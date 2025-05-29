我是上世紀五○年代生的人，那是一個回憶起來帶著苦澀的年代。從我記事起，糧食就定量，常常吃不飽，每次從糧店扛米回家，一打開米袋，一股霉味便撲鼻而來。「又是陳米！」奶奶皺著眉頭說，陳米發灰發潮，夾雜著沙粒、霉米，甚至老鼠屎，這樣的米怎能下鍋？淨米，便成了飯前不可或缺的功課。

每到傍晚，昏黃的燈泡亮起，爺爺鋪開一張泛黃的舊報紙，奶奶戴上老花鏡，我搬來小板凳，我們祖孫三人圍坐桌邊，各司其職，細細挑揀霉斑米、小沙粒、老鼠屎，一粒一粒地撿，不敢馬虎。

爺爺是醫師，總提醒我們：「發霉的米吃多了，不健康。」他說這話時神情嚴肅，彷彿是在為一鍋米診病。奶奶邊揀邊念叨：「別讓老鼠屎壞了一鍋粥。」

我那時年紀雖小，眼睛卻亮得很，爺爺奶奶把淨過的米撥到我面前，奶奶叮囑：「小孩子眼睛好，你專找沙子。」我哪敢大意？不久前吃飯咬到一粒沙子，「咯崩」一聲，牙崩了一角，疼得我哇哇大哭。奶奶趕緊讓我張嘴，仔細一看，輕嘆一聲：「還好是乳牙。」

淨米很費時間，一家八口，得先淨出一鍋晚飯的，再接著準備明天的早飯和午飯。爺爺常在這時講起他小時候的事，那時在鄉下，吃的是自家種的新米，現割現曬，現舂現煮，「一鍋飯揭開蓋，米香能把人饞倒，不配菜也能吃兩大碗。」爺爺說這話時，眼裡閃著光，那是一種對失落滋味的懷念，也是一種對現實貧困的感嘆。

可那時候，新米都去哪兒了呢？我百思不得其解。後來才明白，五○年代中期，國家實行了糧食統購統銷政策：農民必須將收成上繳國家，百姓買米則需憑票限量。新米除了優先供應重點部門和特供人群外，還要大量儲存入庫，備戰備荒。

同時，國家還承擔對外援助任務，支援友好國家和社會主義陣營，政府常說：「世界上還有三分之二的人生活在水深火熱之中」，我們責無旁貸。

到了六○年代中期，全國響應「深挖洞，廣積糧，不稱霸」的號召，「備戰備荒為人民」。在這樣的背景下，我們這些普通人家用糧票買來的，多是幾年前的陳糧、輪換糧；新米，要等上幾年才能「輪」到我們吃，而輪到時，也早已成了陳米。新米，對我們來說，就像糧票背後的空白，模糊而遙遠。

一直到七○年代後期，生活才漸有起色。那年秋天，媽媽帶我去自由市場買米，我第一次才知道，買米竟然可以不用糧票了，只要掏錢，就能挑選那種大麻 袋上寫著「新收晚稻」的米。攤主一邊舀米，一邊笑著說：「自家種的新米，頭一茬，現割現賣。」

那米白得發亮，粒粒透著光，散發著陽光曬過的稻香。媽媽買了一大袋，綁在自行車後架上，我扶著米袋，一路上小心翼翼地推著車回家。一進門，我就興奮地大喊：「新米，是新米，今天不用揀米了！」

奶奶趕緊淘米，煮了一大鍋粥，香氣撲鼻，果然應了爺爺說過無數次的那句話：「新米一揭蓋，香得能把人饞倒。」

那頓飯，是我有生以來第一次吃上真正的新米飯，也是第一次意識到，生活已悄悄地從困頓中鬆了一口氣。從那以後，糧票漸漸退出生活的舞台，那些曾經被緊緊攥在手裡的小紙片，終成歷史的陳跡。

幾十年過去了，爺爺奶奶早已離開，那盞昏黃的燈也已熄滅，可燈下祖孫三人圍坐淨米的身影，卻始終清晰地留在我的記憶裡。