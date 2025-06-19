有一天，朋友小敏在郊外的一個商場見到一個老人，他推著一台購物車，裡面有七隻純黑皮毛的狗狗，牠們是一胞所生，出生不久但體形不小，把車裡面擠得滿滿的。這天老人要把牠們送出去，小狗們要跟母親和兄弟姊妹分離，牠們的眼裡好像含著淚。老人也顯得無可奈何，他對小敏說：「牠們太多了，我照顧不過來。」可惜小敏對狗過敏不能長期收養，但她覺得狗狗們好可愛，就在那和老人一起守著狗狗。

很快，小狗們一一被領走了，還剩下兩隻時，小敏對老人說：「您老回去歇一歇，這兩隻我帶走吧。」「行，記住把牠們安頓好哈。」「放心吧！」小敏馬上聯繫了朋友們，一隻當天就讓朋友領回去了，另外一隻要在小敏家待一個星期後，另一個朋友來取。當最後這隻小狗離開的那一天，小敏好捨不得，欣慰的是狗狗們都找到了溫暖的家。

當我看到那些狗狗黑色的毛、亮亮的眼睛時，我腦海裡浮現出小熊的可愛模樣來，一陣疼痛揪住我的心。小熊是一隻小狗的名字，牠黑毛絨絨的、很活潑可愛。那是多年以前在中國，鄰居張娃去鄉下親戚家玩時帶回來的。

那天，我爺爺剛從外面回到院子裡，見小熊被人摔到院子中間，原來居民委員會的楊代表又來找張娃談話，要他把狗處理掉。她氣勢洶洶地來了還沒進門，張娃一生氣，把小熊扔到老遠去了，剛好讓我爺爺撞上。爺爺眼睛一亮，把小熊抱起來說：「跟我回去好了。」「好啊，你們院子的人真大膽，你們等著吧！」楊代表說著氣沖沖地走了。

小熊那天就進入了我們家，成了我人生中相處過的第一隻、也是唯一的一隻狗。然而，時間是那樣的短。

小熊給我們帶來很大的快樂，牠喜歡跟著我們奔跑嬉戲，又愛靜靜地守在我們身旁。那時是冬天，有時我坐在板凳上寫作業，牠就趴在我的腳上，使我凍僵的腳覺得暖呼呼的。每當家人從外面回來，牠就興奮地搖著尾巴，輕輕地咬著家人的褲角，熱情地撒著歡；如果看見不認識的人，牠嘴裡就會發出咕嚕的警覺聲音，好像說：「要是你傷害了我的主人，我對你不客氣哦。」客人們把手讓牠聞過了，牠對他們就像老熟人一樣的了。

有一天，街道辦事處的李同志 到我們家，對爺爺說：「楊代表命令張娃把狗處理了，他竟對楊發脾氣，搞得楊代表都不敢到你們院子裡來了。聽說狗讓你老給養起來了，是嗎？」「是的。」我爺爺說。「上面說了多少遍了，城市不許養狗，你不知道嗎？我今天來，就是再告訴你一次。」

「我覺得牠挺可憐的。好吧，哪天我讓張娃帶回他家鄉下去吧。」爺爺說。「不要再給張娃了，他已經被警告過再也不許碰這隻狗了。」李同志做了一個手勢說：「我相信你會處置的。那狗肉可以給你老補補身子呢。」他說完皮笑肉不笑地揚長而去。

我們院裡有個馬伯伯，愛喝酒，性情暴烈，他喜歡和我爺爺稱兄道弟的。那天我聽到他跟爺爺說：「你不捨得也沒有辦法，那就快點吧，要不然你會倒楣的。」原來李同志後來又找爺爺去談話，說爺爺本來就有歷史問題，現在最好識時務一點之類的話。李同志真是小題大做。

我和弟弟其實早就預料到有事要發生，幾天都沒睡好覺。有一天清早我們起來時，不見小熊，問爺爺，他說馬伯伯帶走了。我們想跑去馬伯伯家，爺爺傷心地說：「不要去，小熊沒有了。」

我和弟弟知道後泣不成聲。一家人的心情都無比沉重，心裡喊道：「小熊啊小熊，我們的好朋友，平時你保護著我們，我們好像是你的全部。可在你遭難的時候，我們卻沒能去救你。對不起啊！」那個時候一點辦法都沒有，狗的命運，不是被打，就是被殺。

小熊的事使我和弟弟的心裡受到很深的創傷。後來到美國以後，看到這裡的情景和我們過去太不一樣了，人們是那樣地愛護狗狗，散步、出遊都帶著牠們；狗狗忠誠地陪伴、守護著人們，成了很多家庭不可缺少的成員。

當小敏的朋友們得到狗後，如獲至寶，當天帶狗狗去注射疫苗 ，檢查身體，買好吃的好玩的給狗狗，還準備給狗狗搭房子。

聽說狗狗在中國也不像過去那樣了；在「小紅書 」上有一個視頻，一個女的天天變著花樣給一隻金毛大黃狗做好吃的，狗狗吃得又多又快。看到牠大快朵頤地享受美食，我覺得很高興，那個畫面治癒著我受過傷的心。我想要是小熊能生長在今天的年代，那該多好啊！