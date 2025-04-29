時間過得真快，一晃父親已經離開我們已經三十多年了。我從當年的懵懂少年到如今的中年大叔，時間轉瞬即逝，感覺三十年前是那麼的清晰，彷彿就像昨天。

一九九八年那年，我十九歲，已經出來打工了，半個月白班，半個月夜班，從來沒有叫苦叫累，一切都覺得那麼新鮮，因為我能掙錢，能養活自己了。我不但能養活自己，還能給家裡寄錢了，能給父母減輕負擔，幫助兩個妹妹。記得第一個月我的工資是七百元人民幣，發了工資，我馬上去郵局，寄了五百元回老家，自己留了兩百元零花。我很高興地給父母寄了信，告訴他們我寄錢回去，我想當他們拿到錢時一定很開心。

後來，發了工資寄錢回老家是我的常規動作，我覺得這是天經地義的，父母為了我操碎了心，吃了那麼多苦，我掙錢養他們、幫他們分憂是理所當然的。

一九九九年，我換了一家公司，這個公司的工資比當初要多一些，一個月加獎金有三千多，這在當時來說已經很高了。我趁著回老家時給家裡裝了一部電話，花了兩千多塊，方便我和家人的溝通。後來結婚以後，寄錢就寄得少了，但還是堅持寄錢回老家，過年過節、父母親生日，從沒間斷。

我的父親是在一九九三年因病去世的，年僅四十歲。他年經時曾在北京當工程兵，每天都在打隧道，在部隊工作了七年，後來退伍回家，當了農民。在他三十三歲時，就經常性咳嗽，診斷為肺結核。由於家庭困難，無錢醫治，只在附近鎮醫院治療，拖了好幾年，愈拖愈厲害，不得不去縣醫院治療，但是由於沒錢，住了幾天就不敢住了，就這樣周而復始拖了好幾年，最終去世。

現在回想起來，他的這個病應該是塵肺病，在部隊時每天打隧道，那時候又沒有很好的保護措施，估計連口罩都沒戴，年輕時沒感覺，年紀大了就發作了，死的時候不停咳血，肺上有一個很大的洞。只是那時代都很無知，我那可憐的父親到死都不知道是誰害死了他。

我依稀還記得父親說過，一九七六年唐山大地震時，他跟隨部隊到了唐山救援，他到達的時候，到處都是死人，很多遺體漂在池塘水溝裡，他們用木棍把遺體翻過來，都已經腫脹起來，慘不忍睹。還記得有一次，他在家裡餵蠶，我在房間裡唱歌，我唱沒有新中國就沒有共產黨 ，他走過來批評我：「沒有共產黨就沒有新中國，不要亂唱。」

在我出生後的幾年裡，母親連續引產了三個弟弟，都是七、八個月時引產下來的。等到一九八六年，母親堅決不再引產，一定要偷偷生下來，每次鄉裡幹部來抓我媽的時候，媽媽總是去山裡躲起來。

終於在一九八七年，我的妹妹出生了，鄉裡村裡的幹部都來了，罰款五百，村幹部把家裡值錢的東西都搞走，只有一張吃飯的桌子，村支書說這就別拿了，到時候都沒地方吃飯；家裡的兩隻大鵝也抓走了，頂五十元，爸媽去山上幹活時抓了很多蚯蚓給那兩隻鵝吃，所以長得特別好。為了生這個妹妹，父母捨棄了這麼多，但是他們還是特別開心。父親還上了報紙，留黨察看兩年。

鄉裡還要母親去結紮，父親考慮到自己身體不好，家裡的農活都是母親幹，就和母親商量說他去結紮，母親回憶說：「你爸說他身體不好，將來他死了我還可以重新嫁人，如果結紮了就沒有人要了，所以他要去結紮。」

結紮那天，我陪父親去了鄉衛生院，結紮出來我跟在他身後，他非常瘦弱，整個人只有九十多斤，兩隻腿趴開著慢慢走回去，表情非常痛苦。回家後，母親做了一碗雞蛋麵給他吃，他一口氣就吃完了。

一九九一年，我考上了初中。我們班一共有十九個學生，有一半的學生考上了初中，還有一半沒有考上，有的同學就不讀出去打工了。我還算爭氣，考上了初中。

有一天我正在教室裡上課，突然老師拿著一份名單過來，說有幾個同學學費沒有交清，必須交清才能繼續上學，老師念到了我的名字，我還差三十塊錢的學費。我一路小跑回家，母親不停地嘆氣，我也很無語，說沒錢就不讀了，父親說不讀書將來怎麼出社會，我和媽媽就去砍了一棵木梓樹當學費，才得以繼續上學。

這一年的春節 ，我們一家高高興興去鄉裡買年貨，我看中了一雙新款的球鞋，鞋尖上翻捲過來，挺好看的，我想買，父親說什麼也不同意，我一下子就哭了，說不買就不走，無奈之下，父親只能咬牙買下了這雙鞋。這一年，別人家的年貨都很充足，而我家只有三斤豬肉過年。

三十多年了，父親的屍骨早已化成了肥料滋養著小樹林，我把墓碑整修得非常高大漂亮，四周土岸都用石頭砌成了石岸，上面有一個很大的平台，墓碑用了大理石的，墓正前方還用大理石砌了台階。希望他在九泉之下感到欣慰，他的兒子始終感恩他的養育之恩。

多年來，我從沒有放棄過學習，在深圳結婚生子買房，有了自己的公司，又帶著一家人來到了美國洛杉磯 ，在這裡有了自己的公司和生意。回想當年，回想自己的家庭，真是感慨萬千，苦難是人生最好的動力，如果沒有這麼多的苦難折磨，我也不會有今天幸福的人生。