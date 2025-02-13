不可招惹埕仔蜂(上)

何謂「埕仔蜂」？這是我們鄉間父老對一種野蜂的俗稱。每隻野蜂肚子圓滾滾的，形狀就似一個裝酒的埕子，故而約定俗成喊作埕仔蜂。

兒時聽大人說，埕仔蜂的學名叫大黃蜂，又稱胡蜂，巢穴由一個個六邊形組成，牠們在山間雜木中，或在路邊樹枝甚至在鄉村住家屋簷下築巢。雄峰不螫人，但雌蜂尾端有長而粗的螫針與毒腺相通，螫人後將毒液射入皮膚內，人們給大黃蜂螫後皮膚紅腫、疼痛，出現瘀點和皮膚壞死，甚至有生命危險。大人屢四三番叮囑村中小孩子，如果碰見大黃蜂巢穴，躲閃為上，千萬不可招惹。

一天下午，一場細雨不期而至。雨過天晴，村中小夥伴在榕樹下做遊戲，忽然見到同村子的池伯穿著的雨衣布滿泥漿，狼狽不堪跑回來。小夥伴大眼瞪小眼，不敢問怎麼回事。

我爸爸是村長，扛著鋤頭準備下田，問：「你的耕牛呢？」池伯心有餘悸地說：「我的耕牛給埕仔蜂螫壞了。」我爸爸迷惑不解說：「牛皮那麼厚，會給埕仔蜂螫壞嗎？」池伯抹抹額角泥巴，哭笑不得地說：「對啊，牛皮那麼厚，不會給埕仔蜂螫壞，就不知耕牛給埕仔蜂螫得跑哪去了？」

原來，池伯放下耕牛韁繩，任牠在丘陵半山腰吃草。耕牛不意踏在雜樹糾結處的大黃蜂巢穴，一隻隻大黃蜂飛起來追著耕牛狂螫。池伯慌慌張張想著拉起耕牛走開，大黃蜂轉而圍攻池伯，他只好跳入不遠的天然池塘，潛入水底下忍住呼吸躲避。池伯剛在水面露出腦袋換氣，大黃蜂又飛來了，他實在顧不及理會耕牛，爬出池塘跑回村子。

我爸爸張望丘陵半山腰說：「村中孩子經常去半山腰放牛，別讓他們受到埕仔蜂傷害。」池伯小心翼翼地問：「你動手除掉埕仔蜂？」我爸爸搖搖頭說：「小圩雜貨店張叔有除掉埕仔蜂經驗，我請他幫忙。」

說罷，我爸爸叫我同去小圩，哪知張叔回家休息，爸爸在單車站叫單車工友，趕往六里開外的張叔住家。張叔聽罷，直截了當地說：「此事非同小可，村中孩子不曉得埕仔蜂螫人的危險，必須盡快處理埕仔蜂。」

臨近黃昏，張叔來到我們村口，對等待中的我爸爸說：「有煤油燈吧？」那些年鄉村沒通電，每家每戶使用煤油燈照明。張叔又說：「拿一盞煤油燈，讓我用於除掉埕仔蜂。」我爸爸說：「滿山乾柴枯草多，絕對不能使用明火。」張叔抱抱拳頭說：「當然不會用明火燒掉埕仔蜂，為了除掉埕仔蜂弄得放火燒山，等於親手將自己送入牢房。」

我雙手捧著媽媽補足煤油的一盞燈回來，張叔拿起煤油燈，踩著坑坑窪窪的田間小路走在前面，池伯畏畏縮縮跟在最後面。走到山腳下的天然水塘，一頭耕牛在塘邊吃草。池伯喜出望外地說：「我的耕牛沒給埕仔蜂螫傷，仍好端端在吃草。」

他指指幾十米遠的半山腰說：「埕仔蜂巢穴，在搖搖晃晃的雜樹下面。」幾個小夥伴拔腿要奔向半山腰，張叔喝聲：「讓埕仔蜂螫傷你們，張叔拿什麼賠償你們爸爸媽媽？你們只能給我站在這裡看。」

我爸爸要陪同，張叔同樣阻止。我爸爸關心地問：「你連一件雨衣都不穿保護自己，怕不怕埕仔蜂螫傷你？」張叔舉舉煤油燈，在口袋掏出一盒火柴先點燃煤油燈苗，再用燈罩蓋住明火苗說：「我點燃煤油燈，埕仔蜂就怕了我。」(上)