售貨員一手接過購物券，另一隻手從抽屜裡抽出一張長方形的柴色油光紙鋪在銅盤秤上，秤懸空掛在櫃台上方。然後轉身，雙手將沉重的木蓋向一邊推開，接著，用一把約半尺長的金屬勺，從缸中舀起大半勺白糖，緩緩倒入油光紙上，眼睛一直盯著秤桿上的秤花。

售貨員的手感總是精準無比，一勺便幾乎正好一斤。站在櫃台外的人，目光也緊緊跟隨著秤桿上下移動，希望它能最終微微翹起，無論是售貨員有意慷慨，還是手頭稍有失誤。

秤量完畢，售貨員取出一張比油光紙略大、質地粗厚的土黃色草漿紙鋪在櫃台上，紙的一角朝著自己，另一角對著顧客。只見售貨員雙手麻利地將盛著白糖的油光紙拎起，疊放在草漿紙上。然後，用雙手托起草漿紙的兩側，向中間一收，使白糖自然聚攏於中心，再讓紙張輕輕回落櫃台。

接著，用雙手的拇指向外掖起離自己最近的紙角，其他手指靈活地將紙張兩側折疊壓在其上，形成一個有蓋的「畚斗」狀。隨後，將「畚斗」竪起，讓裡面的白糖順勢向背部擠壓，等重新放平時，少許白糖因慣性回流至口邊。再熟練地拉起最後一角，將其塞進折疊縫隙，滑溜的白糖被嚴絲合縫封在雙層包裝紙裡。

最後，左手拿出一張長方條紅紙掂起白糖，右手從牆上扯下一根細麻繩，繞著帶著斜坡的長方體白糖包裹捆扎，打成一個牢固的十字結，又巧妙地繫出一個手拎環。至此，一包白糖才妥妥地交到了顧客的手中，十字結下的紅紙烘托了節日的喜慶。

桂花白糖水主要是招待來家裡拜年的小客人和新客人。約定俗成，從抱在手上的嬰兒到尚未成家的姑娘小伙都屬於小客人；當年成婚的則算新客人。母親逐個在小白瓷碗裡放入一小勺白糖，撒入一撮乾桂花，再沖入滾燙的開水，攪拌後端到客人坐的桌前，留下一碗給我們兄妹幾個分享。

端起碗，先嗅桂花香，輕吹一口漂浮在碗口的桂花，再嘗一口新年裡甜蜜。最後，用手指撂起碗底吸足了糖水的桂花，放進嘴裡，桂花原本的些許苦澀味早已蕩然無存，只留下回味悠長的香甜。

桂花白糖水主要是用來待客，而桂花沾白糖，卻是我們兄妹專有的「神丹妙藥」。桂花性溫，能幫助化痰咳，緩解胃寒、腹脹；白糖性平，能生津潤燥，對久咳不癒有療效。當我們感冒發燒、腸胃不好的時候，母親就取出一把乾桂花鋪在桌角，再撒上一撮白糖，讓我們用手指沾著吃，「藥」到病除。母親就用這簡單的方子安撫年幼的我們，而我們也深信，桂花和白糖能治百病。

哥哥長我三歲，我們都是在桂月--桂花盛開的農曆八月出生，巧的是，我們的公曆生日竟是同一天。哥哥是家中唯一的男孩，又是長孫，備受長輩們的寵愛。小時候，母親給襁褓中的我餵奶時，哥哥也會依偎在她懷裡，爭搶著吃奶。等我稍大些，因奶水不足常常哭鬧，母親便也在桌上撒些桂花和白糖，讓哥哥坐在高腳凳上，專心用手指蘸糖吃，這樣，他便不再和我爭搶奶水，我也得以順利成長。

從此，哥哥尤其喜歡吃白糖沾桂花。有一年，他把石灰缸裡一包白糖的外包裝角落戳出一個小洞，每每饞了，就用手指伸進洞口沾出些，給我們兄妹解饞。草漿紙非常堅挺，包在裡面的白糖已經被掏盡，外面看起來卻還是完好無損。

直到有一天，媽媽想帶上這包白糖去探望一位長者，才發現了這個秘密。至今還能記得，在媽媽質問我們誰偷吃白糖的時候，我緊張地拽著哥哥的手，哥哥抿著嘴偷笑不作聲，最後媽媽搖搖頭，就此作罷。

半個世紀過去了，老家的桂花樹依舊年年暗香盈袖。身在異鄉，我抬頭望月，彷彿仍能看見那棵傳說中的桂樹，聽見桂花雨簌簌落下，幽幽清香瀰漫心間，童年那簡單而幸福的舊時光也隨之浮現。（下）