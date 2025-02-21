拍攝於一九七三年公園湖畔的作者故友，修長身影透出書卷氣。

曠世疫情 蝸居在家時，翻出從中國帶來美國的早年影集。已然古稀之年的老眼，看著幾冊整本滿頁自己年輕時代的留影照片，重見一些與當年好友的合影，久違的故交也如電影的閃回鏡頭一一浮現眼前，往事依稀渾似夢，都隨舊影到心頭。其中就有大寶。

一九六六年六月，「史無前例的無産階級文化大革命」勢不可擋地席捲中國大陸，我父親首當其衝「被打翻在地、再踏上一隻腳」淪為「走資派」。正當初中畢業搞「推薦選拔」，一夕之間家庭出身由「紅」變「黑」，我被「貫徹階級路線」排除升學 機會，未滿十六歲便分配去汽車廠當了學徒工，卻也因禍得福，避開了兩年後的「知青下鄉」噩運。

入廠集訓，我和一個叫呂光源的「社會青年」（「待業」年輕人）在上百個新工人裡，一眼看去就屬「文質彬彬」的同類。在我倆尚未搭話之前，便聽說他是汽車廠中學名列前茅的高材生，高中畢業報考北京大學中文系，因家庭出身「地主」不被任何大學錄取。不期然，我和他便成了「同病相憐」的工友。

在一個近千人的大工廠，我被分配當了裝配工序工，他是電鍍工。每天我都會從大廠房最裡邊的總裝車間，經過最外邊的電鍍車間，再轉個彎到全廠唯一的廁所去「方便」若干回。每逢朝敞開門的電鍍車間裡溜一眼，時常看見他從滿布化學液體的水槽子裡拎起零件，移放進另一個槽子裡的身影。

文革政治運動期間突出「抓革命」，生産秩序渙散，我每每在遛彎兒式漫步去廁所途中，拐進電鍍車間跟這位一見如故的文藝青年聊些中外文藝話題。例如當時我讀著德國 詩人海涅的「詩歌集」，唯一能交流的只有他，我倆興趣相投，友情自然「老鐵」。

不久我交上的初戀女友提及，跟與我同廠的「大寶」，是她從小就熟悉的鄰居，才知道我一直稱「光源」的他，兒時小名叫大寶，又得知「解放前」他爺爺是地主，於是祖孫三代便被世襲了「黑五類」的「地富反壞右」之一頭銜。還得知給長子起名「大寶」的其父，是總廠的業餘樂隊指揮，吹拉彈唱都有一手。

大寶也愛音樂，碰上他來借正在我們私下轉傳的小提琴協奏曲「梁祝」黑膠唱片，於是我倆又在他工作的電鍍水槽旁神聊交響樂，他讚不絶口說「梁祝」百聽不厭。

我倆的交流更在中外文藝話題上無邊無沿，友誼也進展到堅不可摧。我所在車間人員密集，不便交談犯忌話題，他工作的地方遍布水槽，工人寥寥，恰可在百無聊賴的上班時間，肆無忌憚暢談遭革命批判的「封資修」文藝之美妙。

我那時自學攝影和繪畫，他也對這兩門技藝略有所知，我倆在公休和假日，常常一同去公園漫步拍照或划船遊樂，影集裡的合影照片即由此而留。作為難得的知心朋友，我也經常關心他的戀愛進展，大齡青年的他屢屢「搞對象」，皆因家庭出身問題連連受挫。最後年近三十，總算婚姻落定。(上)