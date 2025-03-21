一九六○年，大饑荒逼近，公社化以後大呼隆地成立的集體食堂，吃光了糧食以後，解散了。於是，消失了好幾年的鐵匠擔子出現在街頭，它終於有生意可做，人們把家裡長鏽、穿孔的舊鐵鍋送來修補。

說起鐵鍋，大飢荒前兩年的大躍進運動中，全民土法煉鋼，官方派人逐家逐戶收繳鐵器，送進小高爐，為「鋼鐵元帥升帳」助陣。普通人家的鐵器，鋤頭犁耙等農具不算，無非是鐵鍋、鍋鏟、鐵窗框和窗柱，最大宗的自然是鐵鍋。好在多數人藏下一口鍋，沒上交，給人吃的稀粥、野菜、土茯苓和給豬吃的潲水，都用它來煮。

這一年我十二歲，上小學。小鎮每隔五天一個墟期，滿街是人、雞公車和扁擔，河邊鳳凰樹下，照例被打鐵佬蔡伯盤踞。蔡伯是本地人，世襲鐵匠，才四十多歲，但蒼老如花甲翁。他兒子的年齡和我相仿，退了學，當老爸的跟班，管拉風箱。

我沒事愛蹲在蔡伯的攤檔前。首先引起我好奇心的，不是熊熊爐火裡的小坩堝，而是忙碌不停的手。蔡伯的個子不高，骨架中等，然而兩手奇大，張開手掌可蓋我的臉孔，手的烏黑和粗糙，哪怕在擠滿墟場的赤腳農民中也夠觸目。

我盯著，他右手拿小勺從坩堝撈起通紅的鐵水，往已鏟去鐵鏽的鍋上一傾，一滴落下，左手在鍋下，以一個用破布捲成的塞子一頂，吱一聲，鐵水變為青白色，黏在鍋上，把破洞填上。被鐵鏽侵蝕出來的破洞如果很大，要重複幾次。我驚訝至極，他隨時伸手按壓雖變為暗紅色、但溫度足以把人炙傷的鐵「補丁」，觸摸鍋的底和面，連眉頭也不皺一皺。

蔡伯看到我對著他的黑手出神，得意地攤開手掌，說：「峨嵋派的鐵砂掌沒它厲害，信不信？」我連連點頭。旁邊的小伙伴瞇眼看著木炭蹦出火苗，鐵水飛濺火花，景象太新奇了，他邊吸著因太投入而流到嘴唇的鼻涕，邊哇哇叫嚷。

蔡伯在等候碎鐵熔化的間隙，和我們開玩笑，伸出烏黑的拇指和食指，要擰其中一個肥白的臉蛋，說：「送你一個豆沙包。」豆沙包用糧票才能買到，蔡伯的手指所製造的，只有「黑」和豆沙餡近似。

有一回，蔡伯遇到挑戰。圍觀的閒人中有一位本鎮人，叫阿強，二十來歲，有名的二世祖，父母在香港 ，祖父母在美國，外匯從來沒斷過。去年，很多人被餓出浮腫病，香港給他寄包裹，大米、花生油、蘇打餅乾家裡有的是。阿強對蔡伯說：「喂，你說你的手掌像鐵皮？」蔡伯蹲在地上，竭力抬頭，看清楚翹起雙臂的發問者，沒回答，自管撈鐵水往破洞裡填。

「說你呢？敢不敢賭？」阿強一向來受人巴結，就這打鐵佬敢不理他。蔡伯漫不經心地問：「知道你有錢，和我賭，我拿命下注嗎？」阿強掃了一眼，大家都看著他，連我等蹲在攤檔旁邊的小孩子也站起來，看他們怎麼打擂台。

阿強從的確良襯衫的上袋，拿出香港寄來的鱷魚皮錢包，從中拔出一張簇新的人民幣，用手指彈一下，錢發出脆響。「來，你如果把一粒鐵水倒在手掌中，三秒鐘不動，就拿走。說到做到。」

「嘩，十塊！」一個孩子踮腳看清面額，讚嘆道。十塊錢，雖然只夠買十市斤最小的番薯，但補一口鍋，至多賺一毛，蔡伯如果生意很好，幹五天才掙到這麼多。蔡伯瞥一眼紙幣，露出何足掛齒的神情。可是連我也懂得，一滴鐵水，溫度在攝氏一千度以上，是會燙穿手掌的。

「來啊，不敢就不能瞎吹了。」阿強又晃了晃紙幣。蔡伯被激怒，把手一甩，說：「怕你！」蔡伯的兒子慌了，拉風箱的手停下來，說：「爸爸，不能。」阿強得意地說：「看你還敢說大話。」蔡伯拿起小勺子，從坩堝撈出鐵水，吼一聲「看著！」我閉上眼睛，天啊，肉在鐵水中燒炙出的焦糊味快要撲來……。

阿強哈哈大笑。就在這剎那，一個男人吼一聲「停！」蔡伯拿小勺子的手停在左手掌上方，鐵水如即將噴射的岩漿。我轉頭看，一個威嚴的男子喝住阿強，把他手裡的錢按下，罵一聲：「不識好歹，這樣缺德的事也敢幹。」他轉身對蔡伯說：「師傅，不要聽他瞎扯，不賭了。」

即將發生的慘劇被腰斬，阿強說：「好了，好了，不賭了。」那漢子扯著阿強的胳膊走遠，一路用手指戳阿強，可見是狠狠訓他。我認識這漢子，阿強的親叔叔，在供銷社屬下的五金店當門市組長，阿強最怕他。蔡伯大聲對著背影說：「聽住，是你心疼錢，別說我不敢賭。」我聽得出，他的口氣不像剛才那麼牛皮哄哄。

旁邊站著的大人，是鎮裡的理髮師傅，他輕聲對蔡伯解釋：阿強他叔，去年在土高爐工地，爬輔助梯到爐頂旁往爐腔填料，打個踉蹌，摔下地，幸虧沒事。大家以為他兩天兩夜沒得睡，累成這樣，他自己說不是，是被高溫烤暈了。他知道鐵水多凶。蔡伯尷尬地點頭。