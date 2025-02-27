六十年前拜會美國州長

作者一行童子軍當年與愛阿華州長合影，右五為作者。

一九六四年的夏天，是我第一次來美國，代表台灣的中國童子軍總會，到美國參加兩項國際童子軍大會，負起國民外交的使命，及聯繫國際童子車的友誼。

首先參加在賓州費城 附近Valley Forge國家公園舉行的美國童子軍第六次全國大露營（共有來自四十四國家的五萬童子軍參加，詹森總統曾蒞臨其閉幕典禮），再往堪薩斯州勞倫斯，參加在堪薩斯州立大學舉行的美國第二屆羅浮童子軍大會。我那時是已在成功大學就讀的羅浮童子軍，年齡最大，擔任隊長。

台灣的「中國童子軍總會」創立於一九一二年，二○○九年改名為「中華民國童子軍總會」。中國大陸雖有類似童子軍的組織，卻一直都不是世界童子軍總會的一員。

那時候，台灣還沒有退出聯合國，也沒有和美國斷交，所以，我們這由十人組成的代表團，穿著童子軍短褲制服，周遊美國各地時，除了胸前貼著青天白日滿地紅國旗，還名正言順、光明正大地，在肩上明顯地掛著「CHINA」及「中國童子軍代表團」。

參加完賓州的美國童子軍第六次大露營後，我們以灰狗巴士代步，曾到達城市包括：費城、紐約、迪莫埃、華府、盬湖城、堪薩斯、拉斯維加斯、洛杉磯及西雅圖等，還曾在華府雙橡園接受蔣廷黻大使的款待。

在美國近兩個月的旅程中，除露營、開會及觀光旅遊外，重頭戲則是我們十個代表，分別到美國童子軍家居住三個星期。美國各州童子軍總部，都分別選擇一個來自國外的童子軍代表團來接待，愛阿華州 童子軍總部負責我們從台灣來的代表團。

在愛阿華州，每一位代表，由該州不同城市中的三個美國童子軍家庭，來分別擔任我們的接待家庭（host family） ，在每個家居住一個星期時，接受主人一家溫暖的招待，進而熟悉美國家庭的日常生活，包括參加他們的社區及社交活動、上教堂、野餐、游泳、騎馬、舞會及看露天電影等。負責接待我的三個家庭，分別住在該州的德梅因（Des Moine）、艾姆斯（Ames）及馬歇爾（Marshall Town）三個城市，離開美國後，還一直與這些家庭保持連繄。

我們在德梅因時，還曾有幸到愛阿華州政府去拜訪當時州長哈羅德·休斯（Harold Hughes），我們個個全幅武裝，穿著佩件齊全的童軍制服步入州長辦公室，非常風光。該州長是民主黨籍，從一九六三年做到一九六九年，是一位很受州民愛戴的好州長，後來還曾代表愛阿華州擔任聯邦政府的參議員。

我也曾應邀到德梅因的扶輪社演講，用幻燈片介紹台灣，我們的活動還曾在當地報紙的新聞中出現。回想起來很得意，六十多年前，我們這群從中學生到大學生的年輕人，已在為台灣做國民外交了。