門外梅花依舊開(上)

我家門外有棵大梅樹，每年年底，便開滿一樹潔白的梅花，煞是好看。

過了大年，梅花凋落，結滿一樹纍纍的梅子。四、五月間，梅子漸漸成熟，我喜歡吃梅子，便經常爬上樹上摘梅子吃。梅樹愈來愈大，樹蔭把我家大門的方向都遮掉了，父親認為這樣於家中不利，便把它砍掉，留下一個偌大的梅樹樁。於是，在我童年的腦海中，留下了一樹潔白的梅花，還有一樹纍纍的梅子。

梅樹樁年年都發芽，我希望它們能長成梅樹，結出梅子讓我摘來吃，但每當梅樹孫長到一定高度時，就被父親砍掉了。我喜歡吃梅子，家裡沒有了梅樹，便跑到別人家摘了吃，對我有些溺愛的母親便和父親說：「別總是把梅樹苗砍光，留下一枝讓它長大吧，免得孩子總去別人家摘梅子，那樣不好。」這樣，我家門外又長起來一棵小梅樹。

開始，那棵小梅樹和我差不多高，兩三年後就有了我兩人多高。到了年底，小梅樹開出了一枝枝潔白的花朵。我知道從此自家也有了梅子吃，不由萬分高興，因而感到那個冬天格外的美麗。

幾番雪後，新年過了，春天來了，梅花謝了，梅樹枝頭結出一串串小小的青梅，於是我屈指計算梅子成熟的時間。二、三月裡，幾場春雨，梅樹長滿了茂密的樹葉，隱藏在樹葉間的梅子也一天天長大。我實在等不及了，待長到大拇指頭那麼大時，便悄悄摘下一顆，輕輕咬在嘴裡。梅核都還沒有長硬，梅子滿是一股嫩嫩的酸澀味，還苦苦的，但我卻吃得津津有味。母親看見了，一個勁地搖頭：「哎呀，梅子還沒有熟呢，這麼酸你都不怕呀？」

梅子是我的至愛，不知什麼原因，我特別不怕酸，就是青梅我都可以吃掉一兩荷包，而且牙齒還不會酸軟。我最喜歡把梅子拍碎，放些紫蘇葉拌點鹽醃了吃，那樣酸酸的，鹹鹹的，外加浸入了紫蘇葉的辛香，吃起來特別有味，我一次可以吃掉一兩碗。在那個食物匱乏的年代，我認為那就是人間最美的味道，以致現在都忘不了。

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