筆試回家後，每天都想著那酒店通知結果的事，令人無法安心，但過了十多天還沒有消息。等待讓我備感煎熬，內心總是充滿了忐忑和不安，時不時會胡思亂想起來，一時怕信件會寄失，一時又怕面試可能失敗，越往後的日子就越擔心，整天焦躁不安，就像熱鍋上的螞蟻。

在一個傍晚，父親放工回家帶來一個好消息，他的工廠有名額招收學徒，優先安排本廠職工的子弟。於我而言也不是一個好消息，我對進工廠做工抵觸情緒非常強烈，但是又無可奈何，那時找到一份國營企業談何容易。但是酒店方遲遲沒有消息，在父親一再勸喻下權衡利弊，接受現實答應入職規模頗大的國有企業「華南縫紉機」廠，很快辦好入職手續後就可以開工。

第一日上班進入車間，撲面而來濃烈重機油氣味和煙塵，感覺不是滋味，面對機器的轟鳴聲，讓人備感壓抑，環境的嘈雜和重複工作流程，讓人感到疲倦。

有時命運總是愛這樣那樣捉弄人，上天突然憐憫於我，居然峰迴路轉收到酒店寄來錄取通知信，當拆開信封的一瞬間，如同晨曦中的一縷溫暖陽光，穿透了長久以來緊張與期待的陰霾。

但父親的意思是，既然工廠安排了技術含量高、環境比較好的車間（父親疏通關係的結果），我就安心工作吧，年輕人學好技術以後大有前途的。父親對服務業工作有點輕蔑，總是希望我留下來，但我決意辭職，離開這汙糟邋遢的工廠。在我堅定地論述理想職業來闡述自己的觀點，父母最終認同我的決定時，那往往是一個充滿溫情與理解的瞬間。

在辦理離職手續的過程中，我遭遇了意想不到的曲折。原來我的入職檔案已轉到「廣州勞動人事局」備案，我要把已經入職的檔案從勞動局轉出社會到待業狀態，這樣酒店才能聘請我。那時計畫經濟政策牢牢控制人力資源，辦理我離職的工廠領導笑稱：「從來都是來托我辦入職的，辦離職手續就只有你。」所以很快批准我的離職申請。

期盼已久的夢想，終於如願以償實現了。踏入酒店這一刻，就像鳥兒闖入新的森林，一切都是未知又迷人，雖然在陌生環境，但有熱情的同事和好的氛圍，我瞬間就有了溫度，很快融入到新的工作環境當中，每學會了新的技能都會有成就感，讓我感到無比充實和滿足。

工作數年後，我離開了這讓我收穫無數寶貴經驗和教訓的酒店，移居美國紐約，以後的日子也是從事相關的工作直到退休 。如今卸甲歸田心坦然，樂享天倫度晚年。(下)