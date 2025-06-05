一九六八年秋季，我奉命到甘肅 隴南康縣工作；從北京出發，乘火車到陝西略陽，再換乘卡車去康縣一中赴任。一路初秋美景相伴，掃卻我連日對「塞外荒蠻之地恐懼」，同行的當地人一一指給我看車外景物：漫坡綴滿「刺球」的栗子樹，河水裡泡著的青核桃 ，渲染漫山色彩的橡樹……。車沿山間公路蜿蜒前行，澄澈清瑩小河和兩岸重疊起伏群山一路相伴，偶爾可見河中急流處一方粗大木槌節奏和緩敲擊的水碾。

讚嘆情酣時，汽車戛然煞車，司機說：「岸門口到了，過橋就是康縣一中。」河對面有幾排房舍，腳下一條鐵索橋通向對岸，一位老師在橋邊等著我，我跟著他顫顫悠悠過河，到校報到，正式成為康縣一中的老師，這一待就是七年。

康縣一中也在停課搞文化革命，剛開始一段時間，我既無課可教也，未受邀參與「革命行動」，只被分派做宣傳工作，具體任務是在塑料窗紗上繡毛澤東的像和語錄。

除了參加政治學習，我和其他教職工少有交際。沒有教學任務的學校裡學生寥寥，我和學生連點頭之交的機會都很少。但是相比外面眾生喧嘩的失序社會，我喜歡這裡安全又安靜的新環境：閒來無事逛遊山道林間或呆坐河邊，是我未曾體驗過的愜意，不時飛鳥啁啾啼鳴掠過，清晨山中雲煙氤氳，讓人不由神馳自我忘情世外。

但是文革運動很快進入「清理階級隊伍」階段，我受命參加「外調」工作：與一位「工宣隊」成員出差去調查有「汙點」的教師。如今我早已忘記外調內容，但是有趣的插曲倒是難忘。

一次落腳某公社，我借住在一位女醫師宿舍。半夜她出診回來，告訴我她剛接生一個死嬰，準備第二天用於給赤腳醫師講解剖課。好奇心驅使我去觀看，在現場，只見她畫三刀熟練地打開胸腔，排列緊密有序的臟器一目了然。中途我為不幸的死嬰痛惜傷感不忍再看，奪門而逃，但得益於這次經歷，我至今清晰記得人體內臟器官的排列位置。

還有一次我們遇上大雪天氣，而見受訪的人必須翻山越嶺，連綿起伏皚皚白雪覆蓋的群山雖然壯美，我卻愁腸百結：我怎麼走得到？當地幹部善解我意，主動提出陪我們一起走。他們砍下籐條綁在我的鞋上，我穿著「防滑靴」走在三、四個人的中間出發了，雖然下山不時打「出溜」，上山拽著別人的胳膊借力，我總算順利到達目的地見到受訪人。

不久學校陸續來新教師，除李老師外，其他是剛走出校門的年輕人。我們都住進學校的青磚瓦房，相鄰而居，盡管來自四方，生活習慣各異，所學專業有別，但是相似處境成為我們友情催化劑，我們成為同事加友鄰，還結為延續幾十年情誼的朋友。

當時只有兩個年輕女教師：淑蘭和我。我與淑蘭和老趙夫婦毗鄰而居，結為密友，留下很多溫馨又有趣回憶。我獨居一室，無聊時經常到她房間裡閒聊，也「蹭吃蹭喝」，晚飯後我們會相約出去散步，夕陽下沿河上行至嚴家壩再原路返回，一路談天說地。

我多次在她家品味「山珍」，那時山區不禁獵，老趙和朋友上山打獵，總有斬獲，如鹿、熊、飛禽等等，淑蘭總會邀我們共享野味。我記得最難吃的是油膩的「熊掌」，最好吃的是鹿肉，更常吃到是錦雞。

男教師中掌凡老師來校時間最早，比較熟悉情況，為人講義氣，大家對他自然多幾分尊敬，他也處處表現出老大哥風範。其他男教師是二十歲出頭的小伙兒，即使各有所專，但是從不缺少共同的話題。

小王畢業於蘭州大學數學系，是我們中間唯一的理工男。記得有一次他給我和老權講解「概率」，我們兩個都是文科畢業生，怎麼也聽不懂，還用外行話取笑他，最後他生氣了，操著濃重的河北口音朝我們吼：「你們根本沒有科學頭腦！」大家哄笑而散。

我們湊在一起總談論「吃」的話題，不時分享各自的美食，後來索性合伙開小灶，李主任破例為我們派來炊事員，我們的伙食水平直線提升。最難忘那個「羊湯」味道：在集上買回小羊，請人宰殺後熬肉湯，鮮美無比，成為我吃過的極品羊肉。

學校很快復課，我們被派任不同科目的教學任務。一中的工作氛圍融洽和諧，革委會主任年輕的李老師毫無官架子，和我們相處亦師亦友；幾個老教師在康縣工作多年，深諳當地情勢，對我們初來的年輕人不時給與指點；學校裡的所謂「右派、走資派」不參與教學工作，但是我們心知他們不是壞人，與他們如常來往，有些事情還需向他們請教。

學校分派我教初中班英語並任班主任，有些學生戲稱我教的課為「洋碼子」。我喜歡質樸懂事的山區孩子，他們並不喜歡學英語，但是很尊敬老師。我和他們一起完成學校分派的各項任務：上山背土墊地種菜，下鄉和農民同住同勞動等，不一而足。男孩子搶著替我幹重活，上山下山時都幫扶我一把。

女孩子好奇心強，喜歡和我聊山外的世界。她們晚上曾帶我去河邊洗澡，我玩得很高興，回來卻被好心老師告誡：萬一出事，帶隊老師要負全責，嚇得我再也不敢和學生下河。

七○年中期文革結束，我們陸續調離康縣一中，但是我們的友情依舊，也曾互訪敘舊。前幾年，淑蘭和老趙盛情邀約我們全家舊地重遊，我看到一全新的康縣。尤其讓我動情的是路遇一位老漢，老趙指著我問道：「你認得她嗎？」沒想到老漢看看我說：「認得，那時候她還是個娃娃呢！」

我一時無語，心生感慨：當年在康縣一中工作生活情景，在我的人生暮秋憶起，仍歷久彌新。