一九八一年夏天，女兒逸寧看到「小朋友」雜誌有日本 小朋友小岩勝之的作文，一個念頭蹦了出來：「交個朋友吧！」她立刻寫了信寄去。小岩勝之很快回信了，不僅他，別的學生也願同逸寧交朋友，共有十五人成了她的筆友。

接下去就要說到一九八三年五月，念四年級的逸寧寫了童話「大西瓜」，念五年級的鈴木紀代惠替「大西瓜」畫了不少插圖，其他筆友有的著色，有的印刷，有的裝訂，一九八四年二月十五日讀書節那天，畫冊「大西瓜」正式向平澤小學全體師生發行。一九八四年六月一日兒童節那天，上海「小朋友」登載了這本中日兒童合作手製畫冊。

友誼日益加深，到了一九八五年一月，我家應日本岩手縣一關市立平澤小學校邀請，去那裡做客一個星期。那個禮拜每天都過得很有意義，和當地的小學生一起上音樂課，去參觀那裡的現代化工廠，去見一關市的市長，去松島乘坐觀光 船遊覽，還去仙台魯迅上過課的那個教室靜思默想。

到了分別時刻，大家眼淚汪汪交換禮物，我們收到的禮物裡，最顯眼的，是一個手工製作的木架（見圖），用的是輕便且有韌性的杉木，其天然的紋理更增添了美感。這木架不用釘子，依靠榫卯結構來組裝，榫卯是用凹凸部件的嵌合，使整體拼合更顯得美觀和耐用。

木架正面的左側豎條上寫著「一關市立平澤小學校」，右側豎條上寫著「贈丁中德氏一家人」，中間的橫條上寫著「日中友好」四個大字，及「丁逸寧來日紀念」一行小字；橫條背面則寫著十五個學生及其家長的姓名，底座上寫著「一九八五一月二十七日作 小岩勝」。這木架正面展現的，是我女兒的和服照。

四十年過去了，最近經朋友的考證，我才知道日本朋友送我家的這個木架，正式名稱是「色紙立」，也稱為色紙架。色紙立是用來豎立色紙的支架，色紙是一種質地較厚的和紙，用於寫書法、繪畫或題詞。色紙立除了展示色紙，也可展示照片。

我家的色紙立是小岩勝之的父親小岩勝用杉木手工製作的，小岩勝之的祖父和祖母八十年前住在中國東北，他的父親和姑媽都在撫順市出生。

平澤小學校建立於一九四五年四月一日，位於一關市東部的邊緣，屬於日本東北部的岩手縣。我家去作客那年，全校有四十九個學生、六個老師，還有校長、看門人和兩個廚師；校長是博士，老師和廚師都是大學程度。前幾年岩手縣遭遇地震 ，我去信平澤小學慰問，不料郵局回覆「該校已撤銷」，我很納悶和不安。

我家在平澤小學度過的那個星期，是一次非常難忘的經歷，尤其是收到這樣一件具有文化和工藝價值的色紙立，作為禮物既傳遞日本文化的精髓，又體現了贈送者的心意。隨著現代審美和生活方式的改變，色紙立已很少見，更可能會失傳，所以我和家人更分外珍惜，平時會用乾燥的軟布輕輕擦拭，好好珍藏。