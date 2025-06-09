有時候，真的很忙。開車時，總覺得前面的車慢得像蝸牛；在商場買東西結帳時，總覺得收銀員動作太慢，他們有時還會和顧客聊聊天，那就更耽誤時間了。我是一個忙人，不是不會安排時間，而是事情太多了，感到時間不夠用。

在中國我們家鄉，有形容人忙的歌謠：「辣椒又辣，飯正燙，小孩又啼哭，我的肚子脹。」肚子脹是自己急著要上廁所的意思。這個歌謠是千千萬萬勞動婦女繁忙的寫照，她們真是很忙，要包攬全部的家務，洗衣、做飯、帶小孩。不僅如此，她們還要上班，並且有三班制，她們需要趕時間，盡量使上班不遲到。

然而，我的媽媽似乎比別人還要忙碌，鄰居公認的，他們常說我媽媽的工作量太大了。那時我們還小，媽媽每天早上要給一家人做早點，然後去上班。回來以後就更是忙了，早年中國生活不方便，天天要挑水、生火做飯、洗衣服，都是靠人力，又累又費時間，把人忙得團團轉。當時我媽媽家的親人都在美國了，她常說我舅舅、姨媽生活條件好，一定不會這樣忙。

我們後來才知道，我舅舅他們到美國時，在艱難生活裡的忙碌，是我們想像不到的。我舅舅來美國時在政府部門工作，那時候還沒有電腦，他每天都要接觸到堆積如山的文件，工作趕時間時，幾乎每天手都會被紙張割傷，他下班後還經營一個小餐館。

我的姨媽呢，是個烹飪老師，教美國學生做中國菜。她每天很早就要起來做準備工作，要買很多食材，還要寫菜譜、備課，沒有電腦，都要手寫完成；她還要抓緊時間學英語，因為給學生示範時，都得講英語；孩子小的時候，她還要接送他們去進行很多活動。為了使這一切都運轉正常，唯有忙碌來解決。

我媽媽常說：「生活是忙，但我們家的人好像顯得特別忙，都是勞碌命啊！」我想也是，可能勞碌命也有遺傳吧，要不然為什麼我總是這樣的忙？過去在中國，辦公室裡人浮於事，我最忙，因為我是主要做事的，到美國後就不用說了。

有一天，我在院子裡忙得滿頭大汗時，忽然看到李子樹上長出了那麼多鮮嫩的綠葉，再看整理後的草坪，一棵棵小草似乎對我點頭致謝，我好像有了悠然見南山的感覺。

我常常想起過去，媽媽經過了忙碌，看到家人圍在桌前一起吃飯，享受她的勞動成果時，她是那樣的滿足和高興。那時我問她累不累，她說不累。當年我在辦公室做出報表來的時候，那種輕鬆愉快的感覺真好，忙碌還是會有回報的。

在當今時代，誰不忙呢？在繁忙中是可以獲得快樂的。可是要小心，忙碌時精神不要緊張，不要性急，尤其注意不要摔倒。