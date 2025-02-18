我家是上海寶山人，大伯比父親大六歲，對父親的成長有很大影響，幫助和鼓勵父親完成北京醫學院的學業，成為了北大醫院泌尿外科的領軍人物。父親一輩子對大伯都是非常尊重。

我是五○年代中出生在北京，土生土長在胡同裡。小學初中趕上文革，每天都在「鬥私批修」，沒有什麼文化課。春節 前父母給我和弟弟買了火車票，從北京到上海看望大伯一家。我當年十二歲，弟弟九歲，乘硬座火車一天到上海，大伯、伯母和堂姊妹到火車站接我們。

我第一次見到大伯，覺得特別驚奇。大伯和父親長得幾乎一模一樣，只是身材稍高一點，他的笑容、講話方式、走路姿態、手勢，甚至連寫字字體都是非常相似。

大伯一家招待我們費盡心思，我和弟弟北京長大，沒有見過大海，大伯帶我們去吳淞口海邊。走在海灘上，我的第一個反應就是用手撈起海水嘗一嘗，想證實海水是不是鹹的，還真的是。望著一望無際的大海和藍天，才體會到成語「海闊天空」是什麼意思。

當年物資短缺、食品匱乏，伯母把家裡攢的肉票給我們買肉做了一鍋「走油肉」，那是我第一次吃，以後從來沒有再吃過。這是一道上海本幫菜，色澤鮮豔、外皮酥脆、內裡軟嫩、香味濃郁，每一口都充滿鮮甜鹹香的層次感。半個多世紀過去了，走油肉的滋味依然讓我回味無窮。

周末大伯一家招待我們一起去上海最有名的國際飯店吃西餐，仰望著當年中國最高的建築，這是上海灘的標誌，體會到大上海十里洋場的輝煌。坐在西餐廳裡，看著周圍豪華的裝飾，不禁想起電影「霓虹燈下的哨兵」指導員批評戰士童阿男帶著女朋友去「僅僅吃吃國際飯店而已」追求資產階級生活方式的鏡頭。

我吃著香脆的炸豬排，第一次享受到西餐的美味；豬排金黃酥脆、鮮嫩多汁、濃郁肉香，十分可口。堂姊要了一份「牛尾湯」，那是西餐具有代表性的餐點，大伯對牛尾湯則不以為然地說：「吃什麼不好，偏要吃牛尾巴。」

大伯是四○年代畢業於上海交通大學的高材生，當年在上海一家國企做總會計師。一天大伯帶我去他工作的地方轉轉，工廠裡的人們和大伯打招呼，然後問大伯：「你不是有兩個女兒嗎？怎麼又出來一個兒子？」那時我才明白，原來我和大伯及父親長得非常相像，他帶我去是讓大家看看；我看著大伯得意的笑容，心裡特別高興。

我成年之後，也經常去上海看望大伯一家。大伯八○年代退休 後，一直住在上海，和伯母一起練習書法繪畫。當他們得知我在洛杉磯 開診所後，特地畫了幾幅畫，送給我用來裝飾診所（見圖）。三十多年過去了，大伯和父親已經作古多年，大伯的笑容永遠留在我的記憶裡，想起他老人家時，就看看這幾幅畫，就又看到大伯的微笑。