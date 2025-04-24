鄰居金喜大爺，身材高大結實，雖地道農民，但衣著整潔，滿頭烏髮梳朝後，一絲不亂，見人笑咪咪的。「兩合頭」草屋簷口往上插了三排紅瓦，很搶眼。門口的小路平坦如展，夏天，路邊長著茂盛的蕃谷，清晨的露水重如雨後，恰到好處的植株間距並不會弄濕行人衣褲。

糧食極度短缺的年頭，他的家前屋後種了不少花草水果。瓜果成熟的季節，貪玩的鄰居家孩子來了，他會摘些洋桃、黃梨、木棗、桑椹啊什麼的，哄他們上學。

動亂的年月，農村也瘋狂。時髦的忠字舞、批鬥會、大字報一撥一撥的，金喜大爺不湊熱鬧，躲不了的就應付。升旗子上工，落旗子放工，不出頭，不拖腿，放工回家專注於家務，把自留地侍弄得像花園一樣。

生產隊大呼隆做農活那陣子，不少人偷懶耍滑，開朗樂觀的金喜大爺不跟風，累活搶著幹，髒活爭著幹，苦活哼著曲兒幹。女人做的活兒，他會，比如捻線、納鞋、織毛衣；手藝人的活，他也能做，縫紉、理髮、打草鞋；男人做的粗活重活，他做得輕鬆精巧，比如栽秧。

栽秧要趕時令，工分高，一日抵兩天，選的全是能手，勞動像大比武。天麻花亮，大伙兒就到秧池打早工起（拔）秧。早飯後上工，在田埂上把秧繩從這頭理到那頭。秧繩也很有講究，普通人家，是稻草繩，幾十丈長的繩子浸在水裡十幾斤重，把它理直了很是費勁，還非常容易拉斷，固定兩頭繩結用的是細樹棍兒；條件好些的人家，用茅草繩，比稻草繩要輕、要細得多，而且也結實些，價格不菲。

最講究的是金喜大爺，他見識廣，章程（辦法）多，秧繩是白色的尼龍線，隔兩丈壓根半寸長小指寬的布條，繞在一個胳膊粗的滾軸上，固定的一頭是細鐵扦，輕輕往田埂邊一插，理線比放風箏還容易。

等人們好不容易將「秧把」排好，爭先恐後彎腰栽秧時，金喜大爺這才不慌不忙將淺色的襯衫袖口捲到胳膊，褲腳捲到小腿肚，讓皮膚盡量少曝露一點，免得被夏日的驕陽炙烤。然後慢慢彎腰拿「秧把」，離秧田一拳高的距離將秧根在水面輕輕「颯（連續蘸的動作）」幾下，洗去汙泥，解開捆「秧把」的穰草優雅地一鬆，左手將秧苗弄蓬鬆，再順齊，這才開始插秧。

但見他左手大拇指與小拇指配合迅速退出幾根秧苗，右手三指麻利地捏過左手剛分出的那幾根，中指立馬鬆開，變為大拇指和食指夾緊，快速把秧苗插進泥土，那種快速、勻稱、絲滑、連貫的動作如行雲流水。且栽，且退，慢慢與早早下趟的人愈來愈近，繼而齊平，漸漸超越。當別人談笑風生、泥水沾濕衣衫像花臉兒一趟秧栽結束上岸時，金喜大爺已歇過一支菸工夫了。

收麥割稻，金喜大爺也是不搶趟，不落後。左攏右割，前鉤後拉，鐮（刀）過（稻）棵落，順勢輕放，約束成捆。到了那頭田邊，人們才發現只有金喜大爺捆好的「稻把」擺放有致，排列成行，像是木匠彈的墨線。

栽棉花、種麥子挖墒溝時，要求筆直成線。別人順著理好的繩子下鍬，結果還是形如龍蛇，金喜大爺不需要理繩，左看右瞄幾眼就開挖，一鍬到頭，全無彎曲。

挑糞罱泥這些髒活兒，金喜大爺一樣做得利索乾淨。挑糞時，他順手摘幾片莊稼葉子放在桶裡，即使在田埂上快捷如飛，糞水也不會潑灑出來。罱河泥後要「或（揚起的動作）」泥，他手握木銑立在船艙中間的梁頭，貓腰，挖泥，起銑，揚起，飛出，入塘，悄無聲息，絲滑得全身沒有一個泥點。

割資本主義尾巴的時候，鄰居們趁農閒，偷偷進城踏二輪車、賣冰棍兒撈點外快。金喜大爺也進城，專找巧活兒攬——刷油漆。

誰也不知道為啥他接的城裡活兒做不完。農業學大寨結束接著是改革開放分田到戶，他除了把幾畝責任田打理得井井有條，剩下的時間天天往城裡跑，可他身上從來不見油漆星子。

一九八三我離村上鎮繼而又進了城，再沒見過金喜大爺。前幾天從髮小網鍋子那兒打聽到金喜大爺，電話那頭說他靠一把漆刷子掙不少錢，在城裡上好地段買了三套商品房，兒孫們都在享他的福呢。