文化大革命十年動亂時期，我這名醫學院畢業生一再「貶值」，起初落戶江南水鄉某公社醫院當醫師，後來被發落到「樓梯最下層」某大隊（相當於如今村一級），接受「貧下中農再教育」，並創辦與主持農村合作醫療、培養「赤腳醫師」，一年到頭，風裡來雨裡去若等閒，送醫送藥上門，延續十年之久。蹉跎歲月，給我留下許多有趣的回憶。

那些年為形勢所逼，我不得不充當多面手（如今稱為全科醫師），不會，就對照書本摸索，硬著頭皮幹。我曾經碰到許多跨專業棘手的病例，經過開動腦筋，窮思極想，大多迎刃而解，使病人化險為夷，醫患雙方皆大歡喜。

一個數九寒冬之夜，我躺在那間簡陋的衛生室：前半間作為診室和藥房，後半間架竹榻為床，勉以棲身。午夜時分，忽然聽到叩門聲，叩得這麼急，準是急症。我當即從床上一躍而起去開門，一位老農闖進門來，氣喘吁吁地說：「我家媳婦生了，娃娃下得很快，可是胞衣不下，半個時辰過去了，如何是好？真急死人哪……，請謝醫師想想辦法，趕緊跟我走一趟吧。」

當我得知其來意後，不禁倒吸一口氣。我本是一位兒科醫師，憑著當實習醫師時學到的一點接產操作知識，平產尚能應付，可是產後胎盤不下的難題從未解過，此日此地，叫我有何能耐，難道徒手伸入宮腔剝離胎盤不成？我提醒自己要保持鎮定，在病家面前不能流露驚慌失措的神態。

我立即點亮桌上那盞火油燈，邊整理出診箱邊思索如何應對。啊，有了。記得有一期「中級醫刊」曾登載一條文摘，說是產後胎盤不下，可以試行一種手法。於是我趕緊找出這一冊期刊翻閱，邊閱讀邊推敲，心裡有了底。我跟隨這位老農，以最快的速度趕到他家。

走進房間，只見產婦坐在馬桶上，我趕緊剪斷其臍帶，讓產婦平臥床上，令家屬取來一段土布，充作腹帶，將產婦腹部裹得結結實實。然後我右手握拳，緊壓在產婦恥骨聯合上方，令她用力屏氣。

想不到很快出現「奇蹟」，那個胎盤，如同皮球似的，突然從產道裡滾出來，正如這條「文摘」所說的那樣。這個手法竟有立竿見影的效果，妙哉，妙哉！

我擦去額上的汗珠，顯然由於過度緊張而「急」出來的，發出勝利者的狂喜，屋裡的緊張氣氛頓時緩解了許多，家裡人個個笑逐顏開，齊聲歡呼，說是這下遇上「救命菩薩」了。這位憨厚的老農拍拍我的肩膀，翹起大拇指誇道：「不愧是大學生，有本事，真行。」

行醫六十多年來，遇到的難題和尷尬事，真是不計其數，不過像那次那樣「逼上梁山」，硬著頭皮「跨科別」處理這種棘手的問題，還是破題兒第一遭呢。幸而一條難能可貴的「文摘」，解救了我的燃眉之急，又一次「不戰而屈人之兵」，善哉，善哉。

平時多讀一點書，總是有用的。這，成了我終生的信條。