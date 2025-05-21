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養兒方知父母心，自己有了孩子以後，才深深體會到父母親對孩子付出的愛有多麼大。在日常生活中，母親所付出的是細水長流、綿綿不絕的愛。

小時候我「猴」蹦亂跳，喜歡繞著母親到處亂跑。兩歲左右，把爐上一鍋滾燙的粥打翻了，整條左腿被燙傷，送進急診室。為了預防傷口感染發炎，睡眠時不會壓到傷口，母親夜晚抱著我整整有三個月之久，直到完全復原為止。如今我左腿幾乎看不到昔日的創傷，這全是母親無微不至細心照顧所換來的成果。

母親非常重視我和姊姊的健康，三餐絕對不馬虎，晚餐必有四菜一湯。她每天早上六點就起床準備早餐，桌上除了規定必吃的蛋和牛奶 之外，還有清粥、饅頭及小菜，可是我們卻常常睡到最後一分鐘才起床，匆忙梳洗後便趕去學校，無暇享受那豐富的早餐。如今回想起來，深感虧欠，失去不少口福，更重要的是再也吃不到了。

一九五○到六○年代物資匱乏，雞蛋 算是貴重的營養品，我家後院養了十幾隻雞，每天都有新鮮蛋吃，逢年過節就宰一隻雞來吃；菜圃裡永遠都種有青菜，從不缺吃。母親默默地辛勤付出，我們都是坐享其成，視為理所當然，不知感念母親的辛勞。

從小我就知道，如果犯了什麼錯，爸爸總是扮「黑臉」，母親則扮「白臉」，爸爸責罰之後，母親給安慰。有一次我在學校打架，把同學踢傷了，原因是那位同學先欺負人，我忍不住反擊回去，不慎傷人。爸爸知道事情真相後，狠狠把我痛打一頓，本以為母親會說些安慰的話，沒想到這次她什麼安慰的話都沒有說，只是平靜地說：「記住，出手打人就是不對，不管你再有理由。」這是母親教導我處理人際關係的基本原則，銘記在心，受用匪淺。

我天生就對音樂一 竅不通，五音不全，上音樂課像鴨子聽雷，同學看著五線譜就會唱歌，我卻不知從何處來往何處去，高低音走調。有一天，母親問我在學校的情況，我老老實實地告訴母親，我對音樂沒有興趣，她笑著說：「每個人天生就不一樣，有人在某些方面特別突出，有些人則在另一方面比較專精；不需要跟別人比，也不要因此而自卑，或者羨慕別人。天生我材必有用，盡自己的力量去努力學習就好了。記得，天生我材必有用。」母親的話成為我一生的座右銘。

住在眷村裡，最常見的是鄰居們東家長西家短，流言蜚語不斷。母親常常提醒我們，不要在人背後說三道四，惟恐天下不亂。所以姊姊和我都學會控制嘴巴，不一口二舌。

父親因為工作，常常半夜才回家，不能和我們一起吃晚餐，每天晚上都是母親陪伴我們做作業。在昏暗的燈光下，母親專心針織著毛衣，一針一線地勾出我們來年的新衣。

在世人眼中，母親是一位平凡、平實的人，過著平淡安靜的生活；她不曾外出工作，永遠堅守在家裡，任何時候都頂著這個家；不輪外面有什麼風風雨雨，家永遠是我們的避風港，因為有母親在。