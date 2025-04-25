徐寡婦的丈夫在內戰中陣亡，作為舊軍官的遺孀就是原罪。與陳家相似，她家是姑娘們聚集之處。徐寡婦一人單住，加之做一手好針線，又在外見過世面，姑娘們就把她當作時尚顧問和手工教練。我第一次看到徐寡婦時，也有點驚訝貧瘠農村還有如此端莊得體、溫文有禮的女人。得知她的身世後，我自個在心裡說：「怪不得與眾不同。」當然，姑娘們的光顧也讓她多了一個跟陳地主一樣的罪名「拉攏腐蝕青少年」。

讓我頗為不解的是，批鬥完以後，那些在批鬥會上義憤填膺的男女民兵們，照舊去陳地主家和徐寡婦家聚眾玩耍，平時也沒見他們橫眉冷對，同姓之間的親戚還互有往來。他們是怎樣把兩件水火不容的事過渡得如此絲滑？

姓何的被評為壞分子，非常黑色幽默。他在家排行老二，內戰時期被抽壯丁去了國民黨 的軍隊，因為他長得人高馬大，憨厚強壯，加之濃眉大眼，有一種陽剛之氣，就被抽調到憲兵隊，穿黃呢軍裝，戴大簷帽，很是風光。

內戰結束以後，他被遣散回家，本是因壯丁當兵，家裡又是貧農，他沒有受到任何刁難。誰知他家老房塌陷，在泥牆裡發現一枚國民黨憲兵的帽徽，他辯解是因為覺得好看才留下來，但是公安部門卻依此認為他是暗藏的特務，調查審問了個底朝天，確實沒找到特務證據，只好說他是妄想配合國民黨反攻大陸，給他戴了一頂壞分子的帽子，一搞批判運動，就拉出來陪鬥，村民經常以此取笑他自討苦吃。

他有一個親侄子，非常要求進步，是村裡的民兵連長，為了顯示自己堅定的革命性，每次都大聲喝斥批鬥對象，包括他叔叔，還下狠勁按他叔叔的頭。雖然侄子不與他來往，但逢年過節在兩家共同親戚的宴請中還是要見面，侄子此刻也要低下高傲的頭顱，叫他一聲二爸。

劉姓地主婆有點替罪羊的感覺，她家是我村最大的地主，有最多的地。她先生因為常去省城，也喜歡讀書看報，對時局變化比較敏感，在政權更迭之際，做出一個很前衛卻非常重要的決定，把他家所有田地捐給新政府，新政府賜給他一個「開明士紳」 的稱號，還把他接到城裡，當貴賓供奉。文革來臨之前他去世了，可是他老婆就倒楣了。好在還有那個稱號的餘蔭，劉地主婆每次只是陪鬥，民兵也沒太難為她。

姓康的年輕人長得瘦瘦高高的，很白淨。每次民兵喝斥批鬥對象：「低下你們的狗頭。」他不會有任何動作，只是安靜地站在那裡低垂著眼睛。不知是他太高，民兵都夠不著去按他的頭，還是都是同齡人，心有戚戚焉，總之雙方似乎心有靈犀，就讓他高高地站在那裡。

待在那個山村幾年，看過無數次批鬥，再加之聽了許多村裡的家長裡短，了解了村民們之間相互牽扯的親戚關係，感覺他們之間只有利益的糾葛，沒有什麼階級矛盾，農民們從心底也沒有階級陣線這個概念，批鬥會就是跟潮流、做樣子。這個發現，讓我們這些從小就被政治洗腦的學生娃，心靈遭受的打擊，真如狂風暴雨般的猛烈。

後來政府給地富反壞摘帽平反，聽說陳姓地主家是村裡第一個富起來的家庭。

(下)