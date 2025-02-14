一九八三年我到印尼 工作時，一位普通傭人的月薪在十五到二十美元左右，雇主包吃包住，因此中等收入的家庭都雇有傭人。傭人多半來自鄉下，有專門看嬰兒的奶媽（又稱Nurse），有專門開車的司機，有專門割草種花的園丁，有專門煮飯做菜的廚子，有專門看門護院的警衛，其他的就是打掃房間、早晚在院子澆水的普通傭人。司機及奶媽屬於高級幫傭，薪水較高；好的廚子難找，所以薪水也比普通傭人高。

住在美國的朋友聽到我家僕從如雲，羡慕不已；事實上，僕從如雲有其煩惱的一面。人工低廉會反映在服務品質上，所謂「一分錢，一分貨」，印尼傭人絕對不是外人所想像的物美價廉、服務到家。

在東南亞 常聽到主人虐待傭人之事，其實主僕雙方都可能有錯。傭人做事不專心、隨時打破東西是司空見慣的事，無論多年來收藏的古玩、陶製唐馬、景德鎮蛋殼薄瓷碗、賽普勒斯人送的希臘神話瓷盤，連普通日用杯盤都是體無完膚，無一倖免。

我親眼見過一位女傭在為盆栽澆水時，眼睛不看花盆，以致水流四溢，而植物卻得不到半滴雨露。住在印尼對這種莫名其妙之事，要一笑置之，身處異鄉為異客，得饒人處且饒人，沒有一丁點幽默感，是不能在印尼過活的。

住在印尼十二年，所雇的人不管是司機、警衛、園丁或傭人，幾乎沒有一個不曾向我們貸過款。起先我以為他們是因為收入低，而人有旦夕禍福，意外開銷在所難免，所以有求必應。後來才知道這是當地社會的一大陋習，人民沒有「量入為出」的觀念，財物無法聚斂，如何計畫將來？

舉公司放大假發紅包為例，大假過後，生產線負責人最擔心的問題是，大部分工人在紅包還沒花光前，不回來上班。這種不懂「夏藏冬用」的陋習，會不會是因為印尼地處熱帶，甚少天然災害，沒有寒冷冬天凍死人，且食物充足，不必「積穀防飢」，生活太容易所致？

雇用的多位司機中，有一位連排檔都不會換，但是有空就洗車，車子保持得很亮麗。有一次搭他開的車到馬蘭（Malang）出差，路上熄火N次，最後一次是在十字路口正中央，讓別人車子大按喇叭，我不得不「揮淚斬馬謖」，當場叫他明天不必來上班。

印尼人甚為謙虛，很少拒絕別人的邀請，也很少直來直往地向主人請假。有一位司機向我太太請了三天假，理由是父親過世，誰無父母，當然准假。數月之後，這位喪了父親的司機，再度請假，理由又是父親過世。太太的記性不差，提醒他這個理由似曾相識，他倒是不慌不忙地回答：「他老人家上次沒有死成。」

又有一位司機，早晨在十字路口停車等綠燈，綠燈亮後，車子仍不動，我覺得奇怪往右一看，竟發現他老兄睡著了，我生氣地告訴他這種行為的嚴重性，差點炒他魷魚。離開印尼第二年，有位同事告訴我，這位司機因車禍身亡了。

印尼常會有排華事件，為了家人的安全，同事們建議我雇用家庭警衛，經過公司人事主任的推薦，雇了一位甫從軍隊退休的少校。此君禮貌奇佳，動不動向我行軍禮，害得我本能地用成功嶺所學的軍禮回應。究竟禮多人不怪，他的多禮令我的幾位台灣訪客羡慕不已，有位朋友認為「光敬禮這件事就值回票價」。

有一天，我起個大早準備去打高爾夫球，竟然發現他在警衛室端坐不動，起先我擔心他老兄心臟病 突發，走近時竟然聽到他的鼾聲，你說這票價值不值得？各位可不要小看此君，他本人不知有幾房太太，來我家上任後的第二個月，向我們告貸兩個月的薪水，原因是要再娶。