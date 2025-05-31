清朝晚期，我的爺爺在京城裡當武官，慈禧皇太后任命爺爺為北洋水師提督一職。

爺爺小時候家境貧寒，念過幾年私塾，文化不高，但他膽子大，性情猛烈。他的思維方式也與眾不同，從小就喜歡習武，用樹枝和木棍當作大刀和長矛，經常在院子裡衝鋒上陣地擺弄他的「兵器」。他會抽空到幾里路遠的武術館去偷看別人練武，回家後學樣練習，逐漸地學到了很多本領。

一次，武術館的學員進行比賽，爺爺也直衝猛撞地上去打起了擂台，師傅見到爺爺有非常精湛的武藝，笑著說：「你會有出息的。」

爺爺的武藝出名以後，進京成了一名武官，他長得人高馬大、性格剛烈，更能出征打仗，深得慈禧皇太后的賞識。爺爺常說：「我天不怕，地不怕，每次出征，我都是用熱肚皮對著涼刀劍。」他一生戰果輝煌、旗開得勝、碩果纍纍，是位勇敢、優秀的將領。

我的二叔就是出生在這個官宦之家，性情酷像爺爺，打小就混身是膽，天不怕地不怕，沒有人能管得住他、壓得下他。他每天不是爬樹就是翻牆，一身的勁沒地方使，無奈，爺爺讓他去報名參軍。

二叔來到兵營參加軍訓操練，夜間行軍，射槍搏鬥，從不叫苦叫累。在聆聽兵法授課時，他領悟得又快又好，他會把剛學到的兵法融入到實戰中去，真是活學活用，立竿見影。

一次炎夏，大家在酷熱的太陽底下練操，經過暴曬的同學們都頭暈目眩，一名同學昏倒在地，二叔見狀，二話沒說，背起同學奔向醫務室，剛踏進醫務室大門，二人一起都倒下……。

同樣有一次，兵團的長官看見一個新入伍的士兵在練習兵法時，幾次三番動作不規範，長官就不耐煩、粗暴大聲吼斥，用不雅之詞訓斥他；之後長官還把椅子和很重的瑣碎東西，都讓那名新兵背在身上走，以此來懲罰他。

二叔見此，心中很不爽，就壯著膽子為那小兵說話，對長官說：「你對待小兵的態度不對，有話好好說，不能欺負新兵。」長官聽後大怒：「什麼東西，敢和我抬槓？豈有此理，說話的人是誰？」二叔馬上從隊伍中站出來，舉起右手，行著軍禮：「報告，是我，我叫彭長鳴。」長官用眼睛飄了二叔一眼，說：「你長了豹子膽，教訓我來了。」

二叔沒有聲音，長官動怒了，狠狠地訓斥二叔。這下二叔耿直、豪爽的脾氣也上來了，不顧後果，對著長官凶巴巴地說：「不用多話，有種的下水比高低。」一面說，一邊把自己的軍衣一件件扒光，軍鞋一扔，擺出一副勢不可擋的氣勢，讓長官下水說話。

光腳的不怕穿鞋的，長官相當尷尬，說真的，他哪是二叔的對手，臃腫的身體那能敵得過年輕、少壯的士兵？正在騎虎難下的氣氛中，不料，那個新兵撒腿跑到長官面前跪地磕頭，哀求地說：「長官，請原諒，都是我犯的錯，我的不對，您千萬不能下水去打他，也請您原諒他一次把，我讓他上來向您賠禮道歉。」新兵還算機靈，化解了這尷尬的局面。

事後，長官思來想去，感覺這個名叫彭長鳴的小子是個人才，不但膽子大，而且品德也不錯，好生培養，將來會有出息。雖然長官性情比較粗魯，他還是很愛才的，主意一定，他推薦二叔去了黃埔軍校學習。

二叔從排長一路升遷到團長，胸前別了很多威風凜凜的勳章，他繼承了我爺爺的基因，血管裡流淌著同樣沸騰的熱血。二叔混成了人樣，沒忘記當年推薦他上黃埔軍校的長官，特地千里之外趕去問候他，感謝他的栽培之恩。

一九四八年，二叔手裡拿著飛往台灣的機票 路過上海，準備與母親和大哥告別，隨著國民黨 的部隊去台灣。沒料到，我的祖母拉著二叔的手，哭天搶地不讓走，說：「留下來，和大哥一起做瓷器生意，一家人團圓才是重要的。」他的大哥（我父親）也配合母親，一起勸說把二叔留下來。（上）