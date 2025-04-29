我出生在長江北岸的一個農村小集鎮上，雖然貧窮落後，但每次的社會動亂都要被牽扯進去。聯軍（孫傳芳的五省聯軍）、黨軍（北伐軍）打仗的時候駐紮過聯軍，一九二九年鬧共產（紅十四軍暴動）的中心地區就在近旁，我家隔壁就駐紮過剿共的省保安旅。

大概在我五歲的時候，日本 兵打來了，在本鎮常住下來，沒有逃走的人都很害怕，從早到晚關著門。

那天早上，我和祖母還捂在被窩裡，突然聽到前面「咚」的一聲，接著便聽到日本兵的軍靴聲由遠而近。後進的堂屋格子門插一根兩三尺長的杉木條門槓，更經不住鬼子兵一腳。

一會兒一個日本兵就進到房間裡，他端著步槍，見到屋裡只有我們一老一少，根本不理睬，開始找東西。我奶奶房裡有兩個木櫥和四、五個可以裝糧食的罈子，日本兵將櫥門打開看看，又將罈蓋一個個掀開向裡面張望，裡面沒有一粒米，除了少許麥糝子，沒有其他可吃的東西，日本兵就退出了房間。

這次我們雖然沒有受到傷害，但真怕得要死，我躲在祖母身後一動也不敢動，直到那清晰的皮靴聲一聲聲地遠去，我才放下心来。

後來我才明白，日本軍隊並沒有完善的軍需給養體系，全靠就地搶掠，所以在占領地要成立「維持會」，由維持會出面攤派，向日軍提供糧草、魚肉。在搶掠遭遇反抗時，就用燒和殺的手段以武力鎮壓，也就是人們常說的「三光政策」。其實不能歸罪士兵，罪魁禍首在於日本軍部的既定方針。

一九四七年初，正當內戰打得火熱的時候，我們家前面的空房子裡，住進來半個縣保安中隊，約四、五十人。他們打地舖睡，天不亮就出操，很是辛苦，訓練日程排得滿滿的，士兵很少有自由活動時間，軍紀嚴謹，兩三個月的時間裡，沒有發生過擾民的事情。我卻看到過一件稀罕的事，一名士兵違紀了，俯伏在地上，被用棍子打屁股。

後來我在如皋師範讀書，對面隔一條小河，是著名的定慧寺，裡面駐紮有一兩千人的國軍（縣裡駐有一個整編師），差不多每天都看到他們在廣場上訓練，大砲、卡車、自動武器，威風凜凜。難得的是，在一年半的時間裡，在校內竟沒有看到一個軍人的身影，可見軍紀之嚴謹，表現出正規軍的風範 。

一九四九年春天，國共兩軍隔江對峙的時候，我家又住進來一支解放軍 。大概是預備隊吧，裝備簡陋，只有老式步槍和輕機槍，雖然有早操，但訓練很少，鬆鬆垮垮的，當兵的沒事閒逛，這反映了他們的游擊隊傳統和農民本色。但群眾紀律沒話說，臨走時將水缸挑滿，又將房裡屋外打掃得乾乾淨淨沒一根草屑，因為用我家明礬淨水，補給的錢，足可以買十倍的明礬了。