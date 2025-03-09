好友立硯得舒先生著意培養，亦惠及於我，他及時將先生寫作的指導或金句傳給我，在他的影響和友情感召下，雖然我的處境未變，但心情開始高揚起來。我寫的一篇習作立硯請舒先生看了，很得先生讚賞，得以去本溪面見舒先生，受到很大激勵，也是我一生難忘的事件。

之後，舒群先生依據廠史人物創作的小說「在廠史以外」在「人民文學」上發出。立硯十分高興，很快給我寄來一本，我讀了很受感動。

但不久，想不到立硯的幾封信卻傳來不幸消息：舒群先生二次平反後，又被戴上反黨帽子；有人開始批判「在廠史以外」小說；「文藝報」刊登長篇文章「資產階級陰暗心理的自我暴露」，批「在廠史以外」為反黨小說。

舒先生的遭遇令我沮喪，但更讓我鬱悶的是，忽然立硯很少來信了，我寫信給他，也遲遲不及時回信。好久盼來一封信，只寥寥幾百字，不見了以前的好情緒，更不見提到舒先生一個字。此種反常，很讓我疑惑和不安。

原來立硯這段時間遭到政治壓力，陷入極大的心理糾結。自「文藝報」批判「在廠史以外」後，省市作協即開展起批判舒群資產階級文藝思想運動，都知張立硯是舒群的第一大弟子，有關領導就作他的思想工作，讓他現身說法，參加批判活動。

他先是拒絕參加，後是與會也沉默不語。領導又反覆作他的工作，曉以大義，讓他看清當下形勢，不要犯階級和政治路線錯誤。最後，立硯在政治壓力下，不得不屈服。而某領導得到的成果是，張立硯的發言，被整理成一篇文字「我學習文學寫作的一段彎路」。

也因為這篇文字，立硯赴京參加了全國青年業餘文學創作積極分子代表大會，見到了許多著名作家，會後周總理還與代表們合影留念。也因為這篇文字，他一步錯，步步錯。

不久全國形勢陡變，如過山車一樣。動亂十年，立硯更少有信來。在我幾次追問下，一次來信，方提到舒群已被打成反黨分子，在全市萬人大會上批判，成為群眾專政對象，不久即被遣送農村改造。寥寥數語，就事論事的態度，疑非立硯所寫。

十年文革，恍若一夢。文革結束後，立硯有一封長信來，他告知我舒群先生已徹底平反，舉家返京，任全國作協理事、顧問，大型文學期刊「中國」主編，又曾回本溪一趟。他帶兒子去賓館看望舒群先生，先生說：「當年我見到你的時候，我就像你這麼大，而你，就像你兒子這麼大。可是當年已經永遠回不去了。」舒先生這意味深長的話，令立硯一驚，使他想了很多，徹夜難眠，悔恨莫名。

立硯寫道：「我最傷先生心的，一是在全國青年業餘作者代表大會的書面發言『我學習文學寫作的一段彎路』，不指名地批判舒群先生，二是文革時抄舒先生家我也去了，雖然我是不得不去。參加北京代表大會已成了我的一種恥辱。當母親知我也去抄舒群先生的家，就罵我沒有良心。本溪作協、甚至省作協又傳出很難聽的話，說我就是郭沫若『屈原』話劇裡的宋玉，是一個叛徒。」他的這封長信最後寫道：「這些憋在心裡的話，只能對你說說，相信你能理解我。」

我給他去信說，文革時期有多少大人物違心作錯事，何況你我，要他放下思想包袱，不必太介意。但他每封信來，還是照樣不斷說著這件事，念念不忘，以至讓我想到祥林嫂，這已成了他的一塊心病。他曾以自己的這段經歷，創作出一篇小說「虹與橋」，表露這種負疚心理。讓人悲哀的是，老友這個心結，直到他去世時也沒有解開，沒能放下。但這也足見出我的老友，是一個好人，對舒群先生一片真情，愛之深、悔之切啊。

疫情 結束後，我回國時，特赴本溪一趟，得以到故友墓前祭獻上一束鮮花。他的夫人對我說，立硯晚年心事重重，睡眠不好，常常夢魘中喊著「對不起舒先生 」。他的兒子也說，父親彌留之際，還念念不忘舒群先生名字。我聽來實感哀痛，可謂是「遺恨未了身先死，常使英雄淚沾襟」。(下)