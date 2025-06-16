早晨打開微信 ，一則視頻令我興奮不已，那是王老師和小平夫婦一組旅遊的照片，背景音樂是最近流行的歌曲「攙扶」。看著他們一幅幅在風景區的美照，他們肩並肩、手牽手、笑容滿面，十分幸福。霎時，我想起了三十多年前的往事。

那是上個世紀八○年代。一天清晨，一位過去的學生家長帶著她的小女兒來訪，開門見山第一句話就說：「老師，幫我大女兒介紹個對象吧。」天啊，我工作很忙，哪有閒暇關注此事？我一下懵住了，正愁無法回答，但無意中說起同事王老師喪妻的事。

「就他好！」誰知這位家長竟脫口稱讚他，並說平日遇見過，對他印象不錯，希望我引薦。然而，我還是說出了我的顧慮：「王老師是不錯，但結過婚，還有一個孩子，而你女兒小平要小八、九歲，不曾有婚史，恐怕不合適。」我的話音剛落，我的老伴和大女兒立即反駁：「你太封建保守，怎麼不可以？」一句提醒，我決定去做這樁好事。

我將女方的情況告訴王老師，並帶他去女方家裡，介紹他們認識。我沒有花多少力氣，沒過多久，就傳來結婚的喜訊。首次牽線成功，我十分高興。

好事不脛而走，如風馳電掣，傳播飛快，同事、好友都來讚揚我：「你成人之美，不費吹灰之力啊，高效！」其實，我哪有那麼神乎？因為這位家長的小女兒和兒子都曾是我的學生，又巧，王老師過去也是我學生，現在又是我的好同事，長期交往，我們彼此都很信任；加之，男女雙方條件好，性格又合，自然一見鍾情，哪是我的功勞？不過，我因此對做好事有了信心。

「可憐天下父母心」，此後，竟有人為操心兒女婚事，找我幫忙了。至今，我已成就七樁好事。我做了幾十年的中學班主任，與老學生和家長關係好，熟悉一些人；又是熱心、善心人，向來是「受人之托，忠人之事」，有條件馬上辦，沒條件創造條件辦，努力去助人。這中間我仍只是給雙方介紹情況，提供聯繫方式而已，成事均一帆風順。

譬如我任教的八一屆學生小吳，她畢業後常來探望我，一次陪我去我表姊家辦事，被我侄兒看中，好事速成；又如，七二屆學生小陳婚姻遭背叛，孩子很小，我心急如焚，關心備至，托人找到了喪妻退休旅居美國的小張，兩人交往不久，都覺得找到了心儀的人，梅開二度，小張毅然放棄綠卡 回國，一樁萬里姻緣成就了。

還如一九九五年我回國，有位不相識的男青年來我家，他自我介紹姓高，原來是我小女兒同學，來我市工作了，交談之後，得知他想要我幫忙找女友。我一個電話喊來與我頗有交情的年輕同事小劉，寒暄一番後，即叫小高送小劉回家，交往多時，又是彼此情投意合，次年回國，他們抱著孩子來看我啦。

最近又有一件好事將成，那是在芝加哥工作的一位八一屆高中畢業的老學生，事業有成，但因太忙，已失婚多年，他家人也望我幫忙。我引薦了中國另一位老學生的女兒，雖然女方小十來歲，但他們聯繫一段時間，雙方都十分滿意。女孩現在已通過簽證、買好機票，準備到芝城 辦理婚事啦。

有人問我成事的祕訣，我的答案是六個字：「愛心、誠心、信任。」找我幫忙的大多是老學生及其家長，是老熟人，在我過去的教學、教育工作中，由於多次配合，彼此信任。

就說最近談成的這樁吧，芝城的小蔡不僅是我學生，母親還是我的同事和好友，因為他的母親已過世，講情義應關心他；那位女孩小孫，不僅父親是我學生，小姑和大姑父也是我學生，作為家長的奶奶，因此也與我有了情誼，我介紹的情況，自然相信。

再說，我是出於愛心，絕不是俗話說的「拉郎配」，把兩個沒有感情基礎的男女硬拉在一起湊成一對。我是誠心思考過雙方情況，覺得適合再引薦，並如實傳達雙方簡歷、聯繫方式，然後讓他們自己交流、了解，中間我是絕不介入的。

促成好事，獲得多人讚許，也有自恃「清高」者會講點風涼話，稱你為「紅娘、媒人」，言下之意是，介入男女婚事似乎「不雅」的。說實話，我對此不以為然，我的信念是「與人為善」、「助人為快樂之本」，我樂於幫人，無論什麼事，受人之托，只要能辦的，我都會盡力而為，也是我的祖傳家訓，何止是「成人之美」的婚事？

不過，人們對事物認識是有差異的，這跟各人的道德修養和知識水平有關。我們應該知道，在古代早有依靠牽線搭橋促成婚姻的事，「詩經」裡就有記載，周代已有明媒正娶的風俗，到漢代，男女婚姻均須「父母之命，媒妁之言」。

封建社會是「男女授受不親」，婚前男女絕不會相見。當時流行一句話：「天上無雲不下雨，地下無媒不成親。」可見，長期以來，搭橋牽線的媒人作用之大。我的母親是指腹為婚，我的哥哥十五歲早婚，均是透過媒人成婚的。新中國成立前都如此，一九五○年四月新政府公布婚姻法，人們才開始有自由戀愛的權力。

今天受人之托作婚姻引薦，與過去的「媒妁之言」是截然不同的。今天的引薦只是開始時介紹情況，傳遞信息，後面全是男女雙方交流，不再介入，成功與否，全由雙方，實際上就是自由戀愛；而過去的媒人與父母是起決定作用的，男女雙方沒有決定自身命運的權力，是不自由的。

舊社會盡管媒人在婚姻中作用大，但流傳的「三姑六婆」稱呼，總帶著點貶意。因為舊時婦女以「大門不出，二門不邁」常駐閨房為高雅，而歸納在「六婆」中的媒人，到處遊走，拋頭露面，能說會道，甚至其中的不良者還有哄騙行為，以牟取私利。

今天幫人引薦婚姻對象，卻是出於情義，是積善成德。如今社會高度發展，生活節奏快，人們緊張忙碌，常常難遇到合適對象，因此適齡、超齡的單身者，愈來愈多，已形成全社會關注的大問題了。因此，多成就這類好事，有利於百姓家庭幸福，也有利於國家社會安定，其意義非常，更何況有人說：「成就一樁婚，能增壽十年。」哈哈，這樣的好事，何樂而不為？