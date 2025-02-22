我年少時，學習成績比較好，父親嘴上沒說什麼，但他接連給過我三本書，可見他對我很關愛，期望尤甚。而這三本書，給我印象特別深，對我人格的塑造和一生的努力起著莫大的作用。

因年紀尚小，具體時間記不清了，反正是我進三年級的時候，一次父親從工作的縣城回家，給了我第一本書「雷鋒日記」。一九六三年，全中國掀起向雷鋒同志學習的熱潮。我們十歲左右的小學生，大道理不明白，可老師給我們講了雷鋒叔叔許多事蹟後，也知道「學雷鋒做好事」了，搶著擦黑板擦課桌、掃教室倒垃圾，五、六年級的哥哥姊姊們還給老爺爺、老太太拎菜籃背籮筐呢。

從父親手中接過「雷鋒日記」，我如獲至寶，看了兩遍後就拿到學校去現寶。老師看見了，要我在課外活動時讀一些給大家聽。緊接著，此書被同學們借走，傳過來傳過去，後來傳到了別的班上，再之後下落不明。父親知道後，對我說：「書籍能有更多的人閱讀，是好事啊。以後有什麼配得上的書，再給你買。」

這本「雷鋒日記」在我手上時間很短，但雷鋒事蹟影響我一生，領會得簡單而淳樸，大道理叫為人民服務，講普通些就是要做好人做好事。

於是，在小學中學期間，我給同學講題目，幫助人家一起進步；回鄉在農村五年，給老太太代筆寫信，悉心解決鄉鄰矛盾，幫助窮苦人家設法買救濟糧，籌辦大隊圖書室，發動青年做公益事項；工作後，外地遭地震水災旱災，在單位捐款捐物我都搶先回應，時有老者上門，我從不讓人家空手而歸……，結果是也贏得了許多榮譽。從源頭上說，自己的這一些表現，與學習「雷鋒日記」是分不開的。

在給「雷鋒日記」之後幾個月或半年吧，父親那次回家，遞給我的是一本「硬骨頭六連」，又是寫解放軍 的，在全國人民學習解放軍、我們少年學生無比崇拜解放軍時，這書我當然也愛不釋手。現在還模糊記得，那是個英雄連隊，從抗日戰爭、解放戰爭到保衛新中國，有許多動人的故事，體現的是一種「硬骨頭」精神。

我吸取前次的教訓，開始沒把這書拿到學校裡去。在一次寫作文時，我提到了閱讀「硬骨頭六連」的體會，語文老師看到後，專門把我叫到走廊上，說我們山區小學裡能看到的課外書籍太少了，鼓勵我把書拿到班上，給同學們傳閱。我猶豫一下，想到一直做好事的雷鋒叔叔，我一本書都不能拿出來給大家看嗎？當天下午，就把書送到老師手上。

這一次我留個心眼，此書哪天是哪個看，都查一查，記得清清楚楚。後來，我把書帶回家時，書頁捲了、破了，書脊上某人還用漿糊黏過。

「硬骨頭六連」對我的啟發和鼓勁，就是人要有遇事不懼、頑強不屈的「硬骨頭」精神。雖然自己一生中沒遇上大風大浪，小困難還是有的。原來村中帶帽初中班數理化的教與學底子都太薄，到山外讀高中就有了攔路虎，我一鼓作氣地刻苦學，把幾隻「虎」打敗了；在農村勞動幾年，由於自己體質弱，挑擔、抬石頭是咬牙拚著的，得到社員們的肯定；面對文革後首次高考 ，幾個老同學有些畏難情緒，我說突擊吧，沒日沒夜地複習一個月，到底考上了；當基層幹部時熱情接待來訪，下村想方設法解決村民實際困難……。

父親給的第三本書是「高玉寶」。語文課本上，有篇「半夜雞叫」，老師講解時說是選自「高玉寶」一書，我就跟父親講了想看看這部書。沒多久，父親回家從包裡掏出一本書，真的是「高玉寶」，我當即高興地跳起來，接過書，站著一口氣翻看了大半本。

高玉寶窮苦人出身，參加解放軍後，邊打仗邊識字，寫了一些文章後，又創作自傳體長篇小說，出版了「高玉寶」，在全國引起轟動。高玉寶能從文盲到作家，使我感觸特深，心中就萌發了要成為一個作家的願望。

因為這樣，我從小不怕寫作文，初高中時，不少作文是老師當堂講讀的範本。上世紀八○年代初，我開始創作發表文學作品，可由於工作忙沒寫多少。臨近退休 及之後十年，有了一些空閒時間，自己抓緊創作，發表了一些小說，出了三本小說集，都獲得黃山市人民政府文學獎，還帶領全縣作家無數次地下農村采風。我發表許多散文、報告文學，獲得了一些獎項，同時不忘培養年輕作者，不怕麻煩地給他們提意見，修改作品，二○二三年我終於加入了中國作家協會。

我們五○年代出生的人，確實比較單純，我小時候讀了父親給的三本書，真是影響一生，益處多多。