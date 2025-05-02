老家在鄉下，屋後青山逶迤，村前綠樹環繞，一年四季都沉浸在各式各樣的鳥的鳴叫聲中，別提多動聽了。古人云：「禽有禽言，獸有獸語。」在我們鄉下人聽來，鳥的鳴叫都是有意思的，因此叫鳥語；很多鳥則乾脆用牠的叫聲來稱呼，如「提葫蘆」、「脫破褲」、「呼即飛」等。

在各色鳥語中，我覺得最動聽的是「水打歪」。立春才過，「水打歪」在竹林裡歡快地唱起來了：「水打歪、水打歪……」人們聽了便說：水打歪叫了，又要下雨了。真的，「水打歪」一叫，往往就是連天大雨。於是，小草開始泛青，柳條抽出了嫩芽，山野也漸漸綠起來了。在如煙如霧的斜風細雨裡，人們披蓑戴笠，忙起了春耕。

「水打歪」叫起來那麼動聽，我卻從沒有見過牠是什麼樣子。有一次回家，我聽到對面竹林「水打歪」叫起來，於是悄悄摸了過去。我非常小心，快要靠近時，牠突然不叫了，我仔細往竹林裡瞅，還是沒有發現牠。正當我準備要離開時，突然一對竹雞「噗噗」地飛了出來，把我嚇了一跳。這才知道，「水打歪」原來就是竹雞呀！竹雞是近視眼，但聽力非常靈敏，很難靠近牠，於是，我只有遠遠地聽著牠在竹裡悠閒唱著「水打歪、水打歪……。」

叫得最有意思的應該是「鼻涕姑姑」；「鼻涕姑姑」就是斑鳩，和竹雞相反，斑鳩聽力很差，但眼力非常靈敏，一樣難以靠近。斑鳩可能怕熱，夏秋之間，常常在悶熱的午間叫個不停，並且鼻音很重，像是傻裡傻氣的男人捂住鼻子叫。

「鼻涕姑姑，鼻涕姑姑——」斑鳩在屋後的大樹上叫起來了，我們小孩子聽到後，便唱了起來：「鼻涕姑姑，偷鹽醃豆腐。鹹的自己吃，淡的奉人客……。」我們還用三片篾對折一下，相互穿插在一起，扎成一個倒「人」字，一根長些，另外兩根短些，說這就是「鼻涕姑姑」。用篾片做的「鼻涕姑姑」雖簡單，但很像是一隻蹲在樹丫上的斑鳩。

家鄉的鳥語不但動聽，而且深深融入了我們的生活中，外人聽來，只是鳥在鳴叫，但我們卻能聽懂其中的意思。「布穀，布穀——」布穀鳥叫了，要下種播種了；「胡不拿，胡不拿——」這是伯勞鳥在提醒人們，開始秋收了；「起喲，起喲——」天剛濛濛亮，喜鵲便從窩裡跳出來，並且催促我們也該起來了；「歸歸否，歸歸否——」夕陽西下，子規鳥告訴做活的人們，該回去了；「翹，翹——」雷公鳥翹著尾巴一跳一跳地叫著，這是告誡我們小孩不能驕傲翹尾巴；「得過且過，得過且過——」寒號鳥在林中懶洋洋地叫著，大人便說，不能像寒號鳥那樣懶惰唷……。

早晨，天剛亮，喜鵲在門前大樹的枝條上跳來跳去，一邊「起喲，起喲」叫著，村裡人一個個從睡夢中起來，開始了一天的忙活，有的下田，有的種地，有的上山砍柴。田邊，不時聽到竹雞在唱「水打歪」；地裡，不時聽到斑鳩在唱「鼻涕姑姑」；山上，不時聽到杜鵑在唱「提葫蘆」……，不管哪個地方，都有鳥語相伴，使你不至寂寞，甚至可以消除身上的疲勞。

特別是夕陽西下的時候，不僅子規鳥在唱著「歸歸否」，催促人們收工回家，其他的鳥兒也叫得格外得勤。近處遠處，屋前屋後，大鳥小雀，各式鳥聲交織在一起，宛如一曲美妙的交響樂 ，讓人不知不覺陶醉其中。

當然，不是什麼鳥語都動聽的，比如苦鳥的聲音。苦鳥我從沒有見過，我們村裡也沒有人見過，只是牠叫著「苦，苦——」的聲音，所以稱牠苦鳥。牠很少叫，要叫也是在過了子時的後半夜，但只要牠叫了，村裡肯定有人去世，所以我們都不願意聽到牠叫。

我只聽過一次苦鳥的叫聲，但印象非常深刻，可以說是刻骨銘心。那天早上，母親對我說：「昨夜麻社里的苦鳥叫了，你聽到沒有？村裡不知哪家要『老』人了？」麻社里在我們村的後山，那裡有座供著社神的小石屋。「老」人是我們那裡的方言，是老人去世的委婉說法。村裡老人去世，都要到麻社里去「落社」，那樣亡魂到了陰間才有落腳處，有如世間的人有了戶口。苦鳥每次都是從麻社里叫出來的，因而更加增添了牠的神秘感。

母親說這話時，快過年了，當時沒有在意。當晚到了後半夜，幾聲「苦，苦——」的叫聲把我從夢中驚醒，我翻了個身，四周是那麼的闃靜，只有冷風颼颼吹動著窗欞。「苦，苦——」的叫聲從麻社里傳來，雖然隔得有點遠，但聽得格外真切，像是一個人在哀哭，讓人聽了頭皮發瘆。我知道，這是苦鳥在叫，昨晚母親聽到了，今晚我又聽到了，心裡頓時有了一種不祥的預感。

第二天早上，傳來噩耗，父親白天到縣城辦年貨，回來時出了車禍不幸遇難。我不知那個春節 怎麼過的，唯一記得的是那「苦，苦——」的叫聲。

如今，我離開老家寄身都市，為了生計忙碌於滾滾紅塵，雖然在公園湖濱偶爾也能聽到鳥鳴，但遠沒有老家的那樣親切自然。老家的鳥語百囀千聲，猶如一曲曲美麗的歌謠，直通到我們的心靈深處。因而，我常常想起老家的鳥語，即使是我最不願聽到的叫「苦」鳥，也不時輕叩著我的心扉。