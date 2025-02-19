懷念黃雲芳校長(上)

黃校長（二排中）當年和畢業生合影。

「土深漸變梓桑地，水闊應憐育教魂。飄逸無暇身後去，芬芳化作滿天雲。」這是我二○一○年得知黃雲芳校長去世消息的當天寫下的小詩，以寄託對她英年早逝的無限哀悼和惋惜之情。

黃校長是廣東豐順人，年輕時從西安交通大學畢業，正趕上文革，分配工作來到贛南，從此在這裡扎根發芽，一輩子教書育人。她三個孩子都出生在贛南，可以說，贛南已漸成她另一個家鄉了。她熱情善良，豪爽大氣，心地善良，同情弱者，愛幫助人，高貴品格令我懷念至今。

黃校長到三中時，我已畢業離校四、五年，不過因住三中校園裡，每年寒暑假我都會回來，和老師同學們見面聊天，對母校發生的事還是知道些的。

一九九四年放寒假時，我回到家，聽父母興奮對我說：「三中來了位新校長，做事風風火火，不打官腔，可能幹了。」「有這樣的事？」我有些好奇。「還是個女的呢。」媽媽說。「女校長？」我更好奇，因為在我記憶裡，三中以前從沒有過女校長。「和你還是校友呢。」爸爸補充說。這下我就徹底好奇起來，一位能幹的女校長，還是我大學校友，她會是個怎樣的人呢？

不久我就見到黃校長。記得那天我在三中後門生活區一棵梧桐樹下，遠遠看見一位中等個子的女性，和幾位我認識的老師說說笑笑走來。我上前打招呼，他們停下，丁老師介紹說，這就是黃校長。

我仔細打量，當時的黃校長大概四十來歲，留短髮，面容和善，一看就是廣東一帶的人。她對我微笑說：「我聽說過你，你是江少華老師家的老二。你爸爸說了，他很希望你大學畢業後就去工作，你卻堅持要讀研究所。你什麼時候回來的？」她說話的口音，和我大學結識的廣東同學相似。

「昨天剛回。」我有些尷尬，沒想到，黃校長來三中沒多久，就知道我和爸爸以前爭執的事。「寒假好好休息一下，多幫爸爸媽媽做些家務。有空到家來坐坐。」她熱情地說。「好，一定去拜訪。」我有些受寵若驚，滿口答應下來。

過幾天，我真的去拜訪黃校長了。他們剛從外縣搬到贛州市區不久，住在衛府旁的老市政府大院裡，那天黃校長正好在家。因以前沒去過市府大院，我很好奇地打量領導的住房，其實，也就面積大些，裡面的裝飾擺設還是相當簡樸的。

讓我有點吃驚的是，屋子角落裡擺著一尊觀世音菩薩瓷像，前面供著水果。後來，從裡屋出來一位慈眉善目的老婆婆，對菩薩拜了幾拜。黃校長說：「這是我婆婆。」原來老婆婆是他們從廣東老家接來的，一輩子虔誠向佛，這尊菩薩像是為老人請來的。因為我母親和大姨都信佛，我家也有一尊菩薩像，所以心裡一下覺得親切。

後來知道，黃校長特別孝敬老人，她的婆婆也把她當女兒，生病時，她誰都不要，就要兒媳陪。黃校長也會暫時放下繁忙的工作，背起老婆婆去醫院看病，陪她說說話。

和黃校長閒聊幾句，得知她有三個孩子，老大是女兒，也在北京念書，老二老三是男孩，在讀中學，剛轉到三中。後來又聊會西安交大的事，黃校長說起當年一些老師，有些人我也認識。她又說起交大的老校長彭康，彭校長文革不幸去世時，她正在學校，知道後心裡很震驚、難過。

這時，一名長相儒雅、神態自若的中年男子走進家門，原來是黃校長的丈夫羅書記。羅書記雖是領導幹部，卻非常謙遜，他聽說我在讀研究所，就說：「還是你們這一代有出息，我們的專業都荒廢了。」

其實，羅書記和黃校長都是六○年代名牌大學學生，那時考大學比現在難不少。他們畢業後分配到贛南教書，因工作認真，成績斐然，逐漸走上領導崗位，他們的能力和對社會所作的貢獻，可比我強得多。就這樣，我對黃校長開始熟悉起來，每次回家都會去看望一下她。

當時，我父親因歷史造成的學歷問題，一直沒能評上高級教師職稱，雖歷屆校領導都積極努力，但還沒得到解決，這事也成為他的一塊心病。一次，我去看黃校長，提起父親的職稱問題，希望她能過問一下。「你爸爸應該評為高級教師。」黃校長說：「我一到三中，就在教師中做了個民意測驗，結果，你爸爸得票最高，這就充分說明一切。我聽過他講課，可以說，是我聽過講得最好的數學課之一。」

「可是，爸爸沒大學文憑，一直沒評上……。黃校長，你能幫幫他嗎？」我問。黃校長沉默一會，才說：「按現在的政策，困難不小，但我一定會幫忙。」我有些失望，以為她只是在敷衍。突然，黃校長意味深長一笑，我頓時明白了。「謝謝黃校長！」我連忙說。我心中有個預感，父親的職稱問題，這次可能真的會解決了。

果然，我回北京不久，就得知在黃校長的積極努力下，父親被破格晉升為高級教師。父親心情舒暢，工作就更認真了，那幾年在教學工作中取得了顯著成績。對黃校長的大力幫忙，我至今仍非常感激。（上）