛一亮，把小熊抱起來說：「跟我回去好了。」「好啊，你們院子的人真大膽，你們等著吧！」楊代表說著氣沖沖地走了。

小熊那天就進入了我們家，成了我人生中相處過的第一隻、也是唯一的一隻狗。然而，時間是那樣的短。

小熊給我們帶來很大的快樂，牠喜歡跟著我們奔跑嬉戲，又愛靜靜地守在我們身旁。那時是冬天，有時我坐在板凳上寫作業，牠就趴在我的腳上，使我凍僵的腳覺得暖呼呼的。每當家人從外面回來，牠就興奮地搖著尾巴，輕輕地咬著家人的褲角，熱情地撒著歡；如果看見不認識的人，牠嘴裡就會發出咕嚕的警覺聲音，好像說：「要是你傷害了我的主人，我對你不客氣哦。」客人們把手讓牠聞過了，牠對他們就像老熟人一樣的了。

有一天，街道辦事處的李同志到我們家，對爺爺說：「楊代表命令張娃把狗處理了，他竟對楊發脾氣，搞得楊代表都不敢到你們院子裡來了。聽說狗讓你老給養起來了，是嗎？」「是的。」我爺爺說。「上面說了多少遍了，城市不許養狗，你不知道嗎？我今天來，就是再告訴你一次。」

「我覺得牠挺可憐的。好吧，哪天我讓張娃帶回他家鄉下去吧。」爺爺說。「不要再給張娃了，他已經被警告過再也不許碰這隻狗了。」李同志做了一個手勢說：「我相信你會處置的。那狗肉可以給你老補補身子呢。」他說完皮笑肉不笑地揚長而去。

我們院裡有個馬伯伯，愛喝酒，性情暴烈，他喜歡和我爺爺稱兄道弟的。那天我聽到他跟爺爺說：「你不捨得也沒有辦法，那就快點吧，要不然你會倒楣的。」原來李同志後來又找爺爺去談話，說爺爺本來就有歷史問題，現在最好識時務一點之類的話。李同志真是小題大做。

我和弟弟其實早就預料到有事要發生，幾天都沒睡好覺。有一天清早我們起來時，不見小熊，問爺爺，他說馬伯伯帶走了。我們想跑去馬伯伯家，爺爺傷心地說：「不要去，小熊沒有了。」

我和弟弟知道後泣不成聲。一家人的心情都無比沉重，心裡喊道：「小熊啊小熊，我們的好朋友，平時你保護著我們，我們好像是你的全部。可在你遭難的時候，我們卻沒能去救你。對不起啊！」那個時候一點辦法都沒有，狗的命運，不是被打，就是被殺。

小熊的事使我和弟弟的心裡受到很深的創傷。後來到美國以後，看到這裡的情景和我們過去太不一樣了，人們是那樣地愛護狗狗，散步、出遊都帶著牠們；狗狗忠誠地陪伴、守護著人們，成了很多家庭不可缺少的成員。

當小敏的朋友們得到狗後，如獲至寶，當天帶狗狗去注射疫苗，檢查身體，買好吃的好玩的給狗狗，還準備給狗狗搭房子。

聽說狗狗在中國也不像過去那樣了；在「小紅書」上有一個視頻，一個女的天天變著花樣給一隻金毛大黃狗做好吃的，狗狗吃得又多又快。看到牠大快朵頤地享受美食，我覺得很高興，那個畫面治癒著我受過傷的心。我想要是小熊能生長在今天的年代，那該多好啊！

同志 疫苗 小紅書

上一則

「蟲摳了」

下一則

可惜木棉花

延伸閱讀

大外宣再出招 中邀美國網紅免費遊中10天 稱要展示「真實的中國」

大外宣再出招 中邀美國網紅免費遊中10天 稱要展示「真實的中國」
港女快閃台北24小時只為這一味 特種兵式旅遊行程曝光

港女快閃台北24小時只為這一味 特種兵式旅遊行程曝光
蔣友柏深耕小紅書當藝術家：我不叛逆 只是不想陪演

蔣友柏深耕小紅書當藝術家：我不叛逆 只是不想陪演
小紅書首個境外辦公室 落戶香港 財爺：助拓展全球布局

小紅書首個境外辦公室 落戶香港 財爺：助拓展全球布局

熱門新聞

詩人鄭愁予。（記者林澔一／攝影）

「我達達的馬蹄」成絕響…詩人鄭愁予傳辭世 享耆壽91歲

2025-06-15 06:52
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-16 02:00
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-17 02:03

美味的小籠包

2025-06-14 02:00
中興新村光明三路樹上的石斛蘭盛放，粉花如飛瀑般沖瀉而下。（本報系資料照片）

早熟與零落

2025-06-13 02:00

蠶豆狂想曲

2025-06-13 02:00

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮