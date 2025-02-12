一九八○年冬，我們鹽城縣育種隊在海南島崖縣籐橋公社搞雜交水稻製種時，麻雀糟蹋稻穀成為一個令人頭疼的難題。海南島的麻雀數量多得驚人，尤其是靠近村口和樹林的地方，滿目是被麻雀糟塌後的稻殼，領導於是決定收割前集中力量趕麻雀。

先是在製種田裡拉起一道道繩網，插以竹竿，繫上長短不一、花花綠綠的布條、塑料紙，派人在稻田四周巡邏，有成群的麻雀飛來，就牽動繩網，搖旗吶喊，一時間滿田彩條飄舞。麻雀見這陣勢，在空中盤旋了一會，沒敢在稻頭上落腳就飛走了。

時間一長，麻雀似乎也摸出了人類的脾性，就不那麼理睬搖旗吶喊那一套了。你攆，牠飛；你停，牠停，膽子愈來愈大，甚至就成群落在用於恐嚇牠們的彩條繩上。

於是，我們想出最笨的方法來對付麻雀：將長長的彩布條繫在竹竿頂部，在田頭輪流走動巡邏，一見有麻雀飛來，不等牠們落下，就扯起嗓子鬼哭狼嚎一般地攆。可製種田面積大，人手少，顧了這頭，顧不了那頭。後來，又換成敲面盆、敲鋼精鍋嚇唬嚇唬，這法子，沒管幾天也不靈光了。

就在束手無策的時候，當地海豐大隊（今海棠灣）五隊的高會計建議我們用錄放機播放音樂試試，她說：「去年陵水縣那邊有育種隊用過。」錄放機那時在大陸還是稀貨，海南其時走私嚴重，育種隊剛買了一台手提式雙喇叭錄放機，我們將信將疑地裝了四節新的一號電池，又找了一盒當時最流行、節奏最快的霹靂舞音樂帶。

第二天，我抱著城磚大小的錄放機，同事老秦拿根繫布條的長竹竿，兩人並肩坐在椰子樹蔭下的田埂上，一邊乘涼聊天，一邊密切注視豐收在望的「汕優三號」製種稻田，防止麻雀入侵，同時，也期盼著這新式武器真如高會計推薦的那樣管用。

「欸，你看那邊有群麻雀飛過來了呢。」老秦用胳膊碰了碰我。「真的。」我下意識地捏著錄放機的音量開關，說：「別忙。你不要攆，等全落下來。」「狗×的，這多少啊。」老秦憤憤地說：「嗯，全落下了。開啊，快開。」

我連忙站起身，將碗口大的雙喇叭面朝那群麻雀剛剛落下的方向，把錄放機的音量開關猛地旋到最大，高高舉過頭頂，刺耳的霹靂舞音樂立馬響徹上空。

奇蹟真的發生了。麻雀忽然聽到這震耳欲聾的聲音，「呼啦」一下驚飛而起，黑壓壓一片，齊刷刷地奪命而逃。

我和老秦不約而同開懷大笑：「這玩意還真管用。」接著，我扛起錄放機，又轉向另外幾塊田。田埂寬不足尺，高低不平，彎彎曲曲，雜草叢生。我走在老秦前面，戴著草帽，神氣十足，機子裡的音樂震得耳鼓嗡嗡作響，我像是喝得半醉的漢子，歪歪扭扭，把後面的老秦逗樂了：「要是有相機拍下來，那才好看呢。」

「為什麼？」我回頭看他，失去重心的雙腳滑進稻田，身體歪著，但雙手舉得高高的，腦子裡只有一個念頭：「一定要保護好錄放機。」幸好老秦眼疾手快，一把將我拉住。

「你說，哪有人把最時髦的錄放機扛到田頭的？人家都是拎著在大街上顯擺，海口、三亞不都是那樣子。人家是拎，你像打仗在戰壕裡扛的彈藥箱。」兩個人快活地哈哈大笑。