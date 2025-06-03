張仁仲先生是我記憶中一個凸點。

三十年多前，婚禮上妻子將張仁仲先生和夫人介紹給我，稱他們是娘家人，他們看去六十來歲，長輩的年紀，讓我頓感親切。異域漂泊，流浪狗一樣的女留學生 ，婚禮上能有娘家人相送，送到另一條流浪狗手中，免遭自嫁之窘，感動得她淚流滿面。我問她自嫁又怎樣？那叫私奔，你不懂。

經斷續了解，事情是這樣：妻子的老鄰居廖女嫁給一白人男子凱文，她英語欠佳，兩人常鬧誤會，每逢爭執，凱文就把他的朋友張仁仲夫婦請到家中調解。都是雞毛小事，廖女愛存塑料袋，滿天飛，凱文一氣之下全扔垃圾箱；路遇乞討凱文總相助一二，廖女卻嫌他大手大腳；燒菜只有肉絲不見肉塊，凱文問她：「你是要廢爺武功嗎？」

一來二去廖女覺得憋屈，誰怕誰呀，你叫人我也叫人，於是喊來妻子，說：「姐姐你替我翻譯，這死老外肯定淨糊弄我。」妻子與張先生夫婦最初以「對手」相遇，可謂「不打不成交」。

久而久之相處甚洽，宛如家人。當他們得知妻子在籌備婚禮，便問娘家來人嗎？妻子說不來，張夫人一聽就說：「那怎麼行，我們就是娘家人，仁仲，把提華也叫來，咱們送閨女出門。」她說的「提華」是她兒子，即記者張提華，不過婚禮那天他並未出現，是張仁仲先生攙著妻子親手交給了我。他們帶來的「陪嫁」也很貴重，一支九九金匾，上有個大大的「囍」字和龍鳳圖樣，落款是「張仁仲黃其萱夫婦」，張夫人姓黃。

那天是在猶太 醫師魯道夫家舉行的婚禮，醫師女兒簡是好朋友，當得知我們為婚禮選址發愁，便一拍桌子說：「就在我家辦，我來安排。」她家住長島 勞倫斯鎮，一座宏大建築，門口的噴泉像綻放的水晶花，迎接著各方來客。原本只請了我們認識的朋友，誰知周圍鄰居以為簡在結婚，紛紛前來獻上祝福和禮物，把殿堂般的大廳擠得滿滿當當。一時間各種語言穿梭如鯽，中文、英語、希伯來語、俄語、日語、韓語，呈完美自洽，美好願望永遠大於語言障礙。

而在儀式程序上也國際混搭，既有經典提問「你願意嗎？」，也有咬蘋果之類的諧趣。大家酒過三巡，氣氛濃烈起來，連日本同學松井、韓國同學魏潤相，都忍不住投入調侃，可惜他們口音較重，未能製造出笑點。尷尬之際，只見張先生分別用日語、韓語詢問他們，再用英語翻給大家，頓時笑聲滿天。

我不禁疑惑，張先生居然會這麼多種外語？更讓我詫異的是，在一幅黑白照片上，有一群士兵持槍在海灘上奔跑，張先生脫口而出「菲律賓登陸」。我問：「您怎麼知道？」「我，當時就在現場。」他的回答令我訝異。

都說紐約臥虎藏龍，一座紐約城半部近代史，但紐約的名人與中國不同，中國有社會框架的加持，明碼實價星光燦爛。紐約沒這個，漂泊至此要麼自舔療傷，要麼大隱於市，中國在明處，看得見摸不著，紐約在暗處，摸得著看不見，何況出國的人都忙於生計，骨子裡絕無半分悠閒，當時又沒有網路的便利，難免會一次次與歷史人物擦肩而過。張先生就這樣擦肩於彼此的軌跡，直到多年後我才意識他在當代史上的非凡身影。

（上）