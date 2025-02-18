在我們家姊是老大，我是老小，年齡相差了十三歲。母親去世時我也就十幾歲，從此大姊對於我來說，便有了亦姊亦母的感覺。

從上學、成家，到我有了孩子，大姊總是給與無微不至的關愛和呵護，小到一餐美食、一件被套、孩子的尿片，大到我的第一台冰箱、摩托車、換房子......，姊總是盡其所能地牽掛著我這個最小的弟弟，幾十年來濃濃的姊弟親情潤入到我的生活之中，綿長而溫暖。許多事情當你擁有的時候，覺不出它的份量，只有失去後方能深深體會到它的珍貴。

姊生於五○年代，在省城度過了無憂無慮的少年時光，後來隨著在文革中遭受迫害的父母回到了故鄉，小小的年紀便承受了世間的不公和家庭命運的變故。他們這一代人的前半生，多是被時代裹挾著前行，好在有驚無險地經歷了動亂年代、上山下鄉，恢復高考 後差幾分與大學失之交臂，後來進入不景氣的企業做了幾十年的財務工作。

和大多數普通人一樣，姊簡簡單單地活在這個世上，上學就業 、結婚生育、相夫教子、退休 養老，按部就班地過著自己的小日子，憑著勤快和細緻，無論是工作還是生活都打理得井井有條，過著平靜而簡約的生活。

直到退休後的一天，姊像往常一樣早起鍛鍊身體，忽然感覺自己下腹有個包塊，到醫院一檢查，很快就被診斷為惡疾。好日子就在眼前，人卻陷入了深淵，對於姊和親人們來講，這無疑如同晴天霹靂一般，一時讓人難以接受。但現實有時就是這麼殘酷，一不留神，噩運就在某個拐角處偷偷地等著你。

姊做了手術，便開始持續的化療。每一次的化療，對姊來說，都是一次痛苦的折磨，掉髮、噁心、發燒、渾身疼痛，姊說有好幾次她都想放棄治療，但對好日子的眷戀以及家人的關懷和親情，是讓她咬牙堅持下去的緣由。姊說疾病雖讓她感到不幸，但親情又讓她感到幸福。

姊姊患病後，姊夫盡最大的努力為姊姊提供治療的支持，多年來沒有半點的怨言。姊姊住院時，孝順的兒媳從外地回來，不分晝夜地守候在姊的身邊，噓寒問暖、按摩洗腳，不知道的同房病友還以為是她的女兒，讓她倍感溫暖。

時間一長，姊從剛開始的驚慌恐懼慢慢地變得從容坦然，常對我說：「能多活一天就是多賺一天，想多了也是白想。」就這樣，許多與她同期的病友一個個走了，她依然堅持著活著，這一堅持就是八年，連醫院的醫生們都佩服她的頑強，熟悉她的醫生還和她開玩笑說：「你都成了我們醫院的鐵杆病號了。」

隨著身體逐漸恢復，姊盡量讓自己像正常人一般地生活。她去了兒子工作的城市住了下來，幫著照看孫女、堅持鍛鍊身體，還經常給我發一些在景區遊玩的照片，一切似乎又恢復到正常，讓我彷彿又看到了健康時的姊。](上)