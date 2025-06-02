雖然過去了近五十年，但歷史必然的經歷讓我回憶這件事，也是一種必然的歷史呼喚的使命，催促我為天堂的老伴擦抹眼淚，如今說出來也無所為謂了。

那一年的那一夜，我和妻還沒入夢，忽然，她翻過身，用雙手交換著，像打鼓一樣捶打我的肩膀，還不停地小聲罵著「就是你，就是怪你……」。她打得不痛，罵得不傷心，但我在甜蜜中也默默嚥下淚雨。我知道她是受了委屈，把溫馨的火氣潑在我身上。

記憶遠在一九八○年深秋一日，已接近年終表彰先進典型大會的時間了。那一年的表彰有工會積極分子、生產勞動先進者。當年的工資都不太高，從沒有獎金發，很多吃的用的還要憑票供應。工會負責到百貨公司統一購買了搪瓷臉盆、搪瓷水杯、洗臉毛巾等生活用品，獎品上面都噴有項目紅字和年月，還有一張用毛筆寫了字的硬紙殼大獎狀，適合掛貼在家中牆壁上，獎品已經很可觀了。妻子被評上工會、生產兩項先進，表彰會沒開之前，我看見她臉上一直是高興的神態，還說等領到獎品留給我爸媽用吧。

很快臨近表彰大會了。一日，廠工會通知召開全廠各車間和各科室工會組長大會，說有重要文件傳達。會上宣讀了有關計畫生育 的文件內容後，接著就又宣布了幾位超生人的名單，沒想到，我妻子也在超生一胎名額之內，被取消了年度兩項獎的稱號。最後會上強調大家要認真實行計生政策，要積極宣傳計畫生育的指示內容。

妻子的幾位好友當時就急著替她嘆氣，說她在車間當工會小組長、黨支部委員、文體幹事等多項職務，能寫會道，上舞台能演能唱，怎麼一字一句話也不說了呢？老實巴交，只會用淚洗面。好了，常言「一言難盡」，還是我這位大男人，過後替妻子言一言心中的苦水吧。

在當地市內，我們屬於省級上萬人的國營大廠，我在宣傳部一方當了個小頭目，在市黨校學習過多次，有機遇常與市內報社、宣傳部、政策辦和一些重要部門往來，也有所熟知的好友了。於是我找他們詳細了解到：中國的計畫生育提倡階段是在一九六二年底，上面還發布了「關於認真提倡計畫生育的指示」。而正式執行這個指示，是在一九七一年後開始，並在當年制定的計畫中明確提出「一個不少，兩個正好，三個多了」的說明。

我與妻子的二胎是一九七七年三月十七日出生，是在合乎「兩個正好」計畫生育之中的年代，與一九八○年九月推行的「一胎化」政策，並面臨罰款的條約相距三年半多，怎麼要受到「超生一胎」的行政處罰呢？多方給我的回答是：妻子是共產黨 員，身兼多個職務，要求不同，各單位各地方對上面政策的理解執行也不同。到了一九八二年九月，計畫生育作為基本國策正式寫入憲法。

沒想到為澄清妻子的冤屈一事，讓我了解到這麼多關於計畫生育的詳細政策了。

妻子比我更明白這兩個「不同」的現實。她說自古都是這樣：身在哪一方，就得聽從哪一方的領導。老實的妻子很寬容單位的政策，知道他們也有執行無奈的難處，只得無聲地接受了處罰，因為還有幾個人也是在這範圍「超生一胎」受到記過。

面臨現實，妻子還樂觀地說「我不打你誰打你」，是的，我們在歡愉的笑聲中沒有遺憾了。

其實，我們都是在「文革」過來的紅衛兵，妻還是上山下鄉的知青，天天在田園裡同泥土打交道，忙於思想紅，哪裡還想到談情說愛的幸福。我們的很多同學都是在文革開始前結了婚，孩子都快要到上學年齡了，才有緣相愛。

妻子給一胎起了乳名「陽陽」後，又給二胎起了乳名「曦曦」，這是妻子的智慧：選定那了那陽光燦爛的時辰和一九七七年中的「七七」諧音，寓意讓歷史記載兩個兒子是在充滿陽光的晨曦裡成長，寫下一路健康平安。

後來，妻子自動辭去了身兼的幾個職務。到了一九九七年年底，伴隨經濟大滑坡的形勢，工廠全部下崗倒閉，我和妻子、兩個大學畢業的兒子，全家漂泊下海弄潮，到廣東共同抒寫著人生歷史的新篇章。