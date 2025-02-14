不可招惹埕仔蜂(下)

眾人瞪大眼盯著張叔動作，由於隔著一段不短距離，隱隱約約可見張叔將煤油燈靠近埕仔蜂巢穴，兜兜轉轉幾遍。一團團黑霧密密麻麻飛起來，三幾分鐘黑霧消散。過一會，張叔神情輕鬆地捧著蜂巢下山，來回翻轉讓小夥伴看過癮。有小夥伴好奇地問：「埕仔蜂飛散了，還會築巢嗎？」張叔自信地說：「我用煤油燈火晃過的埕仔蜂，飛散後，無法集合在一起了。」

我問張叔怎麼可以快速除掉埕仔蜂？張叔輕描淡寫地說：「野蜂都怕火，我拿起煤油燈湊近前，埕仔蜂都給嚇走了。」

在長大了的日子，我往細處深思，始終覺得張叔一盞煤油燈除掉埕仔蜂，在看似簡單的背後，應該有過人或奧妙之處。一次坐在門前曬場與爸爸閒談，爸爸望著廣闊的田野，淡淡一笑說：「常說民間奇人奇事多，張叔不想說出之中的底細，自然有他的個人理由。」

又一年，我們村子舊倉庫風吹雨淋，年久失修已成危房，於是擇地另起新倉庫。湊巧的是，新倉庫建成不久，一場大風大雨使舊倉庫坍塌半邊。

過不久，村中小夥伴趁著黃昏捉迷藏。小江躲進舊倉庫角落，聞得頭頂上方有嗡嗡之聲，不知舊倉庫屋檐下何時多了一窩埕仔蜂，他不敢聲張，放輕腳步離開舊倉庫。村裡大人趕緊用草繩圍住了舊倉庫，不讓所有人走入。

當年住在我們村中有五個知青大哥哥、大姐姐，一位來自湖北宜昌叫莊哥的，為人熱情純樸，與小夥伴們很友好。他來我家對我爸爸說：「村長，明天由我除掉埕仔蜂。」我爸爸搖搖頭說：「年輕人有勇氣，精神可嘉，但不能意氣用事，更不能逞一時之快，還是先找張叔吧。」

恰逢張叔赴廣州辦事。廣州離我們鄉村一百多公里，在今天，一早搭高鐵一小時到達目的地，下午即能回家吃晚飯。可在交通不暢的年代，需要在城區汽車站搭長途班車，途中過渡兩條大江，來回至少三、四天。等張叔回來除掉埕仔蜂，有誰敢保證頑皮孩子會不會去捅破「蜂窩」惹出大件事？

莊哥替自己辯解說：「村長放心，我絕對不是莽撞冒險。」他刻意而強調地說，他爺爺長年生活在鄉村，兒時與爸爸媽媽返鄉看望爺爺。爺爺有本事對付野蜂，人們將他喊作「蜂見愁」，可想而知爺爺有手段。

我爸爸依然不放心，說：「你真學會了爺爺的本領嗎？」莊哥坦率地說：「明天上午我給父親拍電報，我將他回覆的電報拿給您看看，不就可以證明我沒有吹牛皮嗎？」那時人們之間聯繫主要依靠口口相傳或寄信，太急迫的事才在郵電所拍電報。莊哥將話說到這份上，我爸爸唯有信任他。

次日傍晚，莊哥採取行動了。他除掉埕仔蜂方式比較簡單，拿一根長竹竿，竿頭捆一團舊棉布蘸著煤油，點火後直接去燒黏貼在舊倉庫屋檐下的蜂巢，接下來捅破蜂窩。大黃蜂夜晚都會進巢，火一燒，大黃蜂被迫紛紛湧出，即刻給熊熊燃燒的煤油燒死了。十多分鐘，大黃蜂巢穴給燒成漆黑糊狀墜下地面。

這一下，我爸爸豎起大拇指說：「張叔有張叔的本領，莊哥有莊哥的本事，了不起！」

早前由西雅圖 還鄉旅行，期間站在鄉村村前眺望綠水青山，我念想地說：「不知山間有沒有埕仔蜂？」親人由衷地說：「今日環境保護好，野外動物多，應該會有埕仔蜂吧，很多年沒聽說過埕仔蜂螫人的事。」我輕快地說：「人與動物保持一定距離，和諧相處，屬於現實生活中的最美好願景之一。」(下)