江南水鄉，每年清明節過後春江水暖，是捕魚捉蝦的好時節，河塘、湖面上，漁獵專業戶捕魚船南來北往像穿梭。定睛看時，船尾都栽種幾盆太陽花，那斜臥的櫻紅色莖桿兒上，互生著雀舌般翠綠色小葉，頂端盛開著朵朵絢麗多彩的小花，黃的金黃，紅的火紅，白的雪白，沐浴在陽光下鮮豔欲滴，分外妖嬈。和風吹來，那五彩繽紛的小花，在船尾飛舞著、飄動著，給江南水鄉小漁船增添一景。

不由得感嘆，漁家也有閒情逸致養花弄草，布置水上小環境。殊不知，小小漁船栽種太陽花，不僅為觀賞，另有妙用。

上世紀八○年代，我在江南水鄉當醫師期間，曾親身經歷一樁太陽花治蛇傷救農家娃的醫事。

初夏的一天凊晨，槐樹村阿昌叔的兒子小虎，到鎮上配種站「喚豬郎」（預約上門配種的公豬）。天剛濛濛亮，四野無人，小虎跳跳蹦蹦，嘴裡哼哼唱唱，不覺已走近一片水稻田。

忽然瞧見田邊躺著一串串捕黃鱔的竹籠，其中一隻還在撲簌撲簌地動彈哩。小虎出於好奇，撿起這個竹籠，打開其底板，還沒有來得及細看，冷不防「唰」地一口，一條「禿灰」（腹蛇）伸出腦袋，惡狠狠地咬住他的手指頭。小虎大驚失色，連忙甩掉竹籠子，沒命地往家裡奔。

「媽媽，我被蛇咬啦！」小虎慌慌張張地跑到家裡，才嚷了一聲，就覺得眼前一陣漆黑，昏倒在地。一場飛來橫禍降臨，阿昌一家人急得不知如何是好，小虎的奶奶一個勁兒地哭喊著孫子。村裡人得知小虎遭毒蛇咬傷，紛紛上門探望，有的為他出主意，有的替他去鎮上請醫師。

不一會兒，只見一位素不相識的中年漢子，急匆匆地往村裡趕來。原來是遠道而來的陸橋漁獵船上老劉，剛才在稻田邊收拾捕黃鱔籠子，忽然見兩個人朝大路上奔來，他想，跑得這麼急，準是出了什麼事情，就走上前去打聽。原來是村裡有個孩子被毒蛇咬傷，他倆是去鎮上請醫師的。老劉得知情況後，二話沒說，就趕緊到船尾拔了一把太陽花，自告奮勇地加入搶救孩子的行列。

老劉一走進門，說明來意，就連忙將帶來的這把太陽花打爛，擠出半碗汁，捧到孩子面前，告訴村民，這種草藥叫做太陽花，又稱午時花，治療毒蛇咬傷很靈驗，多年來，漁家用這種草藥救治了許多人。說罷，老劉將藥汁一口一口地給小虎餵服，接著把搗爛的藥渣敷在他的手指頭傷口上。

過了一會兒，小虎果然甦醒過來，睜開眼睛，張開嘴巴要水喝。

大家都鬆了一口氣，阿昌一家人轉憂為喜。趕來相助的村上人，你一句、我一句地議論開了：「一把草藥，救了孩子的命，真是想不到啊」、「太陽花能治蛇咬傷，這種花草真神奇」、「這種草藥，以後每家每戶都種些，用來應急，行行方便也好哇」。

當年作為鄉鎮醫院醫師的我，曾應邀出診，火速趕到病家配合治療，給小虎「吊大瓶」打點滴，促使進入體內的毒素排泄。

這位素不相識、不請自來、不取分文的外鄉熱心人，伴同村裡「赤腳醫師」，在小虎床邊守護了一天，見孩子已完全脫離危險，基本上恢復正常，方告辭而去。

一把名不見經傳的小草，治好農家娃毒蛇咬傷，令村民讚嘆不已，傳為佳話。這條新聞，像春風飄柳絮似的不脛而走，很快傳遍四鄉。

說來有趣，我們這一帶的農家，從那時候起，幾乎家家戶戶院子裡都栽種幾盆太陽花，成為江南水鄉農家一景。