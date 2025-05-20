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TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

母親的最後一次微笑

慧臻
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家僅擁擠一斗室，陽光和空氣都不足，冬冷夏熱；常年操勞且未得溫飽，生育時的缺乏營養，母親的身體更差了，到中年時，她便患上了高血壓、冠心病等疾病；進入老年後，更是飽受多種病魔的折磨。然而，母親始終以頑強的毅力與疾病抗爭，帶病工作，幫助父親養家餬口，還接濟在外務農的子女。

家裡有了電視後，母親幾乎整天開著，連廣告也看，我們曾嘲笑她。直到多年後，我因職場壓力依賴電視放鬆、轉移思維時，才明白她是藉此忘卻病痛。

最不可原諒的是，在母親人生最後的時光裡，我竟粗暴地對待過她！姨母安慰我，母親寬厚，不會介意我的行為。母親確實非常慈祥寬厚，甚至有時我們沒有分寸地跟她開玩笑，她也只是笑斥一句「沒規矩」。但這不能成為我寬恕自己的理由。

母親去世前的幾天，她的肚子不舒服，像是腹瀉，但真正坐到便器上，卻什麼也拉不出來。我們後來才猜到，可能是藥物的副作用。

那個夜晚，我照顧母親時，她一次次從床上掙扎著起來，我幫她解開褲子坐上痰盂，可她拉不出來，只能無奈地躺下，不久她又試圖起身。在那間嘈雜的觀察室裡，我的心情格外沉重，新婚不久的我，夫妻關係已現裂痕。不過，當時照顧母親時，我並沒有去想那些煩惱，但我卻對母親一次次試圖起身、折騰半天而感到焦躁。

那時，我的腦子肯定出了問題，以致我不耐煩地試圖按住她，不讓她再起來。母親沉默著，卻依然堅持要起來，護工見狀，趕緊幫忙扶起。母親對護工微笑了一下——那是我最後一次看到母親在人世的微笑，雖然那並非喜悅，而是出於對護工的尊重和感激。

過後想起對母親的粗暴行為，我才深刻意識到自己的錯，久病床前無孝女，我不能免俗，母親不是在折騰我，她一定是太難受了！住進醫院以來，打靜脈針時，有時一針得扎幾次，導致手臂手背上，包括腳面，都布滿了針痕；而注入血管中的藥水，我們站在旁邊都能聞到刺鼻的蒜味，滋味可想而知，可母親只是皺緊眉頭，從不呻吟出聲。

那天夜裡，母親的肚子一定是難受得躺不住，才一次次試圖起身，然而，我卻沒有設身處地地去分析她的感受，甚至沒有幫她揉揉肚子，卻反而不耐煩地按住她。那一刻，我真不是她的女兒，我太不可理喻了！

事實上，從母親住院開始，我從未真正準備好接受她終究會離世的事實，即使姨母的言語有所暗示，我仍拒絕相信那個可能。如果我能接受現實，也許那晚我就不會粗暴地對待母親。我一直以為母親還會活下去，畢竟她才七十出頭，在現代社會並不算老，我只是像往常一樣，跟她發了一次脾氣而已。

然而，兩天後的一九九○年三月二十五日，那個令全家肝腸寸斷的夜晚……，唉，母親碧落黃泉，陰陽睽隔，永別了。

母親的一生充滿了苦難與犧牲，她從無機會享受物質的優渥，也從未索求過什麼，只是默默地為我們奉獻。而她最後一次的微笑，成了我一生無法釋懷的痛。

但母親的生命遠非空白，她是有成就的。一名從未讀過書的農家女，不僅幫助僅小學文化的父親，在艱苦環境中養活全家，而且憑藉堅韌不拔的精神與智慧，培養子女成才，更以無私的母愛塑造了我們的人格與信念。除了長女為減輕負擔放棄上高中外，其他子女都在文革後期、競爭激烈的七八、七九年高考中，捷報頻傳，轟動鄰里：三個大本，一個讀研。

最終，全家擁有了一個雙學士、三個研究生，僅小學畢業的大弟也成了副學士。子女後來成為副教授、教授、大學圖書館員與外交官。母親的子女在親屬和鄰里間樹立了榜樣，外孫立志效仿，也考上了財經學院。

母親對美好生活的追求、她的高尚情趣和生活態度，永遠是我們子女及後代的楷模。她的精神與無私的母愛超越了生命，深深影響了一代又一代人，成為我們心中永恆的指引。（下）

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