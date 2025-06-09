養君子蘭花卉，在一九八○年代的中國東北達到白熱化，尤以吉林省會長春市和遼寧省鞍山市為烈。

一九六六年狂飆突起的文化大革命，歷經一九七一年「九一三事件」林彪叛逃的機毀人亡，極左思潮捏造的革命神話再難毛說自圓，以「破四舊」點火的文革也遁入強弩之末，民間「抓革命」熱度漸次疲軟，被視為罪惡橫遭掃滅的「四舊」事物悄然死灰復燃。

養花養草曾被「無產階級造反派」列為「剝削階級腐敗生活情調」，成為罪惡嚴格肅清。「林副統帥」死後，當朝萬歲爺的神壇發生威權崩裂，連撲克都不讓玩的民間百姓以物極必反的自發態勢，在文化生活極度貧乏無聊情況下，一捧土、一瓦盆，養花成為任誰家都唾手可得的消遣玩意兒。

長春的君子蘭熱，據說跟一個小道消息的傳說直接相關。之所以在眾多花卉中獨尊此前尚屬冷門的君子蘭，坊間流傳的說道，是此花乃偽滿洲國傀儡皇帝溥儀在其偽皇宮裡栽培之名花。溥儀第二次皇帝夢碎，倉皇逃離偽皇宮，衝進空蕩皇宮的先頭勇士搶奪貴重文物過後，再去「撿洋落兒」的散兵游勇在一片狼藉中，只能順手拾起盆裂花殘的憔悴君子蘭，不拿白不拿，也算不白闖一趟皇宮御殿的些許收穫。

於是乎，在嚴酷的文革政治大潮後勁不濟之際，名不見經傳的一種寬葉大朵君子蘭，由出自帝王之家的傳說身價陡起，成為人們在枯燥革命之餘的消遣玩意兒。起初養盆君子蘭不過玩玩而已，不料精神生活窮極無聊的一舉小玩鬧兒，不期然地竟藉由文革傳染的「集體無意識」之勢，從物以稀為貴起步，以迅雷不及掩耳盜鈴之神速，迅猛演化為一輪民眾爭先恐後的跟風壯舉。

小小的君子蘭幼株、甚至一粒未發芽的君子蘭種子，先是成為「走後門」辦事的最佳禮品，繼而便演化為私底下買賣交易炙手可熱的「俏貨」。據說其中名貴的什麼「花臉」、「和尚」、「油匠」品種，哄抬天價可達「價值連城」。

又於是乎，我所居住的長春市，一時之選的坊間江湖名流，非若干「君子蘭大戶」莫屬。據說此類君子蘭暴發戶，在北方冬季寒冷地域都建有暖棚大花窖，配置獵犬和獵槍守護，因東北三省本就民風剽悍，鋌而走險的暴徒相中了「君子蘭大戶」們的來財資本，入室搶花事件此起彼伏，以至於發生命案。

終於，關外東北的君子蘭熱，在毛皇駕崩和「粉碎四人幫」之社會變局中，成為堪與政治亂象一爭坊間要事傳聞之焦點消息，其傳奇情節的劇烈程度，可由當紅北京女作家張辛欣，所寫一則搞到洛陽紙貴的中篇小說「瘋狂的君子蘭」，一以概之。此番轟動一時的君子蘭傳奇故事，不在本文闡述重點。

君子蘭熱流風所及，在長春成為城市街頭巷尾的半地下小販就地擺攤兜售的一類商品。被文革、破四舊以「倒買倒賣」入罪鏟除的自由市場，於政局交替間死灰復燃，我在長春火車站近旁街道邊的臨時市集，拍攝到應運而生的倒賣君子蘭攤販（見圖）。

照片裡蹲坐街邊兜售君子蘭花的市民，衣著沿襲文革時代的單調樣式，販賣的君子蘭都是栽種簡單花盆裡的幼株，這是最常見的擺攤方式。這樣的民間世俗社會場景，很快就隨著群眾性的君子蘭投機泛濫及惡性搶劫的頻繁發生，而價格暴跌到無人問津的地步。唯一留下的史蹟，是君子蘭被選定為長春的市花，流為代表長春的一張城市名片。而君子蘭花也盛極而衰，在規範化的自由市場銷聲匿跡。

偶爾在某個市民家的窗台上見到一盆開著美麗花朵的君子蘭，很少人還能想起當年的君子蘭，曾經何其風靡一時到瘋狂的荒誕程度。在我記錄的街頭君子蘭小販照片上，可見那場空前絕後的坊間世俗傳奇之一斑。

看來，中國歷史上的末代皇帝溥儀，無意間賜給了長春市人民兩宗恩澤大禮：一所偽皇宮地標，一棵市花標誌。說來道去，彼事彼情，均顯荒誕。