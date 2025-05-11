姆媽的畢業證書(下)

此後的一九五八年五月，姆媽在支持國家建設的號召下，被分配去了安徽一個叫銅官山的地方，那裡有銅礦冶煉廠，生活艱苦。好在姆媽年輕活躍，做了廣播員，得到了特殊購買有限食品的機會，熬過了大饑荒時期，現在的姆媽經常會說起那時見過的一個個毫無營養臉色蠟黃的可憐人。

一九六二年回到上海後沒有工作，姆媽被歸類去了「里弄生產組」，就是那個特殊年代裡解決就業的生產加工場。此後，一直處於一種被擺布的狀態，哪裡缺人就被指定去哪裡上班，做過出口的毛巾，踩過縫紉機，毛紡廠裡倒過三班，唐山地震時在製藥廠裡做臨時工，坐在岐山村弄堂口的小房間裡收過電費 等等。那麼多年裡，姆媽的胃一直是時好時壞的狀態。

雖然姆媽的個人職業生涯可謂是一地雞毛，但是出生在上海一個大家庭裡的姆媽，是個愛美之人，聰明手巧的她縫紉衣服、編織毛衣樣樣擅長，外公的大家庭罩著兒女們，姆媽也順利結婚成家。

與爸爸的鼓勵相反，我小時候最不喜歡的三件事情：剝毛豆、剪頭髮和去布店，都是跟姆媽有關係。

放暑假時，就怕姆媽去上班前留下一句「把籃子裡的毛豆剝掉」，因為我怕毛毛蟲，不敢不剝，所以每次都拿個大碗拎著籃子去找外公。剪頭髮也是，我害怕姆媽認識理髮店裡的那個女人很凶的樣子，滿頭濃密的黑髮中間，是一張皮膚黑黑的胖臉，不敢不去，硬著頭皮任憑「嚓嚓」的剪刀聲在耳旁響起，如坐針氈。姆媽最喜歡逛的布店，也是我認為最無聊的地方。

到了一九八○年姆媽的胃病終於撐不下去了，天天吐，被送進同仁醫院開刀後，胃被切除了五分之四。幸運的是，如此年復一年積下的病根，居然是良性的，現在回想起來也是有點不可思議，所以說姆媽時來運轉了。

改革開放父親平反後，我們搬進大學裡居住，姆媽也提前退休 了。恢復招生的大學裡面生氣勃勃，還設立了「三產」為教職員工服務，其中做衣服的服裝店是姆媽負責創辦的，裁縫也都是姆媽請來的，退休後的姆媽總算擺脫了被安排的命運，化被動為主動，迎來了一份自己做主的工作。

期間印象深刻的一件事，是姆媽為一位美國留學生做衣服，在她得知姆媽有女兒時，竟把自己一條漂亮的連衣裙送給了姆媽，第一次讓我感受到了「美人心善」。

之後的姆媽更是活躍在老年大學，插畫、書法、時裝隊、合唱團，樂在其中，還上過電視，比當時我這個在讀的學生還要忙。

時光荏苒，在我靜心整理物品時，發現經濟條件改善後的姆媽，除了大量的衣服，就是買布料、毛線、被面……，一個個袋子、盒子，夾雜著防蛀的樟腦丸的味道，彷彿被拉去了很久前的日子，撥開後看到的是一個家庭的流水、是歲月的痕跡，緩緩地無聲地敘說著什麼。

姆媽排行第四，相比她的兄姊弟弟，姆媽的晚年是最有福的一個，住得好、吃得好、睡得好，沐浴在加州 的陽光下，過得很安逸。如今姆媽的哥哥和弟弟以及兩個姊姊都相繼去世了，只剩姆媽一人。從壽命的角度，姆媽用她步入九十歲的高齡，交上了人生的畢業證書。

新的一天開始了，早上起來的姆媽又開始說話了。