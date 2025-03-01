最近得閒清理舊物，看到一本多年前由家鄉寄來的王氏族譜，閱讀後，發現一段有趣的先祖歷史。根據族譜記載，王氏家族在明朝末年時期，因匪亂由江西省遷至鄰近的湖北省應城縣長江埠鎮居住，世代務農為生。從一世袓到十世祖之間，生活極為艱難，到了十一世祖，祖業開始興旺，這一切得從先祖王大宏（一七二六至一八○八年）說起。

王大宏的一生，從一個貧窮的佃農到富有的布商，經歷不少有趣的故事。大宏年輕時，向地主王雙龍租土地種植水稻，農閒時期，常至地主家做雜工補貼家用，由於勤奮誠實，深得地主喜愛。

有一年將近稻穀收割時候，大宏直覺會降大雨，鑑於秋收季節時期的雨水對稻穀會造成極大損失，因此連夜挑燈將稻穀收割完畢，貯藏穀倉。次日看見地主時，順便問到地主家的大片稻穀收割情形，地主說道：「我有充分的工人，在下雨之前，全部收割完成。我擔心的是，你的收割是否能夠完成？」當得知大宏昨晚已收割完畢，不禁感嘆道：「你真像一頭駱駝，讓人佩服。」自此之後，大宏便有了「王駱駝」綽號。

有一年盛夏時節上午，大雨傾盆，大宏在家，發現門前屋簷下，站立著一名幾乎全身溼透的陌生人躲雨，基於同情，大宏打開門，邀請這名陌生人進屋休息，並招待茶點。幾小時過去，雨勢沒有停的跡象，到午餐時間，大宏請這名陌生人留下用餐，並請妻子做些道地的湖北菜招待，兩人交談甚歡。這來自陝西的陌生人，原來是位從事布料生意的商人，不久雨勢停止，商人離去。

第二天，這名商人再度前來拜訪大宏，感謝他昨日的款待。說來碰巧，原來他來鎮上是與大宏的地主王雙龍洽談投資 事宜，從地主處得知大宏的誠信待人與刻苦耐勞性格，並知道大宏有從事布料生意的願望，加上昨日的親身體驗，這位陝西商人非常欣賞大宏的為人處事，深談後，決定投資大宏的布料生意。

得到這位陝西商人的投資，大宏不久後便在鎮上開業第一家布料店，取名「王大順」，專做當時盛行的土布生意。

五年之後，這位陝西商人因病過世，他的兒子來到鎮上與大宏談論撤資事宜。此時「王大順」布店已稍有規模，生意相當興隆。見到這位恩人的兒子，大宏誠懇邀請去他家住宿，並以餐飲招待。幾天之後，這位商人兒子發現，每次在中午用膳之前，大宏必定拿取一些食物送到樓上去，他很是納悶，樓上到底住了什麼人？

有天趁著大宏忙著其他事時，恩人的兒子一個人悄悄地上樓看看，讓他十分驚訝的是，擺放食物前的牆壁上，掛著一塊刻有他父親名字的靈牌。即刻他明白了，大宏每日拿取食物到樓上特設的靈堂，為的就是感謝他恩人當年的投資。看到這眼前的情景，恩人的兒子非常感動，決定不再撤資，繼續與大宏合作布料生意。

有了陝西恩人兒子的合作，加上經營管理得當，大宏布料生意逐漸擴充至鄰縣鄉鎮，甚至漢口也有分店。富有的大宏，為了回饋鄉里，晚年專注於慈善事業：濟貧、救災、興學、修橋、築路……等等，從不落他人之後。

大宏於八十二歲高齡過世後，他的後代繼續布莊生意，直至上世紀初受歐洲工業革命的影響，土布難以對抗價廉物美的洋布，「王大順」的布料生意才告一段落。