晚清這話題，對於現在的年輕人來說已經太過遙遠；但當我凝望著客廳牆上掛著，用精緻大相框鑲著的包袱（右圖），那個年代好像是伸手可觸。

相框裡的包袱是十八世紀末，我祖父十六歲出頭來舊金山 創業時包裹衣物用的。包袱經過精心手工製作，在它的一角上，還有藍色的勾花圖案，一派晚清風格。

這包袱我原來是放在櫃子裡收藏好的。有一次偶然拿出來給一位朋友看，朋友說：「這樣珍貴的紀念品，如果子孫們不懂它的價值，將來把它弄丟就可惜了。我女兒是搞藝術創作的，不如讓她出點主意？」我馬上就同意了。真多虧他女兒的心思，一個星期以後，舊包袱真的成了很獨特的一件藝術品；包袱上那小小的破洞，也被縫補上，更增加了它的滄桑感。

於是，每當有朋友來探訪，我必向他們介紹這傳家寶；它成為藝術品之前，和我家幾代人一同經過這世界上的許多風風雨雨。這幾代人的故事，還得從中國還飄著龍牙旗的那個時候說起。

廣東順德縣有個古樸秀麗的長塘村，村上住著近百戶人家，大多數都是姓康的，他們的祖輩從北方遷徙到來，但那已經是很久以前的事了。村上人家種田和養蠶，男耕女織，使這村子成了一方樂土。

那天正藉春耕時節，當月亮初上枝頭，拖著疲倦身影的農夫們，牽著耕牛走在進村的青石板路上，滴拓滴拓的啼聲很快便喚起兩旁泥屋頂上的縷縷炊煙。

一位小姑娘拿著她親手一針一線縫製的包袱站在土屋前，為的是把這它送給過兩天就遠渡重洋，到舊金山謀生的小情哥。那位小姑後來便成了我的祖母，是我祖父出洋十載後，回故里長塘和她成親的。

祖父在回鄉娶袓母前，幾經艱辛，已經從築鐵路工人變成了舊金山市一間修理鐘表的小老闆。祖父母婚後在舊金山養育了三子女，在那時的華人 中也算家業有成了。始終是故里鄉情一衣帶水，祖父母在孩子們中學畢業後，便舉家回國，在廣州購置物業以安享晚年。

祖父母回國那年，大清的龍牙旗早被拔掉，時光已轉到民國十七（西元1928年）年了。我父親是家中長子，在上海完成大學學業，又成了家。正當全家人以為可過上安樂日子，無奈風雲突幻，盧溝橋爆發了戰事，日本人入侵華北，一年後廣州城淪陷。

為避戰亂，祖父母決定遷往澳門暫住，而父親則獨自重返美國掙錢養家。一九四一年太平洋戰爭烽煙驟起，父親於是辭掉了他在肉店的工作，毅然投軍參加國際反法西斯戰爭。次年，父親所屬部隊作為盟軍被派往雲南昆明機場，為陳納德將軍的飛虎隊守護機場，直到抗戰勝利。

戰事結束後，父親回家休假一個月便隨部隊返美；他休假那段時間，母親懷上了我。父親回美前，為家人留下一張戍裝照片，還有照片上的那頂軍帽。

父親返美後不久，青天白日旗被拔掉，換上了五星旗。同是美軍家屬的朋友告訴我母親，美軍曾經幫過舊政府，我們有家人當過美軍的事可千萬不要張揚。我母親聽了朋友的勸告，把父親的戍裝照和軍帽密密地收藏在衣櫃的最下面，從不敢拿出來示人。

轉眼間，我已經念上小學五年級，我的成績一直不錯，還當上了少先隊的大隊副。一天，小夥伴們來我家中玩打游擊的遊戲，我翻箱倒櫃地想找些道具，結果，我把父親的那頂欖角形的軍帽找著了，戴在頭上挺威風的，小夥伴們便選我當游擊隊長。

正當我們玩得興高采烈，母親回家了，看到我戴著父親的軍帽，先是吃了一驚，接著從我頭上扯下軍帽，並把我狠狠罵了一頓。小同學都被母親這一突然的舉動嚇跑了，我委屈得大哭起來。母親也忍不住哭了，她把我抱在懷裡，輕聲對我說，這帽子是不能拿出來的，被別人看到麻煩就大了。我那時雖然不明白母親說的麻煩是什麼，但以後真的不敢再碰那頂帽子。

但是，該來的遲早總是會來，父親的軍帽在那場文革的風暴中被翻了出來了，而且和家中幾乎一切物品一起被抄走。

當那場風暴過去，又已經是許多年以後的事了。人們在歷史的殘垣斷壁中尋找有價值的東西，有人說找著了人性的善惡，有人說找著了使中華民族挺立的基石。我所慶幸的，是從那一片瓦礫中走出來後，不久便迎來了時代的變革，我們的民族開始從噩夢中甦醒。

我從農場被招工回城，兩年後又考上了大學。接下來的是街道僑務委員會盡了很大的努力，為我們這個美軍家屬洗擦了歷史的塵埃。我們在「除四舊辨公室」歸還的舊物品中，發現了祖父的包袱和父親的戍裝照，它們見證了戰爭，見證了十年動亂。可惜的是父親的那頂軍帽沒有了，它也許早被那場毀滅文明的動亂化作灰燼。

一九八○年，父親回國探親，當他再踏上故國這片土地，自從三十年前離開父親的懷抱後，那是我第一次見到父親，他雖然沒有了戎裝照上的英氣，但走起路來還帶著軍人的那種利索。我給父親看他留下的戎裝舊照片，他問起那頂軍帽，我說，我們已把它捐獻給國家抗戰紀念館了，那是它最應該去的地方。父親不懂國情，我能如何對他說通透？我有點違心地安慰自己：「謊言如果能使世界變得美好，那也許可以不把它叫謊言吧？」

父親探親後回美國不久，患上癌症，我們不忍他單身無人照顧，於是全家申請出國，而且很快就被批准了。上世紀八○年代初離開故土的時候，我們不忘帶上祖父母那個邊角上繡著藍色勾花的包袱。

彼岸的水養育了我們的兩個兒子，而且轉眼間都成家立室了。小兒子娶的洋媳婦，為我們家生了兩個女娃，寶寶們雖然有白皙的皮膚和棕色的頭髮，但都長著一雙華人黑色明亮的眼睛。

四年前，故鄉龍江康氏族人邀請我參加重修族譜的編輯工作，於是族譜裡面便多了幾個洋名字。國內族人都很喜歡看兩個半洋妞的照片，紛紛在微信 上問我：寶寶們會不會講中文？幾時回國省親？我告訴族人，中文兩個孩子是一定得學的，回國省親也是遲早的事。

我在想，只要我們從小就給孩子們講那包袱和軍帽的故事，她們長大後，一定有興趣探討這個古老國度的歷史，還有三代先人們數渡重洋在國外創業的艱辛，更會記住自己是有著中國血統的人，並且會把我們的故事繼續講下去。