母親的最後一次微笑(上)

母親去世整整三十五年了，她沒有等到我有出息。其實這話並不準確，母親在世時，我已是研究所畢業的大學講師，不算庸碌。然而，八○年代末，知識分子的生活清貧，我的月薪僅幾十元人民幣，勉強維持生計，沒有餘錢去孝敬母親：買不起空調，讓她酷夏汗流浹背、胸前濕疹，冬天腳凍得像老鼠咬腳趾般疼痛，也買不起錄音機、放映機讓她娛樂。

母親一生只擁有過兩件家電：電風扇和二十英寸的彩電。彩電是當外交官的小弟，在八○年代首次出使時，根據配額買來的。好多年後我買了冰箱，但家中空間實在狹小，母親在世時從未啟用。

在美國打拚三十年，終於不再為生計所困。我繼承了母親的慷慨，盡管生活清寒，卻將餘資分潤手足，可惜雙親未能享用。這份痛楚，難以言表。

如果要給自己打分，我對母親的虧欠至少有九十分。當母親重病時，我剛成年便去了北大荒「上山下鄉」，此後，我再無機會為她掛號、陪她看病、替她煎藥，並幫她清早買菜，更無法為她擦洗身體，而把照顧母親的責任交給了年少的弟弟。當我得甲肝回家養病時，久病初癒的母親反要照顧我，衣食營養無微不至。

七年大學畢業後，因家中擁擠，我索性離家去找宿舍，因而未能在母親病痛纏身之際，給她以開導和照顧。有次回家，母親說她得了腎衰竭，我既不懂也沒心情查醫書，我正困於自己的煩惱，以致裝聾作啞，未曾理會母親，更沒有安慰她。當我終於意識到不能只顧自己而忽視父母時，我才醒悟：我早該為目不識丁的母親查閱醫書，告訴她相關資訊，然而，此生已永無機會了。

母親一生苦多樂少。為了撫養子女、供我們讀書，她與父親一起肩負起生活的重擔，四處打零工。她伺候產婦坐月子，月薪六元；瘦小的她，每天清晨兩手拎四個馬桶，倒淨、再洗刷，每個馬桶每月賺兩元；晚上，她在昏暗的燈光下手工縫衣，幾夜完成一件衣物，掙三元；為大衣縫鈕扣眼，每件掙一毛錢；春天，她坐在菜場路邊剝蠶豆殼，剝一斤賺一毛錢；一年四季，她為旅館客人洗衣，每件衣服、每條褲子賺一毛或一毛五分錢，寒冬冷水浸手，裂口疼痛。後來母親去里弄生產組做長工，每周六天，日薪六毛錢。

母親育有四子二女。她最怕回憶的，是五歲的女兒——我從未謀面的小姊姊，得肺炎而無錢醫治。直到樓下開診所的醫師得知，願意免費治療，但條件是治好後收為養女，母親忍痛答應，然而，病情已耽誤。當一領破蓆捲走升天的美麗嬌娃時，母親痛哭，心如刀割。

母親最愛回憶的，是她最幸福的一次分娩——竟然是生最小弟弟坐月子時，吃上的兩隻凍鴨。少女時期的我，聽到母親與鄰居分享這個「幸福回憶」，不禁想起長篇小說「上海的早晨」中的情節：一個資本家的妻子在分娩時，竟吃了五、六十隻活雞。望著母親回憶中的笑臉，我泫然欲淚，轉過頭去，不敢讓她看到。

自小沒有讀書機會而文盲的母親，不喜歡我對她「笨」的評語；有時，講事情給母親聽，她一時沒能理解，我就會埋怨她笨，所以，當母親比我聰明時，就會反問我。

一次，兄長的一名徐姓學生來串門，聽說我在家裡只能睡地鋪、在飯桌上備課，白天鄰居還進出串門打擾，徐生馬上說，他家有地方安排我的鋪位，但希望我能抽空陪他母親看病，燒飯給她吃，每周打掃室內衛生。我正為無處可住而煩惱，立刻答應了。誰知徐生走後，母親說道：「一個鋪位換一個免費的保母，可是，做了保母，你還是沒時間，也無法安靜備課。」這番話如同醍醐灌頂，我說： 「阿娘原來比我還聰明。」母親反問道：「阿娘還笨嗎？」

母親喜歡越劇、滬劇、相聲等一切精采的戲劇和節目。家裡窮，她一生去戲院看戲的次數屈指可數，晚年，靠弟弟買的彩電，她才能從電視上看戲。她雖目不識丁，卻能分析劇情、分辨善惡，情感豐富。

母親多年擔任著里弄居民小組長，雖無文化，但她古道熱腸，內心充滿智慧，贏得了大家的尊敬與信賴。更被稱道的是，每年端午節 前兩天，母親都為鄰里義務包粽子。她無私的精神和行動，展現了她超凡的愛心與慈悲。