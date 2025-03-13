門外梅花依舊開(下)

梅樹一年年長大，父親又說要把它砍掉，免得遮住了大門的方向。一次，有位懂點風水的親戚看了我家的梅樹後，大為驚異。他這樣對父親說：「這棵梅樹枝幹筆直，樹冠如蓋，遠看就像一把大傘。大門口長了這樣的樹，家裡要出貴人的。」他這幾句話起了作用，父親暫時沒有砍掉梅樹。

那時我讀到了初中，成績還可以，正是對未來充滿幻想的時候，聽了親戚那番話，不覺竟欣然有了凌雲之志。後來我在書上看到一個典故：古代有一個小孩，他家大門前有棵大樹，樹冠像個大傘蓋。他常在樹下玩，還說長大以後，要乘坐這麼大傘蓋的車子榮歸故里。長大後，他果然成就了一番大事業，身居高位，應驗了小時候的諾言。我家的梅樹不也是那樣一棵樹嗎？因而我就更加喜歡它了。

初中畢業時，我考上了師範學校，成了村裡三十多年來第一個考出去的人，在當地算是有點出息的，父親感到頗為驕傲，再也沒有說過要砍掉梅樹了。那年冬天，雪下得很大，那樹梅花也開得比以往任何一年都美麗。對著怒放的梅花，我浮想聯翩，不由欣然寫下四句小詩：「潔潔矯矯白裡紅，傲然獨自皚原中。何時一夜枝枝滿，不傍東風向北風。」

很快我便從師範學校畢業，參加了工作，從學校突然走向社會，我還沒有適應過來。第三年上，父親突然在一次車禍中罹難，懵懂中，災難降臨身上，我真不知自己是如何應付過來的。當時正是臘月十九，馬上就要過年了。那年的梅花開得特別的多，整樹都是一片潔白，寒風吹來，灑了一地，和著潔白的梅花，我的眼淚也灑了一地。梅花謝了，結了累累的一樹梅子，梅子熟時，我覺得自己也成熟了。

父親走後，梅樹年年開花，年年結滿一樹梅子。歲月在悄然流逝，那位親戚的話卻並沒有應驗，畢業十幾年了，雖然自己不斷地奮鬥，但依然是一個普普通通的教書匠，只是我喜歡吃梅子的習慣依然如故。

後來成家了，且有了孩子，梅樹也愈長愈高。梅樹小的時候，結的梅子不夠我吃；梅樹長大後，梅子結得多了，我就再也吃不完了。於是我從梅子青的時候便開始吃，妻子總是說：「梅子都還是青的，沒成熟就吃，這麼不怕酸，不知你是什麼變的。」我笑著回答：「梅子結得這麼多，不早點動手，怎麼吃得完啦。」倒是母親了解我，年年在坪外沿種上很多蘇葉，讓我醃梅子吃。

或許是年紀大了些，這幾年我竟有些怕酸，雖然如此，我每年還是要摘些梅子，把它拍碎，用蘇葉拌點食鹽醃了吃。這樣醃製的梅子，雖然還是當年的味道的，但我吃的卻一年比一年少了。每年到了五、六月間，梅子一顆顆黃了，沒有人摘，便掉了一地。第二年，地上長出了許多梅樹苗，於是，我便挑幾棵長勢好的，輕輕拔起，栽到房屋四周，這樣兩、三年後，我家屋前屋後栽滿了小梅樹。

不覺間，孩子就五、六歲了，回到家中，他很喜歡爬到梅樹上玩，母親總是說「太公兜（當地方言，祖輩對孫輩的愛稱）呀，小心些，別摔下來了。」看到孩子這個樣子，不由想到自己小時候爬梅樹時的情景。母親日漸老了，步履有些蹣跚。何止母親，我也過了中年，頭上竟有了些許白髮。仔細看看梅樹，枝幹上竟長滿了斑斑駁駁的樹癭，我眼中這棵當年的小梅樹，如今也成了老梅樹呀！

前段時間的臘月，我家門前那棵梅樹又開花了，開得依然那麼美麗；我在屋前屋後栽下的那些小梅樹，很多也都長大開了花，我家幾乎成了梅花的世界。回到家中，孩子時而爬上老梅樹，時而在小梅樹間來回穿梭，玩得不亦樂乎。我不由感慨：大梅樹老了，小梅樹大了，梅花依舊爛漫開著，旺盛的生命是生生不息的。（下）