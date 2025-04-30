一九七四年四月末即將進入暑假時，我就學的台灣師範大學生物系安排了一次為期一周的蘭嶼採集標本旅行，最主要的目的，是想研究離島上和附近海域的生物是否和台灣本島生物不同。成員包括帶隊的施老師、兩位助教，以及十名三年級和四年級學生。

我當時擔任家教，正替我的初三學生複習課業準備高中聯考，本沒有打算參加那次自費旅行，卻在機緣巧合下，遞補了一名臨時退出的同學名額，參加了此生難忘的蘭嶼行。

首先我們搭乘學校安排的卡車到台東富岡漁港，然後乘渡船抵達蘭嶼。蘭嶼基本上是火山岩形成的海島，雅美族（或稱達悟族） 是蘭嶼上的原住民 ，文化語言上屬於南島語系。他們在血統上共有六族，人口總共估計不到三千人；傳統上他們住在地下房，如今只有些許殘留古屋供人參觀。最特殊的景象，就是很多成年男性居民穿著丁字褲，划著象徵他們海上文化精神的獨木舟出海捕飛魚，回來後將魚剖開然後曬成魚乾。

聞知很多原住民忌諱觀光 客攝影，再加上我們此行的重點是採集標本而非觀光，因此跟他們的接觸有限，偏重在打聽靠近西海岸漁人村採集植物以及海域動物的地點。聽說他們嗜菸，因此我們準備一些香菸，用來交換訊息以及可食的海產品，例如魚乾。

很快我們就發覺，碰到的年長者比較現實，雖然他們喜歡香菸，但是還是偏好現金；然而年輕人大都和善熱情，很快地我跟其中一個叫阿忠的變成朋友，他還把抓來的龍蝦送給我們。

當時我們住在當地的民宿，依照規定，我們必須事先照會駐守當地的海防部隊。由於有好幾個大學的學生也在這時到蘭嶼遊玩，因此我們到達的第二天晚上，海防部隊為我們幾個大學團體安排了破冰聯誼活動。

我們每個學校找一名代言人，快速地介紹自己團隊的成員後，開始才藝表演。在我們的代言人張同學慫恿之下，我唱了英國貓王克里夫理查（Cliff Richard）的情歌「長青樹」（Evergreen Tree），而他唱了真善美電影主題曲「雪絨花」（Edelweiss）。緊接著，台大一名男同學唱了唐吉軻德歌劇曲「不可能的夢想」（Impossible Dream）。最後，由於天色已晚而且多數人怯場而結束。

但是更多好戲在第二天的聯誼表演中紛紛上演。師大除了由施老師指揮我們合唱校歌以外，我們三年級同學表演了一齣短劇，我在幕後伴唱歌星青山的歌曲「夜空」，幸不辱命。最後那個晚上在眾校學生成功表演中度過。

在這一周的採集工作中，我們採得不少珍貴的植物，包括蘭花，以及當地的昆蟲樣本，除了靠近北海岸的朗道村外，大部分清潔亮麗的岩石海灣不太適合游泳，但是提供了我們浮潛場地，獵取許多動物樣本。鈷藍色環礁湖是不少熱帶魚群的底棲地，五顏六色的珊瑚礁組合成令人屏息的景觀，讓我流連忘返。

回到學校後，我們陸續地把這些生物做成標本，查明分類後存放系上以供研究及展覽。初步研究發現，蘭嶼和台灣生物品種雖然類似，但是蘭嶼也有特有品種，例如白蘭花（Blancoi orchid）反倒是雷同菲律賓呂宋島品種，說明其特異的生態環境。

我回到台北一個月後，收到阿忠寄來的問候卡，才知道他後來到台東工作。我們陸陸續續通訊了半年，才了解我們在蘭嶼投緣的原因之一，是他覺得當時我的髮型和唱歌聲調，類似當時風靡台灣的山地原住民歌星萬沙浪。

總結這一周的蘭嶼之行，我不但目睹了秀麗的海島原始風光，也見識了原住民的熱情友誼，這些美好的影像至今還深深印在我的腦海裡。