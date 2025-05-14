那次冬至前，我回家上墳。一進村，見一位老太婆，站在門口的自來水水池邊。她是自家人，自然認得，就招呼道：「元龍嫂，在洗啊？」

「哦，你來啦。」她望一眼，繼續在水池裡搓著衣物。我瞥一眼水泥板，有好多雙棉襪呢，不由得目光停留了幾秒鐘，有些疑問：「還是新的？一次就買好多雙啊。」「叫兒子買的，六雙棉襪，先下下水曬乾再穿。冬天穿棉的暖和、舒服，我早就不喜歡穿什麼尼龍襪了。」

看了元龍嫂洗新棉襪，我向前走走，腦中自然浮現出五十多年前的一幕。那是上世紀六○年代末，除夕的傍晚，十幾歲的我，到供銷合作社買了一小串小鞭炮回家，才走到元龍哥家附近，便聽見他家裡好像有吵鬧聲。

到了他家門口，我朝裡望望，是正健嬸對著新媳婦元龍嫂講：「我下河洗衣裳，元龍在後院劈柴。你焙在火熜（火籃）上的襪子，怎麼沒了呢？」「我剛剛離開一下，看，襪子換成了這兩個硬硬的碳。怪事，哪個人來過？」元龍嫂拾起火熜蓋上的東西，馬上往地上一甩，「哎，黏人手，燙！」

「正健嬸，元龍嫂。」我甜甜地叫著，又問：「怎麼啦？」「這個、這個……。」元龍嫂吞吞吐吐：「人家、人家……一個親眷從國外來，送了一雙鞋襪，講是什麼尼龍的，又軟又牢又暖和，我穿了兩天試試，剛剛洗洗，就放在火熜上焙，想趕快焙乾，明朝過年好著。也只去廚房看看燒著的菜，一下下時間，回來看看襪子沒了，不知被哪個換成了地上這個東西。」

聽這樣一說，我當然也懵了，發生了什麼事？山區農民，除了老太婆要用裹腳布，其他的上山下田，少著鞋襪，在家也是一樣，男的打赤腳的多，女的光腳著鞋的多，過年過節或外出，套上腳的，也大多是長筒紗襪。許許多多人，不曾看見過，甚至不曾聽見過，現在出了什麼尼龍鞋襪。

隔壁鄰居幾人圍來了，大家議論紛紛，難道有人知曉這襪子好，就順手拿走了？可村裡風氣淳樸，少有偷竊事情發生，何況這是在人家家裡，誰這麼大膽？這時候，走來大隊裡的赤腳醫生潘小虎，他是蘇州來的知青，因爺爺奶奶在老家，算是投奔親人來插隊的，見他體質瘦弱，大隊裡安排他擔任赤腳醫生。他問了情況，從地上拾起那東西，捏一捏，前頭又黑又硬，後頭還有皺皺的一小段，是綠顏色的。

他明白了，問：「鞋襪是綠的？」「你怎麼曉得？」元龍嫂掰大了眼睛。「看，這不是綠的？」潘小虎指著那皺皺的一小段，解釋著：「正健嬸，元龍嫂，這尼龍是化學的東西，怕火的，火熜肯定火力大，它焙一焙就化掉，縮得幾乎沒有了。」

「啊呀呀，是這樣的哈！」正健嬸晃晃頭，指指元龍嫂：「你啊，也不問問人家，就這樣瞎焙。算了，算了，怎麼講，吃一虧長一智，曉得了，以後不會再錯。」

此事給我印象比較深，小小年紀的我，感到了知識的重要、科學的魅力，增強了我自覺學習的動力。

幾年後，我穿上了尼龍襪，在中學同學們面前還得意了一陣；再過幾年後，尼龍襪流行於農村，元龍嫂們普遍穿上了，它是新產品，的確牢固。

而後來，襪子的材質和款式愈來愈多，像以前那樣尼龍的幾乎不見了，人們感到它穿長了憋氣，臭腳，所以出現氨綸、棉綸等多種合成纖維的，而棉襪、絲襪和竹纖維襪，還有冬天穿的毛襪特別流行，至於款式更多，船襪、短襪、中筒襪、長筒襪、連褲襪，還有平口、羅口，有跟、無跟，提花、織花等等。你看看，元龍嫂現在一次就讓兒子買了六雙棉襪子，山裡老人的穿著也追求舒適而注重保健了。