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凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

揚名海內外的小山村(下)

喬書明
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蒼天不辜負反哺社會的有心人，伴著周玉州澎湃的創業激情，泉水灣方圓幾十里內，山也青了，水也綠了，多年不見的珍奇野鳥也重新露頭了。

周玉州依照在山外辦企業的經驗，知道天天光跟在別人後邊比著葫蘆畫瓢，就永遠發現不了震驚國內外的新亮點。

有一天，周玉州瞟見泉水灣附近，突然飛來一對比鳳凰還俊美華貴的「紅腹錦雞」，他心弦一抖顫，猛然想起來，有一個酷愛野生鳥類攝影的老朋友，發家致富後，他自己駕駛著小轎車，帶著進口照相機，按照書本上的提示，苦苦尋覓了兩個多月，也沒有找到綽號「金鳳凰」的「紅腹錦雞」。周玉州有心給老朋友打個邀請電話，就是不知這紅腹錦雞啥時候再飛來？

於是周玉州靈機一動，就潛心在野生鳥類攝影上做文章。加之周玉州天資聰慧、獨具靈性，他不僅能破譯常人聽不懂的鳥語，而且熟悉各種珍奇鳥類的特殊嗜好，他特意聘請野生鳥類管理員，在泉水灣爾後準備搭建攝影棚的地點，定時定點地擺放螞蚱、黃粉蟲之類美味飼料，對天外飛來的野鳥精心餵養，泉水灣村附近的山坡上，漸漸變成了萬鳥飛鳴的天然樂園。

如今看這泉水灣方圓，天空像藍寶石一樣富有詩情畫意，空氣像美酒似的醉人心扉，拖著飄帶似的尾巴飛行的「紅腹錦雞」和「綬帶鳥」，比彩繪還鮮豔醒目的「鉤嘴畫眉」、「黑頭鸚鵡」、「紅嘴藍雀」……，都像表演節目一樣，雲集到這兒，舉辦千姿百態的舞蹈音樂會，踩著四季輪迴的鼓點，那「飛行版」、「雨絲版」、「雪地版」、「求偶打鬥版」的野鳥特寫攝影照片，更加奇幻、瑰麗、驚豔、美觀。

天天擠在「鋼鐵水泥叢林」內的城市人呢，誰不盼色彩靚麗、靈光四溢的世外仙境？特別是那些擁有豪車、高檔相機的攝影癡迷愛好者，更渴盼遊走於靈山秀水、鳥語花香間尋覓精美鏡頭，伴著以泉水灣綠樹和奇花異草為背景的野生鳥類照片，在「中國鳥網」、「蜂鳥網」、「國際旅遊攝影」雜誌及有關攝影大賽中嶄露頭角，「泉水灣野生鳥類攝影基地」很快譽滿全球、揚名四海。

眼見北京、上海、廣州、深圳、法國、德國、美國……的野生鳥類攝影愛好者，帶著「長槍短炮」，成群結隊，從四面八方湧來，周玉州順勢在林木掩映、花草嫩美的泉水灣附近山坡上，相繼修建了十多個精巧玲瓏的攝影棚，同時在通往攝影棚的山野內，新修了能通小轎車的山道和停車場。

這些攝影棚內，小的設有二十幾個攝影機位，大的設有近百個攝影窗口，這些精巧別致的攝影棚，全都跟野鳥飼料投放地距離合適，環境清靜安謐，便於野鳥攝影愛好者擺放機位、選擇鏡頭。

在熱情周到服務的同時，攝影者為占用這些攝影窗口，繳付一定的費用，不僅理所當然，而且愜意快樂。泉水灣方圓的百姓們，也隨之像雨後春筍一樣辦起「農家樂」，招待這八方湧來的遊客。泉水灣附近百鳥雲集，遊客如雲，財源滾滾，鮮活地證明了綠水青山就是金山銀山。(下)

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